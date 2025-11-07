BursaDEX+
Harga live UMA hari ini adalah 0.9359 USD. Lacak informasi harga aktual UMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UMA

Info Harga UMA

Penjelasan UMA

Whitepaper UMA

Situs Web Resmi UMA

Tokenomi UMA

Prakiraan Harga UMA

Riwayat UMA

Panduan Membeli UMA

Konverter UMA ke Mata Uang Fiat

Spot UMA

Futures USDT-M UMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo UMA

Harga UMA(UMA)

Harga Live 1 UMA ke USD:

$0.9352
$0.9352$0.9352
+3.38%1D
USD
Grafik Harga Live UMA (UMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:14:07 (UTC+8)

Informasi Harga UMA (UMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8867
$ 0.8867$ 0.8867
Low 24 Jam
$ 0.9537
$ 0.9537$ 0.9537
High 24 Jam

$ 0.8867
$ 0.8867$ 0.8867

$ 0.9537
$ 0.9537$ 0.9537

$ 43.36929981
$ 43.36929981$ 43.36929981

$ 0.484301050570942
$ 0.484301050570942$ 0.484301050570942

+0.04%

+3.38%

-13.26%

-13.26%

Harga aktual UMA (UMA) adalah $ 0.9359. Selama 24 jam terakhir, UMA diperdagangkan antara low $ 0.8867 dan high $ 0.9537, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUMA adalah $ 43.36929981, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.484301050570942.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UMA telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, +3.38% selama 24 jam, dan -13.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UMA (UMA)

No.334

$ 82.56M
$ 82.56M$ 82.56M

$ 257.34K
$ 257.34K$ 257.34K

$ 118.39M
$ 118.39M$ 118.39M

88.21M
88.21M 88.21M

126,497,059.36848077
126,497,059.36848077 126,497,059.36848077

ETH

Kapitalisasi Pasar UMA saat ini adalah $ 82.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 257.34K. Suplai beredar UMA adalah 88.21M, dan total suplainya sebesar 126497059.36848077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.39M.

Riwayat Harga UMA (UMA) USD

Pantau perubahan harga UMA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.030576+3.38%
30 Days$ -0.3142-25.14%
60 Hari$ -0.4252-31.24%
90 Hari$ -0.3542-27.46%
Perubahan Harga UMA Hari Ini

Hari ini, UMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.030576 (+3.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UMA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3142 (-25.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UMA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UMA terlihat mengalami perubahan $ -0.4252 (-31.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UMA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3542 (-27.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UMA (UMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga UMA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UMA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UMA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UMA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UMA (USD)

Berapa nilai UMA (UMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UMA (UMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UMA.

Cek prediksi harga UMA sekarang!

Tokenomi UMA (UMA)

Memahami tokenomi UMA (UMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UMA sekarang!

Cara membeli UMA (UMA)

Ingin mengetahui cara membeli UMA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UMA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UMA ke Mata Uang Lokal

1 UMA(UMA) ke VND
24,628.2085
1 UMA(UMA) ke AUD
A$1.441286
1 UMA(UMA) ke GBP
0.711284
1 UMA(UMA) ke EUR
0.804874
1 UMA(UMA) ke USD
$0.9359
1 UMA(UMA) ke MYR
RM3.912062
1 UMA(UMA) ke TRY
39.485621
1 UMA(UMA) ke JPY
¥143.1927
1 UMA(UMA) ke ARS
ARS$1,358.337183
1 UMA(UMA) ke RUB
76.041875
1 UMA(UMA) ke INR
82.986253
1 UMA(UMA) ke IDR
Rp15,598.327094
1 UMA(UMA) ke PHP
55.161946
1 UMA(UMA) ke EGP
￡E.44.258711
1 UMA(UMA) ke BRL
R$4.997706
1 UMA(UMA) ke CAD
C$1.319619
1 UMA(UMA) ke BDT
114.189159
1 UMA(UMA) ke NGN
1,346.610356
1 UMA(UMA) ke COP
$3,585.816619
1 UMA(UMA) ke ZAR
R.16.256583
1 UMA(UMA) ke UAH
39.363954
1 UMA(UMA) ke TZS
T.Sh.2,299.5063
1 UMA(UMA) ke VES
Bs212.4493
1 UMA(UMA) ke CLP
$882.5537
1 UMA(UMA) ke PKR
Rs264.522776
1 UMA(UMA) ke KZT
492.311477
1 UMA(UMA) ke THB
฿30.304442
1 UMA(UMA) ke TWD
NT$28.994182
1 UMA(UMA) ke AED
د.إ3.434753
1 UMA(UMA) ke CHF
Fr0.74872
1 UMA(UMA) ke HKD
HK$7.271943
1 UMA(UMA) ke AMD
֏357.88816
1 UMA(UMA) ke MAD
.د.م8.70387
1 UMA(UMA) ke MXN
$17.379663
1 UMA(UMA) ke SAR
ريال3.509625
1 UMA(UMA) ke ETB
Br144.025651
1 UMA(UMA) ke KES
KSh120.862126
1 UMA(UMA) ke JOD
د.أ0.6635531
1 UMA(UMA) ke PLN
3.444112
1 UMA(UMA) ke RON
лв4.11796
1 UMA(UMA) ke SEK
kr8.956563
1 UMA(UMA) ke BGN
лв1.581671
1 UMA(UMA) ke HUF
Ft313.320602
1 UMA(UMA) ke CZK
19.738131
1 UMA(UMA) ke KWD
د.ك0.2863854
1 UMA(UMA) ke ILS
3.060393
1 UMA(UMA) ke BOB
Bs6.45771
1 UMA(UMA) ke AZN
1.59103
1 UMA(UMA) ke TJS
SM8.628998
1 UMA(UMA) ke GEL
2.536289
1 UMA(UMA) ke AOA
Kz857.836581
1 UMA(UMA) ke BHD
.د.ب0.3528343
1 UMA(UMA) ke BMD
$0.9359
1 UMA(UMA) ke DKK
kr6.055273
1 UMA(UMA) ke HNL
L24.651606
1 UMA(UMA) ke MUR
42.995246
1 UMA(UMA) ke NAD
$16.256583
1 UMA(UMA) ke NOK
kr9.536821
1 UMA(UMA) ke NZD
$1.656543
1 UMA(UMA) ke PAB
B/.0.9359
1 UMA(UMA) ke PGK
K3.93078
1 UMA(UMA) ke QAR
ر.ق3.406676
1 UMA(UMA) ke RSD
дин.95.068722
1 UMA(UMA) ke UZS
soʻm11,275.901021
1 UMA(UMA) ke ALL
L78.475215
1 UMA(UMA) ke ANG
ƒ1.675261
1 UMA(UMA) ke AWG
ƒ1.68462
1 UMA(UMA) ke BBD
$1.8718
1 UMA(UMA) ke BAM
KM1.581671
1 UMA(UMA) ke BIF
Fr2,759.9691
1 UMA(UMA) ke BND
$1.21667
1 UMA(UMA) ke BSD
$0.9359
1 UMA(UMA) ke JMD
$150.071565
1 UMA(UMA) ke KHR
3,758.630554
1 UMA(UMA) ke KMF
Fr393.078
1 UMA(UMA) ke LAK
20,345.651767
1 UMA(UMA) ke LKR
රු285.327833
1 UMA(UMA) ke MDL
L15.9103
1 UMA(UMA) ke MGA
Ar4,215.76155
1 UMA(UMA) ke MOP
P7.4872
1 UMA(UMA) ke MVR
14.41286
1 UMA(UMA) ke MWK
MK1,624.825349
1 UMA(UMA) ke MZN
MT59.850805
1 UMA(UMA) ke NPR
रु132.61703
1 UMA(UMA) ke PYG
6,637.4028
1 UMA(UMA) ke RWF
Fr1,357.9909
1 UMA(UMA) ke SBD
$7.702457
1 UMA(UMA) ke SCR
13.505037
1 UMA(UMA) ke SRD
$36.03215
1 UMA(UMA) ke SVC
$8.179766
1 UMA(UMA) ke SZL
L16.247224
1 UMA(UMA) ke TMT
m3.27565
1 UMA(UMA) ke TND
د.ت2.7693281
1 UMA(UMA) ke TTD
$6.336043
1 UMA(UMA) ke UGX
Sh3,271.9064
1 UMA(UMA) ke XAF
Fr531.5912
1 UMA(UMA) ke XCD
$2.52693
1 UMA(UMA) ke XOF
Fr531.5912
1 UMA(UMA) ke XPF
Fr96.3977
1 UMA(UMA) ke BWP
P12.587855
1 UMA(UMA) ke BZD
$1.881159
1 UMA(UMA) ke CVE
$89.696656
1 UMA(UMA) ke DJF
Fr165.6543
1 UMA(UMA) ke DOP
$60.187729
1 UMA(UMA) ke DZD
د.ج122.097514
1 UMA(UMA) ke FJD
$2.133852
1 UMA(UMA) ke GNF
Fr8,137.6505
1 UMA(UMA) ke GTQ
Q7.168994
1 UMA(UMA) ke GYD
$195.752844
1 UMA(UMA) ke ISK
kr117.9234

Sumber Daya UMA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UMA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi UMA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UMA

Berapa nilai UMA (UMA) hari ini?
Harga live UMA dalam USD adalah 0.9359 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UMA ke USD saat ini?
Harga UMA ke USD saat ini adalah $ 0.9359. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UMA?
Kapitalisasi pasar UMA adalah $ 82.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UMA?
Suplai beredar UMA adalah 88.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UMA?
UMA mencapai harga ATH sebesar 43.36929981 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UMA?
UMA mencapai harga ATL 0.484301050570942 USD.
Berapa volume perdagangan UMA?
Volume perdagangan 24 jam live UMA adalah $ 257.34K USD.
Akankah harga UMA naik lebih tinggi tahun ini?
UMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting UMA (UMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

