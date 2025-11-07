Apa yang dimaksud dengan UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Tokenomi UBXS Token (UBXS)

Memahami tokenomi UBXS Token (UBXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UBXS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UBXS Token Berapa nilai UBXS Token (UBXS) hari ini? Harga live UBXS dalam USD adalah 0.00515 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UBXS ke USD saat ini? $ 0.00515 . Cobalah Harga UBXS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar UBXS Token? Kapitalisasi pasar UBXS adalah $ 294.35K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UBXS? Suplai beredar UBXS adalah 57.16M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UBXS? UBXS mencapai harga ATH sebesar 0.6548858415756186 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UBXS? UBXS mencapai harga ATL 0.004506638617705589 USD . Berapa volume perdagangan UBXS? Volume perdagangan 24 jam live UBXS adalah $ 2.86K USD . Akankah harga UBXS naik lebih tinggi tahun ini? UBXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UBXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting UBXS Token (UBXS)

