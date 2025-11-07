Apa yang dimaksud dengan Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Tokenomi Vow (VOW)

Memahami tokenomi Vow (VOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VOW sekarang!

Sumber Daya Vow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vow Berapa nilai Vow (VOW) hari ini? Harga live VOW dalam USD adalah 0.0409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VOW ke USD saat ini? $ 0.0409 . Cobalah Harga VOW ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Vow? Kapitalisasi pasar VOW adalah $ 14.57M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VOW? Suplai beredar VOW adalah 356.29M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VOW? VOW mencapai harga ATH sebesar 2.688289272124897 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VOW? VOW mencapai harga ATL 0.001812976932103066 USD . Berapa volume perdagangan VOW? Volume perdagangan 24 jam live VOW adalah $ 45.78K USD . Akankah harga VOW naik lebih tinggi tahun ini? VOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Vow (VOW)

