BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Unifi Protocol DAO hari ini adalah 0.1211 USD. Lacak informasi harga aktual UNFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Unifi Protocol DAO hari ini adalah 0.1211 USD. Lacak informasi harga aktual UNFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UNFI

Info Harga UNFI

Penjelasan UNFI

Whitepaper UNFI

Situs Web Resmi UNFI

Tokenomi UNFI

Prakiraan Harga UNFI

Riwayat UNFI

Panduan Membeli UNFI

Konverter UNFI ke Mata Uang Fiat

Spot UNFI

Futures USDT-M UNFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Unifi Protocol DAO

Harga Unifi Protocol DAO(UNFI)

Harga Live 1 UNFI ke USD:

$0.1212
$0.1212$0.1212
-3.50%1D
USD
Grafik Harga Live Unifi Protocol DAO (UNFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:22 (UTC+8)

Informasi Harga Unifi Protocol DAO (UNFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1177
$ 0.1177$ 0.1177
Low 24 Jam
$ 0.1281
$ 0.1281$ 0.1281
High 24 Jam

$ 0.1177
$ 0.1177$ 0.1177

$ 0.1281
$ 0.1281$ 0.1281

$ 43.91306093
$ 43.91306093$ 43.91306093

$ 0.11583409003214086
$ 0.11583409003214086$ 0.11583409003214086

-0.09%

-3.50%

-5.69%

-5.69%

Harga aktual Unifi Protocol DAO (UNFI) adalah $ 0.1211. Selama 24 jam terakhir, UNFI diperdagangkan antara low $ 0.1177 dan high $ 0.1281, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNFI adalah $ 43.91306093, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.11583409003214086.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNFI telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -3.50% selama 24 jam, dan -5.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unifi Protocol DAO (UNFI)

No.2028

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 58.83K
$ 58.83K$ 58.83K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

9.55M
9.55M 9.55M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291

95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Unifi Protocol DAO saat ini adalah $ 1.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.83K. Suplai beredar UNFI adalah 9.55M, dan total suplainya sebesar 9548651.10357291. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.21M.

Riwayat Harga Unifi Protocol DAO (UNFI) USD

Pantau perubahan harga Unifi Protocol DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004396-3.50%
30 Days$ -0.0478-28.31%
60 Hari$ -0.0784-39.30%
90 Hari$ -0.1531-55.84%
Perubahan Harga Unifi Protocol DAO Hari Ini

Hari ini, UNFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.004396 (-3.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Unifi Protocol DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0478 (-28.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Unifi Protocol DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UNFI terlihat mengalami perubahan $ -0.0784 (-39.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Unifi Protocol DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1531 (-55.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Unifi Protocol DAO (UNFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Unifi Protocol DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Unifi Protocol DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UNFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Unifi Protocol DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Unifi Protocol DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Unifi Protocol DAO (USD)

Berapa nilai Unifi Protocol DAO (UNFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Unifi Protocol DAO (UNFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unifi Protocol DAO.

Cek prediksi harga Unifi Protocol DAO sekarang!

Tokenomi Unifi Protocol DAO (UNFI)

Memahami tokenomi Unifi Protocol DAO (UNFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNFI sekarang!

Cara membeli Unifi Protocol DAO (UNFI)

Ingin mengetahui cara membeli Unifi Protocol DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Unifi Protocol DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UNFI ke Mata Uang Lokal

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke VND
3,186.7465
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AUD
A$0.186494
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke GBP
0.092036
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke EUR
0.104146
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke USD
$0.1211
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MYR
RM0.506198
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TRY
5.109209
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke JPY
¥18.4072
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ARS
ARS$175.760907
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke RUB
9.836953
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke INR
10.737937
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke IDR
Rp2,018.332526
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PHP
7.147322
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke EGP
￡E.5.726819
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BRL
R$0.646674
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke CAD
C$0.170751
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BDT
14.775411
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke NGN
174.243524
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke COP
$463.983751
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ZAR
R.2.103507
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke UAH
5.093466
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TZS
T.Sh.297.5427
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke VES
Bs27.4897
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke CLP
$114.1973
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PKR
Rs34.227704
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke KZT
63.702233
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke THB
฿3.92364
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TWD
NT$3.752889
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AED
د.إ0.444437
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke CHF
Fr0.09688
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke HKD
HK$0.940947
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AMD
֏46.30864
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MAD
.د.م1.12623
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MXN
$2.248827
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SAR
ريال0.454125
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ETB
Br18.636079
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke KES
KSh15.641276
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke JOD
د.أ0.0858599
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PLN
0.444437
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke RON
лв0.53284
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SEK
kr1.157716
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BGN
лв0.204659
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke HUF
Ft40.487363
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke CZK
2.551577
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke KWD
د.ك0.0370566
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ILS
0.395997
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BOB
Bs0.83559
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AZN
0.20587
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TJS
SM1.116542
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke GEL
0.328181
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AOA
Kz110.999049
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BHD
.د.ب0.0455336
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BMD
$0.1211
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke DKK
kr0.782306
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke HNL
L3.189774
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MUR
5.5706
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke NAD
$2.103507
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke NOK
kr1.234009
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke NZD
$0.214347
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PAB
B/.0.1211
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PGK
K0.50862
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke QAR
ر.ق0.440804
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke RSD
дин.12.290439
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke UZS
soʻm1,459.035809
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ALL
L10.154235
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ANG
ƒ0.216769
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke AWG
ƒ0.21798
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BBD
$0.2422
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BAM
KM0.204659
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BIF
Fr357.1239
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BND
$0.15743
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BSD
$0.1211
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke JMD
$19.418385
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke KHR
486.344866
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke KMF
Fr50.862
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke LAK
2,632.608643
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke LKR
රු36.919757
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MDL
L2.0587
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MGA
Ar545.49495
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MOP
P0.9688
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MVR
1.86494
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MWK
MK210.242921
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke MZN
MT7.744345
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke NPR
रु17.15987
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke PYG
858.8412
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke RWF
Fr175.7161
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SBD
$0.996653
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SCR
1.822555
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SRD
$4.66235
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SVC
$1.058414
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke SZL
L2.102296
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TMT
m0.42385
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TND
د.ت0.3583349
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke TTD
$0.819847
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke UGX
Sh423.3656
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke XAF
Fr68.6637
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke XCD
$0.32697
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke XOF
Fr68.6637
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke XPF
Fr12.4733
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BWP
P1.628795
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke BZD
$0.243411
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke CVE
$11.606224
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke DJF
Fr21.4347
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke DOP
$7.787941
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke DZD
د.ج15.810816
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke FJD
$0.276108
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke GNF
Fr1,052.9645
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke GTQ
Q0.927626
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke GYD
$25.329276
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ke ISK
kr15.2586

Sumber Daya Unifi Protocol DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Unifi Protocol DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Unifi Protocol DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unifi Protocol DAO

Berapa nilai Unifi Protocol DAO (UNFI) hari ini?
Harga live UNFI dalam USD adalah 0.1211 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNFI ke USD saat ini?
Harga UNFI ke USD saat ini adalah $ 0.1211. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Unifi Protocol DAO?
Kapitalisasi pasar UNFI adalah $ 1.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNFI?
Suplai beredar UNFI adalah 9.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNFI?
UNFI mencapai harga ATH sebesar 43.91306093 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNFI?
UNFI mencapai harga ATL 0.11583409003214086 USD.
Berapa volume perdagangan UNFI?
Volume perdagangan 24 jam live UNFI adalah $ 58.83K USD.
Akankah harga UNFI naik lebih tinggi tahun ini?
UNFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Unifi Protocol DAO (UNFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UNFI ke USD

Jumlah

UNFI
UNFI
USD
USD

1 UNFI = 0.1211 USD

Perdagangkan UNFI

UNFI/USDT
$0.1212
$0.1212$0.1212
-3.42%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,578.24
$101,578.24$101,578.24

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.10
$3,326.10$3,326.10

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

+0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0712
$1.0712$1.0712

+24.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,578.24
$101,578.24$101,578.24

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.10
$3,326.10$3,326.10

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

+0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2157
$2.2157$2.2157

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0239
$1.0239$1.0239

+0.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0801
$0.0801$0.0801

+60.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015800
$0.015800$0.015800

+1,480.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.142
$4.142$4.142

+314.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008464
$0.008464$0.008464

+296.62%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002474
$0.0000002474$0.0000002474

+64.93%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001691
$0.00001691$0.00001691

+57.01%