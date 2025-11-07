BursaDEX+
Harga live Vine Coin hari ini adalah 0.04014 USD. Lacak informasi harga aktual VINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VINE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VINE

Info Harga VINE

Penjelasan VINE

Tokenomi VINE

Prakiraan Harga VINE

Riwayat VINE

Panduan Membeli VINE

Konverter VINE ke Mata Uang Fiat

Spot VINE

Futures USDT-M VINE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Vine Coin

Harga Vine Coin(VINE)

Harga Live 1 VINE ke USD:

$0.04014
$0.04014
+3.29%1D
USD
Grafik Harga Live Vine Coin (VINE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:15:52 (UTC+8)

Informasi Harga Vine Coin (VINE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03792
$ 0.03792
Low 24 Jam
$ 0.04147
$ 0.04147
High 24 Jam

$ 0.03792
$ 0.03792

$ 0.04147
$ 0.04147

$ 0.47494534861759263
$ 0.47494534861759263

$ 0.00008419597421907
$ 0.00008419597421907

+0.67%

+3.29%

-6.11%

-6.11%

Harga aktual Vine Coin (VINE) adalah $ 0.04014. Selama 24 jam terakhir, VINE diperdagangkan antara low $ 0.03792 dan high $ 0.04147, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVINE adalah $ 0.47494534861759263, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00008419597421907.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VINE telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, +3.29% selama 24 jam, dan -6.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vine Coin (VINE)

No.550

$ 40.14M
$ 40.14M

$ 533.57K
$ 533.57K

$ 40.14M
$ 40.14M

999.99M
999.99M

999,994,104
999,994,104

SOL

Kapitalisasi Pasar Vine Coin saat ini adalah $ 40.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 533.57K. Suplai beredar VINE adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999994104. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.14M.

Riwayat Harga Vine Coin (VINE) USD

Pantau perubahan harga Vine Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012785+3.29%
30 Days$ -0.02177-35.17%
60 Hari$ -0.02547-38.83%
90 Hari$ -0.02928-42.18%
Perubahan Harga Vine Coin Hari Ini

Hari ini, VINE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012785 (+3.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vine Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02177 (-35.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vine Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VINE terlihat mengalami perubahan $ -0.02547 (-38.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vine Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02928 (-42.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vine Coin (VINE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vine Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vine Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VINE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vine Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vine Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vine Coin (USD)

Berapa nilai Vine Coin (VINE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vine Coin (VINE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vine Coin.

Cek prediksi harga Vine Coin sekarang!

Tokenomi Vine Coin (VINE)

Memahami tokenomi Vine Coin (VINE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VINE sekarang!

Cara membeli Vine Coin (VINE)

Ingin mengetahui cara membeli Vine Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vine Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VINE ke Mata Uang Lokal

1 Vine Coin(VINE) ke VND
1,056.2841
1 Vine Coin(VINE) ke AUD
A$0.0618156
1 Vine Coin(VINE) ke GBP
0.0305064
1 Vine Coin(VINE) ke EUR
0.0345204
1 Vine Coin(VINE) ke USD
$0.04014
1 Vine Coin(VINE) ke MYR
RM0.1677852
1 Vine Coin(VINE) ke TRY
1.6935066
1 Vine Coin(VINE) ke JPY
¥6.14142
1 Vine Coin(VINE) ke ARS
ARS$58.2579918
1 Vine Coin(VINE) ke RUB
3.261375
1 Vine Coin(VINE) ke INR
3.5592138
1 Vine Coin(VINE) ke IDR
Rp668.9997324
1 Vine Coin(VINE) ke PHP
2.3658516
1 Vine Coin(VINE) ke EGP
￡E.1.8982206
1 Vine Coin(VINE) ke BRL
R$0.2143476
1 Vine Coin(VINE) ke CAD
C$0.0565974
1 Vine Coin(VINE) ke BDT
4.8974814
1 Vine Coin(VINE) ke NGN
57.7550376
1 Vine Coin(VINE) ke COP
$153.7927974
1 Vine Coin(VINE) ke ZAR
R.0.6972318
1 Vine Coin(VINE) ke UAH
1.6882884
1 Vine Coin(VINE) ke TZS
T.Sh.98.62398
1 Vine Coin(VINE) ke VES
Bs9.11178
1 Vine Coin(VINE) ke CLP
$37.85202
1 Vine Coin(VINE) ke PKR
Rs11.3451696
1 Vine Coin(VINE) ke KZT
21.1148442
1 Vine Coin(VINE) ke THB
฿1.2997332
1 Vine Coin(VINE) ke TWD
NT$1.2435372
1 Vine Coin(VINE) ke AED
د.إ0.1473138
1 Vine Coin(VINE) ke CHF
Fr0.032112
1 Vine Coin(VINE) ke HKD
HK$0.3118878
1 Vine Coin(VINE) ke AMD
֏15.349536
1 Vine Coin(VINE) ke MAD
.د.م0.373302
1 Vine Coin(VINE) ke MXN
$0.7453998
1 Vine Coin(VINE) ke SAR
ريال0.150525
1 Vine Coin(VINE) ke ETB
Br6.1771446
1 Vine Coin(VINE) ke KES
KSh5.1836796
1 Vine Coin(VINE) ke JOD
د.أ0.02845926
1 Vine Coin(VINE) ke PLN
0.1477152
1 Vine Coin(VINE) ke RON
лв0.176616
1 Vine Coin(VINE) ke SEK
kr0.3841398
1 Vine Coin(VINE) ke BGN
лв0.0678366
1 Vine Coin(VINE) ke HUF
Ft13.4380692
1 Vine Coin(VINE) ke CZK
0.8465526
1 Vine Coin(VINE) ke KWD
د.ك0.01228284
1 Vine Coin(VINE) ke ILS
0.1312578
1 Vine Coin(VINE) ke BOB
Bs0.276966
1 Vine Coin(VINE) ke AZN
0.068238
1 Vine Coin(VINE) ke TJS
SM0.3700908
1 Vine Coin(VINE) ke GEL
0.1087794
1 Vine Coin(VINE) ke AOA
Kz36.7919226
1 Vine Coin(VINE) ke BHD
.د.ب0.01513278
1 Vine Coin(VINE) ke BMD
$0.04014
1 Vine Coin(VINE) ke DKK
kr0.2597058
1 Vine Coin(VINE) ke HNL
L1.0572876
1 Vine Coin(VINE) ke MUR
1.8440316
1 Vine Coin(VINE) ke NAD
$0.6972318
1 Vine Coin(VINE) ke NOK
kr0.4090266
1 Vine Coin(VINE) ke NZD
$0.0710478
1 Vine Coin(VINE) ke PAB
B/.0.04014
1 Vine Coin(VINE) ke PGK
K0.168588
1 Vine Coin(VINE) ke QAR
ر.ق0.1461096
1 Vine Coin(VINE) ke RSD
дин.4.0774212
1 Vine Coin(VINE) ke UZS
soʻm483.6143466
1 Vine Coin(VINE) ke ALL
L3.365739
1 Vine Coin(VINE) ke ANG
ƒ0.0718506
1 Vine Coin(VINE) ke AWG
ƒ0.072252
1 Vine Coin(VINE) ke BBD
$0.08028
1 Vine Coin(VINE) ke BAM
KM0.0678366
1 Vine Coin(VINE) ke BIF
Fr118.37286
1 Vine Coin(VINE) ke BND
$0.052182
1 Vine Coin(VINE) ke BSD
$0.04014
1 Vine Coin(VINE) ke JMD
$6.436449
1 Vine Coin(VINE) ke KHR
161.2046484
1 Vine Coin(VINE) ke KMF
Fr16.8588
1 Vine Coin(VINE) ke LAK
872.6086782
1 Vine Coin(VINE) ke LKR
රු12.2374818
1 Vine Coin(VINE) ke MDL
L0.68238
1 Vine Coin(VINE) ke MGA
Ar180.81063
1 Vine Coin(VINE) ke MOP
P0.32112
1 Vine Coin(VINE) ke MVR
0.618156
1 Vine Coin(VINE) ke MWK
MK69.6874554
1 Vine Coin(VINE) ke MZN
MT2.566953
1 Vine Coin(VINE) ke NPR
रु5.687838
1 Vine Coin(VINE) ke PYG
284.67288
1 Vine Coin(VINE) ke RWF
Fr58.24314
1 Vine Coin(VINE) ke SBD
$0.3303522
1 Vine Coin(VINE) ke SCR
0.56196
1 Vine Coin(VINE) ke SRD
$1.54539
1 Vine Coin(VINE) ke SVC
$0.3508236
1 Vine Coin(VINE) ke SZL
L0.6968304
1 Vine Coin(VINE) ke TMT
m0.14049
1 Vine Coin(VINE) ke TND
د.ت0.11877426
1 Vine Coin(VINE) ke TTD
$0.2717478
1 Vine Coin(VINE) ke UGX
Sh140.32944
1 Vine Coin(VINE) ke XAF
Fr22.79952
1 Vine Coin(VINE) ke XCD
$0.108378
1 Vine Coin(VINE) ke XOF
Fr22.79952
1 Vine Coin(VINE) ke XPF
Fr4.13442
1 Vine Coin(VINE) ke BWP
P0.539883
1 Vine Coin(VINE) ke BZD
$0.0806814
1 Vine Coin(VINE) ke CVE
$3.8470176
1 Vine Coin(VINE) ke DJF
Fr7.10478
1 Vine Coin(VINE) ke DOP
$2.5814034
1 Vine Coin(VINE) ke DZD
د.ج5.2366644
1 Vine Coin(VINE) ke FJD
$0.0915192
1 Vine Coin(VINE) ke GNF
Fr349.0173
1 Vine Coin(VINE) ke GTQ
Q0.3074724
1 Vine Coin(VINE) ke GYD
$8.3956824
1 Vine Coin(VINE) ke ISK
kr5.05764

Sumber Daya Vine Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vine Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vine Coin

Berapa nilai Vine Coin (VINE) hari ini?
Harga live VINE dalam USD adalah 0.04014 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VINE ke USD saat ini?
Harga VINE ke USD saat ini adalah $ 0.04014. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vine Coin?
Kapitalisasi pasar VINE adalah $ 40.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VINE?
Suplai beredar VINE adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VINE?
VINE mencapai harga ATH sebesar 0.47494534861759263 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VINE?
VINE mencapai harga ATL 0.00008419597421907 USD.
Berapa volume perdagangan VINE?
Volume perdagangan 24 jam live VINE adalah $ 533.57K USD.
Akankah harga VINE naik lebih tinggi tahun ini?
VINE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VINE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
