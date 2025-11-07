BursaDEX+
Harga live VeChain hari ini adalah 0.01474 USD. Lacak informasi harga aktual VET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VET dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga VeChain(VET)

Harga Live 1 VET ke USD:

+2.35%1D
USD
Grafik Harga Live VeChain (VET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:57 (UTC+8)

Informasi Harga VeChain (VET) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.75%

+2.35%

-5.58%

-5.58%

Harga aktual VeChain (VET) adalah $ 0.01474. Selama 24 jam terakhir, VET diperdagangkan antara low $ 0.01418 dan high $ 0.01542, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVET adalah $ 0.27821609, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00167765732958.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VET telah berubah sebesar +0.75% selama 1 jam terakhir, +2.35% selama 24 jam, dan -5.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VeChain (VET)

No.56

99.16%

0.03%

VET

Kapitalisasi Pasar VeChain saat ini adalah $ 1.27B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.56M. Suplai beredar VET adalah 85.99B, dan total suplainya sebesar 85985041177. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.28B.

Riwayat Harga VeChain (VET) USD

Pantau perubahan harga VeChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003394+2.35%
30 Days$ -0.00801-35.21%
60 Hari$ -0.00907-38.10%
90 Hari$ -0.00983-40.01%
Perubahan Harga VeChain Hari Ini

Hari ini, VET tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003394 (+2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VeChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00801 (-35.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VeChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VET terlihat mengalami perubahan $ -0.00907 (-38.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VeChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00983 (-40.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VeChain (VET)?

Lihat halaman Riwayat Harga VeChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VeChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VeChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VeChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VeChain (USD)

Berapa nilai VeChain (VET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VeChain (VET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VeChain.

Cek prediksi harga VeChain sekarang!

Tokenomi VeChain (VET)

Memahami tokenomi VeChain (VET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VET sekarang!

Cara membeli VeChain (VET)

Ingin mengetahui cara membeli VeChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VeChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VET ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya VeChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VeChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VeChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VeChain

Berapa nilai VeChain (VET) hari ini?
Harga live VET dalam USD adalah 0.01474 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VET ke USD saat ini?
Harga VET ke USD saat ini adalah $ 0.01474. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VeChain?
Kapitalisasi pasar VET adalah $ 1.27B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VET?
Suplai beredar VET adalah 85.99B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VET?
VET mencapai harga ATH sebesar 0.27821609 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VET?
VET mencapai harga ATL 0.00167765732958 USD.
Berapa volume perdagangan VET?
Volume perdagangan 24 jam live VET adalah $ 1.56M USD.
Akankah harga VET naik lebih tinggi tahun ini?
VET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

