BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Unibase hari ini adalah 0.05588 USD. Lacak informasi harga aktual UB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Unibase hari ini adalah 0.05588 USD. Lacak informasi harga aktual UB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UB

Info Harga UB

Penjelasan UB

Whitepaper UB

Situs Web Resmi UB

Tokenomi UB

Prakiraan Harga UB

Riwayat UB

Panduan Membeli UB

Konverter UB ke Mata Uang Fiat

Spot UB

Futures USDT-M UB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Unibase

Harga Unibase(UB)

Harga Live 1 UB ke USD:

$0.0558
$0.0558$0.0558
-9.86%1D
USD
Grafik Harga Live Unibase (UB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:38:11 (UTC+8)

Informasi Harga Unibase (UB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05576
$ 0.05576$ 0.05576
Low 24 Jam
$ 0.06431
$ 0.06431$ 0.06431
High 24 Jam

$ 0.05576
$ 0.05576$ 0.05576

$ 0.06431
$ 0.06431$ 0.06431

--
----

--
----

-1.38%

-9.86%

-33.48%

-33.48%

Harga aktual Unibase (UB) adalah $ 0.05588. Selama 24 jam terakhir, UB diperdagangkan antara low $ 0.05576 dan high $ 0.06431, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUB adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UB telah berubah sebesar -1.38% selama 1 jam terakhir, -9.86% selama 24 jam, dan -33.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unibase (UB)

--
----

$ 182.66K
$ 182.66K$ 182.66K

$ 558.80M
$ 558.80M$ 558.80M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Unibase saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 182.66K. Suplai beredar UB adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 558.80M.

Riwayat Harga Unibase (UB) USD

Pantau perubahan harga Unibase untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0061037-9.86%
30 Days$ +0.02101+60.25%
60 Hari$ +0.05088+1,017.60%
90 Hari$ +0.05088+1,017.60%
Perubahan Harga Unibase Hari Ini

Hari ini, UB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0061037 (-9.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Unibase 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02101 (+60.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Unibase 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UB terlihat mengalami perubahan $ +0.05088 (+1,017.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Unibase 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05088 (+1,017.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Unibase (UB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Unibase sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Unibase (UB)

Unibase adalah lapisan memori AI terdesentralisasi berkinerja tinggi yang memberdayakan Agen AI dengan memori jangka panjang dan interoperabilitas lintas platform — memungkinkan mereka untuk mengingat, berkolaborasi, dan berkembang secara mandiri.

Unibase tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Unibase Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Unibase di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Unibase dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Unibase (USD)

Berapa nilai Unibase (UB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Unibase (UB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unibase.

Cek prediksi harga Unibase sekarang!

Tokenomi Unibase (UB)

Memahami tokenomi Unibase (UB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UB sekarang!

Cara membeli Unibase (UB)

Ingin mengetahui cara membeli Unibase? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Unibase di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UB ke Mata Uang Lokal

1 Unibase(UB) ke VND
1,470.4822
1 Unibase(UB) ke AUD
A$0.0860552
1 Unibase(UB) ke GBP
0.0424688
1 Unibase(UB) ke EUR
0.0486156
1 Unibase(UB) ke USD
$0.05588
1 Unibase(UB) ke MYR
RM0.2341372
1 Unibase(UB) ke TRY
2.3514304
1 Unibase(UB) ke JPY
¥8.54964
1 Unibase(UB) ke ARS
ARS$81.4573936
1 Unibase(UB) ke RUB
4.5257212
1 Unibase(UB) ke INR
4.9604676
1 Unibase(UB) ke IDR
Rp931.3329608
1 Unibase(UB) ke PHP
3.2840676
1 Unibase(UB) ke EGP
￡E.2.6464768
1 Unibase(UB) ke BRL
R$0.3011932
1 Unibase(UB) ke CAD
C$0.0787908
1 Unibase(UB) ke BDT
6.811772
1 Unibase(UB) ke NGN
80.63484
1 Unibase(UB) ke COP
$215.75268
1 Unibase(UB) ke ZAR
R.0.9773412
1 Unibase(UB) ke UAH
2.3514304
1 Unibase(UB) ke TZS
T.Sh.137.29716
1 Unibase(UB) ke VES
Bs12.46124
1 Unibase(UB) ke CLP
$52.86248
1 Unibase(UB) ke PKR
Rs15.7983936
1 Unibase(UB) ke KZT
29.286708
1 Unibase(UB) ke THB
฿1.8183352
1 Unibase(UB) ke TWD
NT$1.7283684
1 Unibase(UB) ke AED
د.إ0.2050796
1 Unibase(UB) ke CHF
Fr0.044704
1 Unibase(UB) ke HKD
HK$0.4341876
1 Unibase(UB) ke AMD
֏21.376894
1 Unibase(UB) ke MAD
.د.م0.5202428
1 Unibase(UB) ke MXN
$1.0443972
1 Unibase(UB) ke SAR
ريال0.20955
1 Unibase(UB) ke ETB
Br8.546846
1 Unibase(UB) ke KES
KSh7.2191372
1 Unibase(UB) ke JOD
د.أ0.03961892
1 Unibase(UB) ke PLN
0.206756
1 Unibase(UB) ke RON
лв0.2469896
1 Unibase(UB) ke SEK
kr0.5347716
1 Unibase(UB) ke BGN
лв0.094996
1 Unibase(UB) ke HUF
Ft18.8907928
1 Unibase(UB) ke CZK
1.1863324
1 Unibase(UB) ke KWD
د.ك0.01715516
1 Unibase(UB) ke ILS
0.1821688
1 Unibase(UB) ke BOB
Bs0.3861308
1 Unibase(UB) ke AZN
0.094996
1 Unibase(UB) ke TJS
SM0.5152136
1 Unibase(UB) ke GEL
0.1519936
1 Unibase(UB) ke AOA
Kz51.17211
1 Unibase(UB) ke BHD
.د.ب0.02101088
1 Unibase(UB) ke BMD
$0.05588
1 Unibase(UB) ke DKK
kr0.3626612
1 Unibase(UB) ke HNL
L1.4718792
1 Unibase(UB) ke MUR
2.564892
1 Unibase(UB) ke NAD
$0.9717532
1 Unibase(UB) ke NOK
kr0.569976
1 Unibase(UB) ke NZD
$0.0983488
1 Unibase(UB) ke PAB
B/.0.05588
1 Unibase(UB) ke PGK
K0.23749
1 Unibase(UB) ke QAR
ر.ق0.2034032
1 Unibase(UB) ke RSD
дин.5.7019952
1 Unibase(UB) ke UZS
soʻm665.2379888
1 Unibase(UB) ke ALL
L4.7000668
1 Unibase(UB) ke ANG
ƒ0.1000252
1 Unibase(UB) ke AWG
ƒ0.1000252
1 Unibase(UB) ke BBD
$0.11176
1 Unibase(UB) ke BAM
KM0.094996
1 Unibase(UB) ke BIF
Fr164.79012
1 Unibase(UB) ke BND
$0.072644
1 Unibase(UB) ke BSD
$0.05588
1 Unibase(UB) ke JMD
$8.9704164
1 Unibase(UB) ke KHR
224.4174328
1 Unibase(UB) ke KMF
Fr23.80488
1 Unibase(UB) ke LAK
1,214.7825844
1 Unibase(UB) ke LKR
රු17.0311064
1 Unibase(UB) ke MDL
L0.9466072
1 Unibase(UB) ke MGA
Ar251.71146
1 Unibase(UB) ke MOP
P0.44704
1 Unibase(UB) ke MVR
0.860552
1 Unibase(UB) ke MWK
MK97.0138268
1 Unibase(UB) ke MZN
MT3.573526
1 Unibase(UB) ke NPR
रु7.9271368
1 Unibase(UB) ke PYG
396.30096
1 Unibase(UB) ke RWF
Fr81.08188
1 Unibase(UB) ke SBD
$0.4598924
1 Unibase(UB) ke SCR
0.8035544
1 Unibase(UB) ke SRD
$2.15138
1 Unibase(UB) ke SVC
$0.48895
1 Unibase(UB) ke SZL
L0.972312
1 Unibase(UB) ke TMT
m0.1961388
1 Unibase(UB) ke TND
د.ت0.16417544
1 Unibase(UB) ke TTD
$0.3788664
1 Unibase(UB) ke UGX
Sh194.68592
1 Unibase(UB) ke XAF
Fr31.8516
1 Unibase(UB) ke XCD
$0.150876
1 Unibase(UB) ke XOF
Fr31.8516
1 Unibase(UB) ke XPF
Fr5.75564
1 Unibase(UB) ke BWP
P0.75438
1 Unibase(UB) ke BZD
$0.1123188
1 Unibase(UB) ke CVE
$5.3717444
1 Unibase(UB) ke DJF
Fr9.89076
1 Unibase(UB) ke DOP
$3.5908488
1 Unibase(UB) ke DZD
د.ج7.2984868
1 Unibase(UB) ke FJD
$0.1274064
1 Unibase(UB) ke GNF
Fr485.8766
1 Unibase(UB) ke GTQ
Q0.4280408
1 Unibase(UB) ke GYD
$11.690096
1 Unibase(UB) ke ISK
kr7.09676

Sumber Daya Unibase

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Unibase, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Unibase
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unibase

Berapa nilai Unibase (UB) hari ini?
Harga live UB dalam USD adalah 0.05588 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UB ke USD saat ini?
Harga UB ke USD saat ini adalah $ 0.05588. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Unibase?
Kapitalisasi pasar UB adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UB?
Suplai beredar UB adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UB?
UB mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UB?
UB mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan UB?
Volume perdagangan 24 jam live UB adalah $ 182.66K USD.
Akankah harga UB naik lebih tinggi tahun ini?
UB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:38:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Unibase (UB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
11-04 15:40:43Kabar Industri Terkini
Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam
11-04 13:21:37Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UB ke USD

Jumlah

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.05588 USD

Perdagangkan UB

UB/USDT
$0.0558
$0.0558$0.0558
-9.85%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,885.69
$101,885.69$101,885.69

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.01
$3,330.01$3,330.01

-5.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.08
$157.08$157.08

-2.72%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2429
$2.2429$2.2429

-1.71%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,885.69
$101,885.69$101,885.69

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.01
$3,330.01$3,330.01

-5.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.08
$157.08$157.08

-2.72%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2429
$2.2429$2.2429

-1.71%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16468
$0.16468$0.16468

+0.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo XP8

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28700
$0.28700$0.28700

+1,770.92%

Logo Momentum

Momentum

MMT

$1.4666
$1.4666$1.4666

+877.73%

Logo Memealchemy

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

Logo Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034953
$0.0000000034953$0.0000000034953

+149.62%

Logo NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008071
$0.000008071$0.000008071

+111.44%