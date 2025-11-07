BursaDEX+
Harga live Undeads Games hari ini adalah 2.1799 USD. Lacak informasi harga aktual UDS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UDS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Undeads Games(UDS)

Harga Live 1 UDS ke USD:

$2.1799
$2.1799
+0.68%1D
USD
Grafik Harga Live Undeads Games (UDS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:59 (UTC+8)

Informasi Harga Undeads Games (UDS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.0741
$ 2.0741
Low 24 Jam
$ 2.1894
$ 2.1894
High 24 Jam

$ 2.0741
$ 2.0741

$ 2.1894
$ 2.1894

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576

-0.03%

+0.68%

-9.19%

-9.19%

Harga aktual Undeads Games (UDS) adalah $ 2.1799. Selama 24 jam terakhir, UDS diperdagangkan antara low $ 2.0741 dan high $ 2.1894, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUDS adalah $ 2.8634474661286236, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.040078546924565576.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UDS telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, +0.68% selama 24 jam, dan -9.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Undeads Games (UDS)

No.234

$ 167.49M
$ 167.49M

$ 18.71K
$ 18.71K

$ 544.98M
$ 544.98M

76.83M
76.83M

250,000,000
250,000,000

250,000,000
250,000,000

30.73%

ETH

Kapitalisasi Pasar Undeads Games saat ini adalah $ 167.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.71K. Suplai beredar UDS adalah 76.83M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 544.98M.

Riwayat Harga Undeads Games (UDS) USD

Pantau perubahan harga Undeads Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.014723+0.68%
30 Days$ +0.2858+15.08%
60 Hari$ +0.5771+36.00%
90 Hari$ +1.0486+92.68%
Perubahan Harga Undeads Games Hari Ini

Hari ini, UDS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.014723 (+0.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Undeads Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.2858 (+15.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Undeads Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UDS terlihat mengalami perubahan $ +0.5771 (+36.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Undeads Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.0486 (+92.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Undeads Games (UDS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Undeads Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Undeads Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UDS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Undeads Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Undeads Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Undeads Games (USD)

Berapa nilai Undeads Games (UDS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Undeads Games (UDS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Undeads Games.

Cek prediksi harga Undeads Games sekarang!

Tokenomi Undeads Games (UDS)

Memahami tokenomi Undeads Games (UDS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UDS sekarang!

Cara membeli Undeads Games (UDS)

Ingin mengetahui cara membeli Undeads Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Undeads Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Undeads Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Undeads Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Undeads Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Undeads Games

Berapa nilai Undeads Games (UDS) hari ini?
Harga live UDS dalam USD adalah 2.1799 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UDS ke USD saat ini?
Harga UDS ke USD saat ini adalah $ 2.1799. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Undeads Games?
Kapitalisasi pasar UDS adalah $ 167.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UDS?
Suplai beredar UDS adalah 76.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UDS?
UDS mencapai harga ATH sebesar 2.8634474661286236 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UDS?
UDS mencapai harga ATL 0.040078546924565576 USD.
Berapa volume perdagangan UDS?
Volume perdagangan 24 jam live UDS adalah $ 18.71K USD.
Akankah harga UDS naik lebih tinggi tahun ini?
UDS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UDS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Undeads Games (UDS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$2.1799
