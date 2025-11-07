BursaDEX+
Harga live UBU hari ini adalah 0.01313 USD. Lacak informasi harga aktual UBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UBU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UBU

Info Harga UBU

Penjelasan UBU

Whitepaper UBU

Situs Web Resmi UBU

Tokenomi UBU

Prakiraan Harga UBU

Riwayat UBU

Panduan Membeli UBU

Konverter UBU ke Mata Uang Fiat

Logo UBU

Harga UBU(UBU)

Harga Live 1 UBU ke USD:

$0.01314
+0.15%1D
USD
Grafik Harga Live UBU (UBU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:15 (UTC+8)

Informasi Harga UBU (UBU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01302
Low 24 Jam
$ 0.0133
High 24 Jam

$ 0.01302
$ 0.0133
$ 0.10083071313538536
$ 0.013034313296067548
+0.07%

+0.15%

-6.88%

-6.88%

Harga aktual UBU (UBU) adalah $ 0.01313. Selama 24 jam terakhir, UBU diperdagangkan antara low $ 0.01302 dan high $ 0.0133, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUBU adalah $ 0.10083071313538536, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013034313296067548.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UBU telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, +0.15% selama 24 jam, dan -6.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UBU (UBU)

No.4273

$ 0.00
$ 126.81K
$ 13.13M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar UBU saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.81K. Suplai beredar UBU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.13M.

Riwayat Harga UBU (UBU) USD

Pantau perubahan harga UBU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000197+0.15%
30 Days$ -0.00385-22.68%
60 Hari$ -0.00493-27.30%
90 Hari$ -0.00391-22.95%
Perubahan Harga UBU Hari Ini

Hari ini, UBU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000197 (+0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UBU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00385 (-22.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UBU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UBU terlihat mengalami perubahan $ -0.00493 (-27.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UBU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00391 (-22.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UBU (UBU)?

Lihat halaman Riwayat Harga UBU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UBU (UBU)

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

UBU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UBU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UBU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UBU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UBU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UBU (USD)

Berapa nilai UBU (UBU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UBU (UBU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UBU.

Cek prediksi harga UBU sekarang!

Tokenomi UBU (UBU)

Memahami tokenomi UBU (UBU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UBU sekarang!

Cara membeli UBU (UBU)

Ingin mengetahui cara membeli UBU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UBU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UBU ke Mata Uang Lokal

1 UBU(UBU) ke VND
345.51595
1 UBU(UBU) ke AUD
A$0.0202202
1 UBU(UBU) ke GBP
0.0099788
1 UBU(UBU) ke EUR
0.0112918
1 UBU(UBU) ke USD
$0.01313
1 UBU(UBU) ke MYR
RM0.0547521
1 UBU(UBU) ke TRY
0.5539547
1 UBU(UBU) ke JPY
¥2.00889
1 UBU(UBU) ke ARS
ARS$19.0564881
1 UBU(UBU) ke RUB
1.0666812
1 UBU(UBU) ke INR
1.1638432
1 UBU(UBU) ke IDR
Rp218.8332458
1 UBU(UBU) ke PHP
0.7762456
1 UBU(UBU) ke EGP
￡E.0.6209177
1 UBU(UBU) ke BRL
R$0.0702455
1 UBU(UBU) ke CAD
C$0.0185133
1 UBU(UBU) ke BDT
1.5997592
1 UBU(UBU) ke NGN
18.8649214
1 UBU(UBU) ke COP
$50.3064133
1 UBU(UBU) ke ZAR
R.0.2280681
1 UBU(UBU) ke UAH
0.5515913
1 UBU(UBU) ke TZS
T.Sh.32.26041
1 UBU(UBU) ke VES
Bs2.98051
1 UBU(UBU) ke CLP
$12.38159
1 UBU(UBU) ke PKR
Rs3.7068616
1 UBU(UBU) ke KZT
6.8995524
1 UBU(UBU) ke THB
฿0.4250181
1 UBU(UBU) ke TWD
NT$0.4065048
1 UBU(UBU) ke AED
د.إ0.0481871
1 UBU(UBU) ke CHF
Fr0.010504
1 UBU(UBU) ke HKD
HK$0.1020201
1 UBU(UBU) ke AMD
֏5.020912
1 UBU(UBU) ke MAD
.د.م0.122109
1 UBU(UBU) ke MXN
$0.2438241
1 UBU(UBU) ke SAR
ريال0.0492375
1 UBU(UBU) ke ETB
Br2.0205757
1 UBU(UBU) ke KES
KSh1.6935074
1 UBU(UBU) ke JOD
د.أ0.00930917
1 UBU(UBU) ke PLN
0.0483184
1 UBU(UBU) ke RON
лв0.057772
1 UBU(UBU) ke SEK
kr0.1256541
1 UBU(UBU) ke BGN
лв0.0221897
1 UBU(UBU) ke HUF
Ft4.3942171
1 UBU(UBU) ke CZK
0.2769117
1 UBU(UBU) ke KWD
د.ك0.00401778
1 UBU(UBU) ke ILS
0.0429351
1 UBU(UBU) ke BOB
Bs0.090597
1 UBU(UBU) ke AZN
0.022321
1 UBU(UBU) ke TJS
SM0.1210586
1 UBU(UBU) ke GEL
0.0355823
1 UBU(UBU) ke AOA
Kz12.0348267
1 UBU(UBU) ke BHD
.د.ب0.00493688
1 UBU(UBU) ke BMD
$0.01313
1 UBU(UBU) ke DKK
kr0.0848198
1 UBU(UBU) ke HNL
L0.3458442
1 UBU(UBU) ke MUR
0.6031922
1 UBU(UBU) ke NAD
$0.2278055
1 UBU(UBU) ke NOK
kr0.133926
1 UBU(UBU) ke NZD
$0.0232401
1 UBU(UBU) ke PAB
B/.0.01313
1 UBU(UBU) ke PGK
K0.055146
1 UBU(UBU) ke QAR
ر.ق0.0477932
1 UBU(UBU) ke RSD
дин.1.3334828
1 UBU(UBU) ke UZS
soʻm156.3094988
1 UBU(UBU) ke ALL
L1.0996375
1 UBU(UBU) ke ANG
ƒ0.0235027
1 UBU(UBU) ke AWG
ƒ0.023634
1 UBU(UBU) ke BBD
$0.02626
1 UBU(UBU) ke BAM
KM0.0221897
1 UBU(UBU) ke BIF
Fr38.61533
1 UBU(UBU) ke BND
$0.017069
1 UBU(UBU) ke BSD
$0.01313
1 UBU(UBU) ke JMD
$2.1027695
1 UBU(UBU) ke KHR
52.52
1 UBU(UBU) ke KMF
Fr5.5146
1 UBU(UBU) ke LAK
285.4347769
1 UBU(UBU) ke LKR
රු3.998085
1 UBU(UBU) ke MDL
L0.2243917
1 UBU(UBU) ke MGA
Ar59.144085
1 UBU(UBU) ke MOP
P0.1049087
1 UBU(UBU) ke MVR
0.202202
1 UBU(UBU) ke MWK
MK22.716213
1 UBU(UBU) ke MZN
MT0.8396635
1 UBU(UBU) ke NPR
रु1.860521
1 UBU(UBU) ke PYG
93.11796
1 UBU(UBU) ke RWF
Fr19.05163
1 UBU(UBU) ke SBD
$0.1080599
1 UBU(UBU) ke SCR
0.18382
1 UBU(UBU) ke SRD
$0.505505
1 UBU(UBU) ke SVC
$0.1146249
1 UBU(UBU) ke SZL
L0.2275429
1 UBU(UBU) ke TMT
m0.045955
1 UBU(UBU) ke TND
د.ت0.03885167
1 UBU(UBU) ke TTD
$0.0887588
1 UBU(UBU) ke UGX
Sh45.90248
1 UBU(UBU) ke XAF
Fr7.45784
1 UBU(UBU) ke XCD
$0.035451
1 UBU(UBU) ke XOF
Fr7.45784
1 UBU(UBU) ke XPF
Fr1.35239
1 UBU(UBU) ke BWP
P0.1763359
1 UBU(UBU) ke BZD
$0.02626
1 UBU(UBU) ke CVE
$1.2583792
1 UBU(UBU) ke DJF
Fr2.32401
1 UBU(UBU) ke DOP
$0.8443903
1 UBU(UBU) ke DZD
د.ج1.7132024
1 UBU(UBU) ke FJD
$0.0299364
1 UBU(UBU) ke GNF
Fr114.16535
1 UBU(UBU) ke GTQ
Q0.1005758
1 UBU(UBU) ke GYD
$2.7462708
1 UBU(UBU) ke ISK
kr1.65438

Sumber Daya UBU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UBU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UBU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UBU

Berapa nilai UBU (UBU) hari ini?
Harga live UBU dalam USD adalah 0.01313 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UBU ke USD saat ini?
Harga UBU ke USD saat ini adalah $ 0.01313. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UBU?
Kapitalisasi pasar UBU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UBU?
Suplai beredar UBU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UBU?
UBU mencapai harga ATH sebesar 0.10083071313538536 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UBU?
UBU mencapai harga ATL 0.013034313296067548 USD.
Berapa volume perdagangan UBU?
Volume perdagangan 24 jam live UBU adalah $ 126.81K USD.
Akankah harga UBU naik lebih tinggi tahun ini?
UBU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UBU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UBU (UBU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UBU ke USD

Jumlah

UBU
UBU
USD
USD

1 UBU = 0.01313 USD

Perdagangkan UBU

UBU/USDT
$0.01314
+0.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

