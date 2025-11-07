BursaDEX+
Harga live UBXS Token hari ini adalah 0.00515 USD. Lacak informasi harga aktual UBXS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UBXS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UBXS

Info Harga UBXS

Penjelasan UBXS

Whitepaper UBXS

Situs Web Resmi UBXS

Tokenomi UBXS

Prakiraan Harga UBXS

Riwayat UBXS

Panduan Membeli UBXS

Konverter UBXS ke Mata Uang Fiat

Spot UBXS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo UBXS Token

Harga UBXS Token(UBXS)

Harga Live 1 UBXS ke USD:

$0.00515
$0.00515
+2.58%1D
USD
Grafik Harga Live UBXS Token (UBXS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:01 (UTC+8)

Informasi Harga UBXS Token (UBXS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00496
$ 0.00496
Low 24 Jam
$ 0.00516
$ 0.00516
High 24 Jam

$ 0.00496
$ 0.00496

$ 0.00516
$ 0.00516

$ 0.6548858415756186
$ 0.6548858415756186

$ 0.004506638617705589
$ 0.004506638617705589

0.00%

+2.58%

-25.80%

-25.80%

Harga aktual UBXS Token (UBXS) adalah $ 0.00515. Selama 24 jam terakhir, UBXS diperdagangkan antara low $ 0.00496 dan high $ 0.00516, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUBXS adalah $ 0.6548858415756186, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004506638617705589.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UBXS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.58% selama 24 jam, dan -25.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UBXS Token (UBXS)

No.2701

$ 294.35K
$ 294.35K

$ 2.86K
$ 2.86K

$ 437.75K
$ 437.75K

57.16M
57.16M

84,999,999
84,999,999

BSC

Kapitalisasi Pasar UBXS Token saat ini adalah $ 294.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.86K. Suplai beredar UBXS adalah 57.16M, dan total suplainya sebesar 84999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 437.75K.

Riwayat Harga UBXS Token (UBXS) USD

Pantau perubahan harga UBXS Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001295+2.58%
30 Days$ -0.00451-46.69%
60 Hari$ -0.00578-52.89%
90 Hari$ -0.01185-69.71%
Perubahan Harga UBXS Token Hari Ini

Hari ini, UBXS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001295 (+2.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UBXS Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00451 (-46.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UBXS Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UBXS terlihat mengalami perubahan $ -0.00578 (-52.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UBXS Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01185 (-69.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UBXS Token (UBXS)?

Lihat halaman Riwayat Harga UBXS Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UBXS Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UBXS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UBXS Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UBXS Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UBXS Token (USD)

Berapa nilai UBXS Token (UBXS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UBXS Token (UBXS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UBXS Token.

Cek prediksi harga UBXS Token sekarang!

Tokenomi UBXS Token (UBXS)

Memahami tokenomi UBXS Token (UBXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UBXS sekarang!

Cara membeli UBXS Token (UBXS)

Ingin mengetahui cara membeli UBXS Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UBXS Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UBXS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya UBXS Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UBXS Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UBXS Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UBXS Token

Berapa nilai UBXS Token (UBXS) hari ini?
Harga live UBXS dalam USD adalah 0.00515 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UBXS ke USD saat ini?
Harga UBXS ke USD saat ini adalah $ 0.00515. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UBXS Token?
Kapitalisasi pasar UBXS adalah $ 294.35K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UBXS?
Suplai beredar UBXS adalah 57.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UBXS?
UBXS mencapai harga ATH sebesar 0.6548858415756186 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UBXS?
UBXS mencapai harga ATL 0.004506638617705589 USD.
Berapa volume perdagangan UBXS?
Volume perdagangan 24 jam live UBXS adalah $ 2.86K USD.
Akankah harga UBXS naik lebih tinggi tahun ini?
UBXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UBXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UBXS Token (UBXS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.00515
$101,364.45

$3,315.42

$155.45

$1.1018

$1.0004

$101,364.45

$3,315.42

$155.45

$2.2171

$1.0142

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1075

$0.0003716

$0.013500

$4.212

$0.007226

$0.1075

$0.001865

