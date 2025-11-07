BursaDEX+
Harga live Dejitaru Tsuka hari ini adalah 0.00239 USD. Lacak informasi harga aktual TSUKA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TSUKA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TSUKA

Info Harga TSUKA

Penjelasan TSUKA

Situs Web Resmi TSUKA

Tokenomi TSUKA

Prakiraan Harga TSUKA

Riwayat TSUKA

Panduan Membeli TSUKA

Konverter TSUKA ke Mata Uang Fiat

Spot TSUKA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dejitaru Tsuka

Harga Dejitaru Tsuka(TSUKA)

Harga Live 1 TSUKA ke USD:

$0.00239
$0.00239
-6.31%1D
USD
Grafik Harga Live Dejitaru Tsuka (TSUKA)
Informasi Harga Dejitaru Tsuka (TSUKA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00208
$ 0.00208
Low 24 Jam
$ 0.002817
$ 0.002817
High 24 Jam

$ 0.00208
$ 0.00208

$ 0.002817
$ 0.002817

$ 0.24735055084312768
$ 0.24735055084312768

$ 0.002343424462156912
$ 0.002343424462156912

+0.75%

-6.31%

-32.15%

-32.15%

Harga aktual Dejitaru Tsuka (TSUKA) adalah $ 0.00239. Selama 24 jam terakhir, TSUKA diperdagangkan antara low $ 0.00208 dan high $ 0.002817, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTSUKA adalah $ 0.24735055084312768, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002343424462156912.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TSUKA telah berubah sebesar +0.75% selama 1 jam terakhir, -6.31% selama 24 jam, dan -32.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dejitaru Tsuka (TSUKA)

No.1671

$ 2.39M
$ 2.39M

$ 63.52K
$ 63.52K

$ 2.39M
$ 2.39M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Dejitaru Tsuka saat ini adalah $ 2.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.52K. Suplai beredar TSUKA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.39M.

Riwayat Harga Dejitaru Tsuka (TSUKA) USD

Pantau perubahan harga Dejitaru Tsuka untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016097-6.31%
30 Days$ -0.001532-39.07%
60 Hari$ -0.001668-41.11%
90 Hari$ -0.002712-53.16%
Perubahan Harga Dejitaru Tsuka Hari Ini

Hari ini, TSUKA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00016097 (-6.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dejitaru Tsuka 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001532 (-39.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dejitaru Tsuka 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TSUKA terlihat mengalami perubahan $ -0.001668 (-41.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dejitaru Tsuka 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002712 (-53.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dejitaru Tsuka (TSUKA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dejitaru Tsuka sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dejitaru Tsuka Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TSUKA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dejitaru Tsuka di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dejitaru Tsuka dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dejitaru Tsuka (USD)

Berapa nilai Dejitaru Tsuka (TSUKA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dejitaru Tsuka (TSUKA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dejitaru Tsuka.

Cek prediksi harga Dejitaru Tsuka sekarang!

Tokenomi Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Memahami tokenomi Dejitaru Tsuka (TSUKA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TSUKA sekarang!

Cara membeli Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Ingin mengetahui cara membeli Dejitaru Tsuka? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dejitaru Tsuka di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TSUKA ke Mata Uang Lokal

1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke VND
62.89285
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AUD
A$0.0036806
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke GBP
0.0018164
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke EUR
0.0020554
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke USD
$0.00239
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MYR
RM0.0099902
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TRY
0.1008341
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke JPY
¥0.36328
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ARS
ARS$3.4687743
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke RUB
0.1941397
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke INR
0.2119213
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke IDR
Rp39.8333174
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PHP
0.1410578
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke EGP
￡E.0.1130231
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BRL
R$0.0127626
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke CAD
C$0.0033699
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BDT
0.2916039
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke NGN
3.4388276
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke COP
$9.1570699
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ZAR
R.0.0415143
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke UAH
0.1005234
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TZS
T.Sh.5.87223
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke VES
Bs0.54253
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke CLP
$2.25377
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PKR
Rs0.6755096
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke KZT
1.2572117
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke THB
฿0.077436
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TWD
NT$0.0740661
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AED
د.إ0.0087713
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke CHF
Fr0.001912
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke HKD
HK$0.0185703
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AMD
֏0.913936
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MAD
.د.م0.022227
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MXN
$0.0443823
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SAR
ريال0.0089625
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ETB
Br0.3677971
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke KES
KSh0.3086924
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke JOD
د.أ0.00169451
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PLN
0.0087713
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke RON
лв0.010516
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SEK
kr0.0228484
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BGN
лв0.0040391
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke HUF
Ft0.7990487
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke CZK
0.0503573
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke KWD
د.ك0.00073134
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ILS
0.0078153
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BOB
Bs0.016491
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AZN
0.004063
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TJS
SM0.0220358
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke GEL
0.0064769
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AOA
Kz2.1906501
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BHD
.د.ب0.00089864
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BMD
$0.00239
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke DKK
kr0.0154394
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke HNL
L0.0629526
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MUR
0.10994
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke NAD
$0.0415143
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke NOK
kr0.0243541
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke NZD
$0.0042303
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PAB
B/.0.00239
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PGK
K0.010038
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke QAR
ر.ق0.0086996
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke RSD
дин.0.2425611
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke UZS
soʻm28.7951741
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ALL
L0.2004015
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ANG
ƒ0.0042781
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke AWG
ƒ0.004302
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BBD
$0.00478
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BAM
KM0.0040391
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BIF
Fr7.04811
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BND
$0.003107
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BSD
$0.00239
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke JMD
$0.3832365
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke KHR
9.5983834
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke KMF
Fr1.0038
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke LAK
51.9565207
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke LKR
රු0.7286393
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MDL
L0.04063
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MGA
Ar10.765755
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MOP
P0.01912
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MVR
0.036806
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MWK
MK4.1493029
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke MZN
MT0.1528405
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke NPR
रु0.338663
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke PYG
16.94988
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke RWF
Fr3.46789
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SBD
$0.0196697
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SCR
0.0359695
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SRD
$0.092015
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SVC
$0.0208886
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke SZL
L0.0414904
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TMT
m0.008365
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TND
د.ت0.00707201
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke TTD
$0.0161803
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke UGX
Sh8.35544
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke XAF
Fr1.35513
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke XCD
$0.006453
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke XOF
Fr1.35513
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke XPF
Fr0.24617
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BWP
P0.0321455
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke BZD
$0.0048039
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke CVE
$0.2290576
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke DJF
Fr0.42303
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke DOP
$0.1537009
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke DZD
د.ج0.3120384
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke FJD
$0.0054492
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke GNF
Fr20.78105
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke GTQ
Q0.0183074
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke GYD
$0.4998924
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) ke ISK
kr0.30114

Sumber Daya Dejitaru Tsuka

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dejitaru Tsuka, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Dejitaru Tsuka
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dejitaru Tsuka

Berapa nilai Dejitaru Tsuka (TSUKA) hari ini?
Harga live TSUKA dalam USD adalah 0.00239 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TSUKA ke USD saat ini?
Harga TSUKA ke USD saat ini adalah $ 0.00239. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dejitaru Tsuka?
Kapitalisasi pasar TSUKA adalah $ 2.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TSUKA?
Suplai beredar TSUKA adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TSUKA?
TSUKA mencapai harga ATH sebesar 0.24735055084312768 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TSUKA?
TSUKA mencapai harga ATL 0.002343424462156912 USD.
Berapa volume perdagangan TSUKA?
Volume perdagangan 24 jam live TSUKA adalah $ 63.52K USD.
Akankah harga TSUKA naik lebih tinggi tahun ini?
TSUKA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TSUKA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

