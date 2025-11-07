BursaDEX+
Harga live Vow hari ini adalah 0.0409 USD. Lacak informasi harga aktual VOW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VOW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VOW

Info Harga VOW

Penjelasan VOW

Whitepaper VOW

Situs Web Resmi VOW

Tokenomi VOW

Prakiraan Harga VOW

Riwayat VOW

Panduan Membeli VOW

Konverter VOW ke Mata Uang Fiat

Spot VOW

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Vow

Harga Vow(VOW)

Harga Live 1 VOW ke USD:

$0.0408
$0.0408$0.0408
+0.74%1D
USD
Grafik Harga Live Vow (VOW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:06 (UTC+8)

Informasi Harga Vow (VOW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0368
$ 0.0368$ 0.0368
Low 24 Jam
$ 0.0431
$ 0.0431$ 0.0431
High 24 Jam

$ 0.0368
$ 0.0368$ 0.0368

$ 0.0431
$ 0.0431$ 0.0431

$ 2.688289272124897
$ 2.688289272124897$ 2.688289272124897

$ 0.001812976932103066
$ 0.001812976932103066$ 0.001812976932103066

-0.25%

+0.74%

+6.51%

+6.51%

Harga aktual Vow (VOW) adalah $ 0.0409. Selama 24 jam terakhir, VOW diperdagangkan antara low $ 0.0368 dan high $ 0.0431, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVOW adalah $ 2.688289272124897, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001812976932103066.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VOW telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, +0.74% selama 24 jam, dan +6.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vow (VOW)

No.942

$ 14.57M
$ 14.57M$ 14.57M

$ 45.78K
$ 45.78K$ 45.78K

$ 46.74M
$ 46.74M$ 46.74M

356.29M
356.29M 356.29M

1,142,857,142
1,142,857,142 1,142,857,142

1,142,857,140
1,142,857,140 1,142,857,140

31.17%

ETH

Kapitalisasi Pasar Vow saat ini adalah $ 14.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 45.78K. Suplai beredar VOW adalah 356.29M, dan total suplainya sebesar 1142857140. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.74M.

Riwayat Harga Vow (VOW) USD

Pantau perubahan harga Vow untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003+0.74%
30 Days$ -0.0078-16.02%
60 Hari$ -0.0144-26.04%
90 Hari$ -0.0264-39.23%
Perubahan Harga Vow Hari Ini

Hari ini, VOW tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003 (+0.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vow 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0078 (-16.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vow 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VOW terlihat mengalami perubahan $ -0.0144 (-26.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vow 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0264 (-39.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vow (VOW)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vow sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Vow tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vow Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VOW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vow di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vow dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vow (USD)

Berapa nilai Vow (VOW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vow (VOW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vow.

Cek prediksi harga Vow sekarang!

Tokenomi Vow (VOW)

Memahami tokenomi Vow (VOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VOW sekarang!

Cara membeli Vow (VOW)

Ingin mengetahui cara membeli Vow? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vow di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Vow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Vow
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vow

Berapa nilai Vow (VOW) hari ini?
Harga live VOW dalam USD adalah 0.0409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VOW ke USD saat ini?
Harga VOW ke USD saat ini adalah $ 0.0409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vow?
Kapitalisasi pasar VOW adalah $ 14.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VOW?
Suplai beredar VOW adalah 356.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VOW?
VOW mencapai harga ATH sebesar 2.688289272124897 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VOW?
VOW mencapai harga ATL 0.001812976932103066 USD.
Berapa volume perdagangan VOW?
Volume perdagangan 24 jam live VOW adalah $ 45.78K USD.
Akankah harga VOW naik lebih tinggi tahun ini?
VOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Vow (VOW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

