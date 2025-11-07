Apa yang dimaksud dengan UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UMA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa UMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang UMA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UMA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UMA (USD)

Berapa nilai UMA (UMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UMA (UMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UMA.

Cek prediksi harga UMA sekarang!

Tokenomi UMA (UMA)

Memahami tokenomi UMA (UMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UMA sekarang!

Cara membeli UMA (UMA)

Ingin mengetahui cara membeli UMA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UMA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UMA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya UMA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UMA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UMA Berapa nilai UMA (UMA) hari ini? Harga live UMA dalam USD adalah 0.9359 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UMA ke USD saat ini? $ 0.9359 . Cobalah Harga UMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar UMA? Kapitalisasi pasar UMA adalah $ 82.56M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UMA? Suplai beredar UMA adalah 88.21M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UMA? UMA mencapai harga ATH sebesar 43.36929981 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UMA? UMA mencapai harga ATL 0.484301050570942 USD . Berapa volume perdagangan UMA? Volume perdagangan 24 jam live UMA adalah $ 257.34K USD . Akankah harga UMA naik lebih tinggi tahun ini? UMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

