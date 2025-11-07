BursaDEX+
Harga live Trust Wallet hari ini adalah 1.2103 USD. Lacak informasi harga aktual TWT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TWT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Trust Wallet hari ini adalah 1.2103 USD. Lacak informasi harga aktual TWT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TWT dengan mudah di MEXC sekarang.

$1.2088
+2.83%1D
USD
Grafik Harga Live Trust Wallet (TWT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:05:32 (UTC+8)

Informasi Harga Trust Wallet (TWT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.1579
Low 24 Jam
$ 1.2295
High 24 Jam

$ 1.1579
$ 1.2295
$ 2.7177649227203773
$ 0.00647761834255
+0.21%

+2.83%

-0.78%

-0.78%

Harga aktual Trust Wallet (TWT) adalah $ 1.2103. Selama 24 jam terakhir, TWT diperdagangkan antara low $ 1.1579 dan high $ 1.2295, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTWT adalah $ 2.7177649227203773, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00647761834255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TWT telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, +2.83% selama 24 jam, dan -0.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trust Wallet (TWT)

No.98

$ 520.26M
$ 317.52K
$ 1.21B
429.86M
999,860,531.46
999,860,531.46
42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Kapitalisasi Pasar Trust Wallet saat ini adalah $ 520.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 317.52K. Suplai beredar TWT adalah 429.86M, dan total suplainya sebesar 999860531.46. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.21B.

Riwayat Harga Trust Wallet (TWT) USD

Pantau perubahan harga Trust Wallet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.033268+2.83%
30 Days$ -0.4283-26.14%
60 Hari$ +0.479+65.49%
90 Hari$ +0.4147+52.12%
Perubahan Harga Trust Wallet Hari Ini

Hari ini, TWT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.033268 (+2.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Trust Wallet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4283 (-26.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Trust Wallet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TWT terlihat mengalami perubahan $ +0.479 (+65.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Trust Wallet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.4147 (+52.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Trust Wallet (TWT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Trust Wallet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Trust Wallet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TWT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Trust Wallet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Trust Wallet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Trust Wallet (USD)

Berapa nilai Trust Wallet (TWT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trust Wallet (TWT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trust Wallet.

Cek prediksi harga Trust Wallet sekarang!

Tokenomi Trust Wallet (TWT)

Memahami tokenomi Trust Wallet (TWT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TWT sekarang!

Cara membeli Trust Wallet (TWT)

Ingin mengetahui cara membeli Trust Wallet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Trust Wallet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TWT ke Mata Uang Lokal

1 Trust Wallet(TWT) ke VND
Sumber Daya Trust Wallet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Trust Wallet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Trust Wallet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Trust Wallet

Berapa nilai Trust Wallet (TWT) hari ini?
Harga live TWT dalam USD adalah 1.2103 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TWT ke USD saat ini?
Harga TWT ke USD saat ini adalah $ 1.2103. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trust Wallet?
Kapitalisasi pasar TWT adalah $ 520.26M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TWT?
Suplai beredar TWT adalah 429.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TWT?
TWT mencapai harga ATH sebesar 2.7177649227203773 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TWT?
TWT mencapai harga ATL 0.00647761834255 USD.
Berapa volume perdagangan TWT?
Volume perdagangan 24 jam live TWT adalah $ 317.52K USD.
Akankah harga TWT naik lebih tinggi tahun ini?
TWT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TWT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

