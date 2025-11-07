BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Vita Inu hari ini adalah 0.000000009629 USD. Lacak informasi harga aktual VINU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VINU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Vita Inu hari ini adalah 0.000000009629 USD. Lacak informasi harga aktual VINU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VINU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VINU

Info Harga VINU

Penjelasan VINU

Whitepaper VINU

Situs Web Resmi VINU

Tokenomi VINU

Prakiraan Harga VINU

Riwayat VINU

Panduan Membeli VINU

Konverter VINU ke Mata Uang Fiat

Spot VINU

Futures USDT-M VINU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Vita Inu

Harga Vita Inu(VINU)

Harga Live 1 VINU ke USD:

$0.000000009629
$0.000000009629$0.000000009629
+4.13%1D
USD
Grafik Harga Live Vita Inu (VINU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:30 (UTC+8)

Informasi Harga Vita Inu (VINU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000009081
$ 0.000000009081$ 0.000000009081
Low 24 Jam
$ 0.000000009755
$ 0.000000009755$ 0.000000009755
High 24 Jam

$ 0.000000009081
$ 0.000000009081$ 0.000000009081

$ 0.000000009755
$ 0.000000009755$ 0.000000009755

$ 0.000000076012254018
$ 0.000000076012254018$ 0.000000076012254018

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+4.13%

-4.88%

-4.88%

Harga aktual Vita Inu (VINU) adalah $ 0.000000009629. Selama 24 jam terakhir, VINU diperdagangkan antara low $ 0.000000009081 dan high $ 0.000000009755, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVINU adalah $ 0.000000076012254018, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VINU telah berubah sebesar +0.91% selama 1 jam terakhir, +4.13% selama 24 jam, dan -4.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vita Inu (VINU)

No.1166

$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M

$ 224.94K
$ 224.94K$ 224.94K

$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M

899.60T
899.60T 899.60T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Vita Inu saat ini adalah $ 8.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 224.94K. Suplai beredar VINU adalah 899.60T, dan total suplainya sebesar 899597342616479.2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.66M.

Riwayat Harga Vita Inu (VINU) USD

Pantau perubahan harga Vita Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000038191+4.13%
30 Days$ -0.000000005971-38.28%
60 Hari$ -0.000000005514-36.42%
90 Hari$ -0.000000006307-39.58%
Perubahan Harga Vita Inu Hari Ini

Hari ini, VINU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000038191 (+4.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vita Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000005971 (-38.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vita Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VINU terlihat mengalami perubahan $ -0.000000005514 (-36.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vita Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000006307 (-39.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vita Inu (VINU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vita Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vita Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VINU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vita Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vita Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vita Inu (USD)

Berapa nilai Vita Inu (VINU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vita Inu (VINU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vita Inu.

Cek prediksi harga Vita Inu sekarang!

Tokenomi Vita Inu (VINU)

Memahami tokenomi Vita Inu (VINU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VINU sekarang!

Cara membeli Vita Inu (VINU)

Ingin mengetahui cara membeli Vita Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vita Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VINU ke Mata Uang Lokal

1 Vita Inu(VINU) ke VND
0.000253387135
1 Vita Inu(VINU) ke AUD
A$0.00000001482866
1 Vita Inu(VINU) ke GBP
0.00000000731804
1 Vita Inu(VINU) ke EUR
0.00000000828094
1 Vita Inu(VINU) ke USD
$0.000000009629
1 Vita Inu(VINU) ke MYR
RM0.00000004015293
1 Vita Inu(VINU) ke TRY
0.00000040624751
1 Vita Inu(VINU) ke JPY
¥0.000001473237
1 Vita Inu(VINU) ke ARS
ARS$0.00001397524173
1 Vita Inu(VINU) ke RUB
0.00000078225996
1 Vita Inu(VINU) ke INR
0.00000085351456
1 Vita Inu(VINU) ke IDR
Rp0.00016048326914
1 Vita Inu(VINU) ke PHP
0.00000056926648
1 Vita Inu(VINU) ke EGP
￡E.0.00000045535541
1 Vita Inu(VINU) ke BRL
R$0.00000005151515
1 Vita Inu(VINU) ke CAD
C$0.00000001357689
1 Vita Inu(VINU) ke BDT
0.00000117319736
1 Vita Inu(VINU) ke NGN
0.00001383475462
1 Vita Inu(VINU) ke COP
$0.00003689264689
1 Vita Inu(VINU) ke ZAR
R.0.00000016725573
1 Vita Inu(VINU) ke UAH
0.00000040451429
1 Vita Inu(VINU) ke TZS
T.Sh.0.000023658453
1 Vita Inu(VINU) ke VES
Bs0.000002185783
1 Vita Inu(VINU) ke CLP
$0.000009080147
1 Vita Inu(VINU) ke PKR
Rs0.00000271845928
1 Vita Inu(VINU) ke KZT
0.00000505984692
1 Vita Inu(VINU) ke THB
฿0.00000031169073
1 Vita Inu(VINU) ke TWD
NT$0.00000029811384
1 Vita Inu(VINU) ke AED
د.إ0.00000003533843
1 Vita Inu(VINU) ke CHF
Fr0.0000000077032
1 Vita Inu(VINU) ke HKD
HK$0.00000007481733
1 Vita Inu(VINU) ke AMD
֏0.0000036821296
1 Vita Inu(VINU) ke MAD
.د.م0.0000000895497
1 Vita Inu(VINU) ke MXN
$0.00000017881053
1 Vita Inu(VINU) ke SAR
ريال0.00000003610875
1 Vita Inu(VINU) ke ETB
Br0.00000148180681
1 Vita Inu(VINU) ke KES
KSh0.00000124194842
1 Vita Inu(VINU) ke JOD
د.أ0.000000006826961
1 Vita Inu(VINU) ke PLN
0.00000003543472
1 Vita Inu(VINU) ke RON
лв0.0000000423676
1 Vita Inu(VINU) ke SEK
kr0.00000009214953
1 Vita Inu(VINU) ke BGN
лв0.00000001627301
1 Vita Inu(VINU) ke HUF
Ft0.00000322253743
1 Vita Inu(VINU) ke CZK
0.00000020307561
1 Vita Inu(VINU) ke KWD
د.ك0.000000002946474
1 Vita Inu(VINU) ke ILS
0.00000003148683
1 Vita Inu(VINU) ke BOB
Bs0.0000000664401
1 Vita Inu(VINU) ke AZN
0.0000000163693
1 Vita Inu(VINU) ke TJS
SM0.00000008877938
1 Vita Inu(VINU) ke GEL
0.00000002609459
1 Vita Inu(VINU) ke AOA
Kz0.00000882584511
1 Vita Inu(VINU) ke BHD
.د.ب0.000000003620504
1 Vita Inu(VINU) ke BMD
$0.000000009629
1 Vita Inu(VINU) ke DKK
kr0.00000006220334
1 Vita Inu(VINU) ke HNL
L0.00000025362786
1 Vita Inu(VINU) ke MUR
0.00000044235626
1 Vita Inu(VINU) ke NAD
$0.00000016706315
1 Vita Inu(VINU) ke NOK
kr0.0000000982158
1 Vita Inu(VINU) ke NZD
$0.00000001704333
1 Vita Inu(VINU) ke PAB
B/.0.000000009629
1 Vita Inu(VINU) ke PGK
K0.0000000404418
1 Vita Inu(VINU) ke QAR
ر.ق0.00000003504956
1 Vita Inu(VINU) ke RSD
дин.0.00000097792124
1 Vita Inu(VINU) ke UZS
soʻm0.00011463093404
1 Vita Inu(VINU) ke ALL
L0.00000080642875
1 Vita Inu(VINU) ke ANG
ƒ0.00000001723591
1 Vita Inu(VINU) ke AWG
ƒ0.0000000173322
1 Vita Inu(VINU) ke BBD
$0.000000019258
1 Vita Inu(VINU) ke BAM
KM0.00000001627301
1 Vita Inu(VINU) ke BIF
Fr0.000028318889
1 Vita Inu(VINU) ke BND
$0.0000000125177
1 Vita Inu(VINU) ke BSD
$0.000000009629
1 Vita Inu(VINU) ke JMD
$0.00000154208435
1 Vita Inu(VINU) ke KHR
0.000038516
1 Vita Inu(VINU) ke KMF
Fr0.00000404418
1 Vita Inu(VINU) ke LAK
0.00020932608277
1 Vita Inu(VINU) ke LKR
රු0.0000029320305
1 Vita Inu(VINU) ke MDL
L0.00000016455961
1 Vita Inu(VINU) ke MGA
Ar0.0000433738305
1 Vita Inu(VINU) ke MOP
P0.00000007693571
1 Vita Inu(VINU) ke MVR
0.0000001482866
1 Vita Inu(VINU) ke MWK
MK0.0000166591329
1 Vita Inu(VINU) ke MZN
MT0.00000061577455
1 Vita Inu(VINU) ke NPR
रु0.0000013644293
1 Vita Inu(VINU) ke PYG
0.000068288868
1 Vita Inu(VINU) ke RWF
Fr0.000013971679
1 Vita Inu(VINU) ke SBD
$0.00000007924667
1 Vita Inu(VINU) ke SCR
0.000000134806
1 Vita Inu(VINU) ke SRD
$0.0000003707165
1 Vita Inu(VINU) ke SVC
$0.00000008406117
1 Vita Inu(VINU) ke SZL
L0.00000016687057
1 Vita Inu(VINU) ke TMT
m0.0000000337015
1 Vita Inu(VINU) ke TND
د.ت0.000000028492211
1 Vita Inu(VINU) ke TTD
$0.00000006509204
1 Vita Inu(VINU) ke UGX
Sh0.000033662984
1 Vita Inu(VINU) ke XAF
Fr0.000005469272
1 Vita Inu(VINU) ke XCD
$0.0000000259983
1 Vita Inu(VINU) ke XOF
Fr0.000005469272
1 Vita Inu(VINU) ke XPF
Fr0.000000991787
1 Vita Inu(VINU) ke BWP
P0.00000012931747
1 Vita Inu(VINU) ke BZD
$0.000000019258
1 Vita Inu(VINU) ke CVE
$0.00000092284336
1 Vita Inu(VINU) ke DJF
Fr0.000001704333
1 Vita Inu(VINU) ke DOP
$0.00000061924099
1 Vita Inu(VINU) ke DZD
د.ج0.00000125639192
1 Vita Inu(VINU) ke FJD
$0.00000002195412
1 Vita Inu(VINU) ke GNF
Fr0.000083724155
1 Vita Inu(VINU) ke GTQ
Q0.00000007375814
1 Vita Inu(VINU) ke GYD
$0.00000201400164
1 Vita Inu(VINU) ke ISK
kr0.000001213254

Sumber Daya Vita Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vita Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Vita Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vita Inu

Berapa nilai Vita Inu (VINU) hari ini?
Harga live VINU dalam USD adalah 0.000000009629 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VINU ke USD saat ini?
Harga VINU ke USD saat ini adalah $ 0.000000009629. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vita Inu?
Kapitalisasi pasar VINU adalah $ 8.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VINU?
Suplai beredar VINU adalah 899.60T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VINU?
VINU mencapai harga ATH sebesar 0.000000076012254018 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VINU?
VINU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan VINU?
Volume perdagangan 24 jam live VINU adalah $ 224.94K USD.
Akankah harga VINU naik lebih tinggi tahun ini?
VINU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VINU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Vita Inu (VINU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VINU ke USD

Jumlah

VINU
VINU
USD
USD

1 VINU = 0.0000 USD

Perdagangkan VINU

VINU/USDT
$0.000000009629
$0.000000009629$0.000000009629
+4.18%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,311.79
$101,311.79$101,311.79

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.75
$3,304.75$3,304.75

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

+0.21%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9869
$0.9869$0.9869

+15.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,311.79
$101,311.79$101,311.79

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.75
$3,304.75$3,304.75

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2047
$2.2047$2.2047

-1.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

+0.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0045
$1.0045$1.0045

-1.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012435
$0.012435$0.012435

+210.87%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011379
$0.011379$0.011379

+1,037.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.253
$4.253$4.253

+325.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008214
$0.008214$0.008214

+284.91%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0869
$0.0869$0.0869

+73.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002415
$0.0000002415$0.0000002415

+61.00%