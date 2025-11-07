Apa yang dimaksud dengan VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google's AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Tokenomi VAIOT (VAI)

Memahami tokenomi VAIOT (VAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VAI sekarang!

Sumber Daya VAIOT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VAIOT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VAIOT Berapa nilai VAIOT (VAI) hari ini? Harga live VAI dalam USD adalah 0.01218 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VAI ke USD saat ini? $ 0.01218 . Cobalah Harga VAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar VAIOT? Kapitalisasi pasar VAI adalah $ 4.76M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VAI? Suplai beredar VAI adalah 390.85M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VAI? VAI mencapai harga ATH sebesar 2.42208355 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VAI? VAI mencapai harga ATL 0.004549306036172591 USD . Berapa volume perdagangan VAI? Volume perdagangan 24 jam live VAI adalah $ 22.57K USD . Akankah harga VAI naik lebih tinggi tahun ini? VAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

