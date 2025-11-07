BursaDEX+
Harga live Unipoly Coin hari ini adalah 0.13448 USD. Lacak informasi harga aktual UNP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Unipoly Coin(UNP)

Harga Live 1 UNP ke USD:

$0.13452
$0.13452$0.13452
+0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Unipoly Coin (UNP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:37 (UTC+8)

Informasi Harga Unipoly Coin (UNP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.13243
$ 0.13243$ 0.13243
Low 24 Jam
$ 0.13495
$ 0.13495$ 0.13495
High 24 Jam

$ 0.13243
$ 0.13243$ 0.13243

$ 0.13495
$ 0.13495$ 0.13495

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

+0.32%

+0.10%

+2.35%

+2.35%

Harga aktual Unipoly Coin (UNP) adalah $ 0.13448. Selama 24 jam terakhir, UNP diperdagangkan antara low $ 0.13243 dan high $ 0.13495, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNP adalah $ 0.29955878081047876, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009826563500557434.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNP telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +0.10% selama 24 jam, dan +2.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unipoly Coin (UNP)

No.664

$ 29.48M
$ 29.48M$ 29.48M

$ 234.19K
$ 234.19K$ 234.19K

$ 134.48M
$ 134.48M$ 134.48M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

ETH

Kapitalisasi Pasar Unipoly Coin saat ini adalah $ 29.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 234.19K. Suplai beredar UNP adalah 219.23M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.48M.

Riwayat Harga Unipoly Coin (UNP) USD

Pantau perubahan harga Unipoly Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001344+0.10%
30 Days$ -0.04693-25.87%
60 Hari$ -0.01652-10.95%
90 Hari$ -0.06573-32.84%
Perubahan Harga Unipoly Coin Hari Ini

Hari ini, UNP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001344 (+0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Unipoly Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04693 (-25.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Unipoly Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UNP terlihat mengalami perubahan $ -0.01652 (-10.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Unipoly Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06573 (-32.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Unipoly Coin (UNP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Unipoly Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Unipoly Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UNP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Unipoly Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Unipoly Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Unipoly Coin (USD)

Berapa nilai Unipoly Coin (UNP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Unipoly Coin (UNP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unipoly Coin.

Cek prediksi harga Unipoly Coin sekarang!

Tokenomi Unipoly Coin (UNP)

Memahami tokenomi Unipoly Coin (UNP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNP sekarang!

Cara membeli Unipoly Coin (UNP)

Ingin mengetahui cara membeli Unipoly Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Unipoly Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UNP ke Mata Uang Lokal

1 Unipoly Coin(UNP) ke VND
3,538.8412
1 Unipoly Coin(UNP) ke AUD
A$0.2070992
1 Unipoly Coin(UNP) ke GBP
0.1022048
1 Unipoly Coin(UNP) ke EUR
0.1156528
1 Unipoly Coin(UNP) ke USD
$0.13448
1 Unipoly Coin(UNP) ke MYR
RM0.5621264
1 Unipoly Coin(UNP) ke TRY
5.6669872
1 Unipoly Coin(UNP) ke JPY
¥20.57544
1 Unipoly Coin(UNP) ke ARS
ARS$195.1802376
1 Unipoly Coin(UNP) ke RUB
10.9265
1 Unipoly Coin(UNP) ke INR
11.9243416
1 Unipoly Coin(UNP) ke IDR
Rp2,241.3324368
1 Unipoly Coin(UNP) ke PHP
7.9370096
1 Unipoly Coin(UNP) ke EGP
￡E.6.3595592
1 Unipoly Coin(UNP) ke BRL
R$0.719468
1 Unipoly Coin(UNP) ke CAD
C$0.1896168
1 Unipoly Coin(UNP) ke BDT
16.4079048
1 Unipoly Coin(UNP) ke NGN
193.4952032
1 Unipoly Coin(UNP) ke COP
$515.2480168
1 Unipoly Coin(UNP) ke ZAR
R.2.3372624
1 Unipoly Coin(UNP) ke UAH
5.6562288
1 Unipoly Coin(UNP) ke TZS
T.Sh.330.41736
1 Unipoly Coin(UNP) ke VES
Bs30.52696
1 Unipoly Coin(UNP) ke CLP
$126.81464
1 Unipoly Coin(UNP) ke PKR
Rs38.0094272
1 Unipoly Coin(UNP) ke KZT
70.7405144
1 Unipoly Coin(UNP) ke THB
฿4.357152
1 Unipoly Coin(UNP) ke TWD
NT$4.1675352
1 Unipoly Coin(UNP) ke AED
د.إ0.4935416
1 Unipoly Coin(UNP) ke CHF
Fr0.107584
1 Unipoly Coin(UNP) ke HKD
HK$1.0449096
1 Unipoly Coin(UNP) ke AMD
֏51.425152
1 Unipoly Coin(UNP) ke MAD
.د.م1.250664
1 Unipoly Coin(UNP) ke MXN
$2.4986384
1 Unipoly Coin(UNP) ke SAR
ريال0.5043
1 Unipoly Coin(UNP) ke ETB
Br20.6951272
1 Unipoly Coin(UNP) ke KES
KSh17.3694368
1 Unipoly Coin(UNP) ke JOD
د.أ0.09534632
1 Unipoly Coin(UNP) ke PLN
0.4948864
1 Unipoly Coin(UNP) ke RON
лв0.591712
1 Unipoly Coin(UNP) ke SEK
kr1.2869736
1 Unipoly Coin(UNP) ke BGN
лв0.2272712
1 Unipoly Coin(UNP) ke HUF
Ft44.9459056
1 Unipoly Coin(UNP) ke CZK
2.8334936
1 Unipoly Coin(UNP) ke KWD
د.ك0.04115088
1 Unipoly Coin(UNP) ke ILS
0.4397496
1 Unipoly Coin(UNP) ke BOB
Bs0.927912
1 Unipoly Coin(UNP) ke AZN
0.228616
1 Unipoly Coin(UNP) ke TJS
SM1.2399056
1 Unipoly Coin(UNP) ke GEL
0.3644408
1 Unipoly Coin(UNP) ke AOA
Kz123.2630232
1 Unipoly Coin(UNP) ke BHD
.د.ب0.05056448
1 Unipoly Coin(UNP) ke BMD
$0.13448
1 Unipoly Coin(UNP) ke DKK
kr0.8687408
1 Unipoly Coin(UNP) ke HNL
L3.5422032
1 Unipoly Coin(UNP) ke MUR
6.18608
1 Unipoly Coin(UNP) ke NAD
$2.3359176
1 Unipoly Coin(UNP) ke NOK
kr1.371696
1 Unipoly Coin(UNP) ke NZD
$0.2380296
1 Unipoly Coin(UNP) ke PAB
B/.0.13448
1 Unipoly Coin(UNP) ke PGK
K0.564816
1 Unipoly Coin(UNP) ke QAR
ر.ق0.4895072
1 Unipoly Coin(UNP) ke RSD
дин.13.64972
1 Unipoly Coin(UNP) ke UZS
soʻm1,620.2405912
1 Unipoly Coin(UNP) ke ALL
L11.276148
1 Unipoly Coin(UNP) ke ANG
ƒ0.2407192
1 Unipoly Coin(UNP) ke AWG
ƒ0.242064
1 Unipoly Coin(UNP) ke BBD
$0.26896
1 Unipoly Coin(UNP) ke BAM
KM0.2272712
1 Unipoly Coin(UNP) ke BIF
Fr396.58152
1 Unipoly Coin(UNP) ke BND
$0.174824
1 Unipoly Coin(UNP) ke BSD
$0.13448
1 Unipoly Coin(UNP) ke JMD
$21.563868
1 Unipoly Coin(UNP) ke KHR
540.0797488
1 Unipoly Coin(UNP) ke KMF
Fr56.4816
1 Unipoly Coin(UNP) ke LAK
2,923.4782024
1 Unipoly Coin(UNP) ke LKR
රු40.9989176
1 Unipoly Coin(UNP) ke MDL
L2.3009528
1 Unipoly Coin(UNP) ke MGA
Ar605.76516
1 Unipoly Coin(UNP) ke MOP
P1.07584
1 Unipoly Coin(UNP) ke MVR
2.070992
1 Unipoly Coin(UNP) ke MWK
MK233.4720728
1 Unipoly Coin(UNP) ke MZN
MT8.599996
1 Unipoly Coin(UNP) ke NPR
रु19.055816
1 Unipoly Coin(UNP) ke PYG
953.73216
1 Unipoly Coin(UNP) ke RWF
Fr195.13048
1 Unipoly Coin(UNP) ke SBD
$1.1067704
1 Unipoly Coin(UNP) ke SCR
2.023924
1 Unipoly Coin(UNP) ke SRD
$5.17748
1 Unipoly Coin(UNP) ke SVC
$1.1753552
1 Unipoly Coin(UNP) ke SZL
L2.3345728
1 Unipoly Coin(UNP) ke TMT
m0.47068
1 Unipoly Coin(UNP) ke TND
د.ت0.39792632
1 Unipoly Coin(UNP) ke TTD
$0.9104296
1 Unipoly Coin(UNP) ke UGX
Sh470.14208
1 Unipoly Coin(UNP) ke XAF
Fr76.38464
1 Unipoly Coin(UNP) ke XCD
$0.363096
1 Unipoly Coin(UNP) ke XOF
Fr76.38464
1 Unipoly Coin(UNP) ke XPF
Fr13.85144
1 Unipoly Coin(UNP) ke BWP
P1.808756
1 Unipoly Coin(UNP) ke BZD
$0.2703048
1 Unipoly Coin(UNP) ke CVE
$12.8885632
1 Unipoly Coin(UNP) ke DJF
Fr23.80296
1 Unipoly Coin(UNP) ke DOP
$8.6484088
1 Unipoly Coin(UNP) ke DZD
د.ج17.5577088
1 Unipoly Coin(UNP) ke FJD
$0.3066144
1 Unipoly Coin(UNP) ke GNF
Fr1,169.3036
1 Unipoly Coin(UNP) ke GTQ
Q1.0301168
1 Unipoly Coin(UNP) ke GYD
$28.1278368
1 Unipoly Coin(UNP) ke ISK
kr16.94448

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Unipoly Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Unipoly Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unipoly Coin

Berapa nilai Unipoly Coin (UNP) hari ini?
Harga live UNP dalam USD adalah 0.13448 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNP ke USD saat ini?
Harga UNP ke USD saat ini adalah $ 0.13448. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Unipoly Coin?
Kapitalisasi pasar UNP adalah $ 29.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNP?
Suplai beredar UNP adalah 219.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNP?
UNP mencapai harga ATH sebesar 0.29955878081047876 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNP?
UNP mencapai harga ATL 0.009826563500557434 USD.
Berapa volume perdagangan UNP?
Volume perdagangan 24 jam live UNP adalah $ 234.19K USD.
Akankah harga UNP naik lebih tinggi tahun ini?
UNP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:53:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

