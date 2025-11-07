Apa yang dimaksud dengan Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vita Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VINU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Vita Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vita Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vita Inu (USD)

Berapa nilai Vita Inu (VINU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vita Inu (VINU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vita Inu.

Cek prediksi harga Vita Inu sekarang!

Tokenomi Vita Inu (VINU)

Memahami tokenomi Vita Inu (VINU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VINU sekarang!

Cara membeli Vita Inu (VINU)

Ingin mengetahui cara membeli Vita Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vita Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VINU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Vita Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vita Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vita Inu Berapa nilai Vita Inu (VINU) hari ini? Harga live VINU dalam USD adalah 0.000000009629 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VINU ke USD saat ini? $ 0.000000009629 . Cobalah Harga VINU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Vita Inu? Kapitalisasi pasar VINU adalah $ 8.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VINU? Suplai beredar VINU adalah 899.60T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VINU? VINU mencapai harga ATH sebesar 0.000000076012254018 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VINU? VINU mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan VINU? Volume perdagangan 24 jam live VINU adalah $ 224.94K USD . Akankah harga VINU naik lebih tinggi tahun ini? VINU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VINU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Vita Inu (VINU)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

