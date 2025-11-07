Apa yang dimaksud dengan Dasha (VVAIFU)

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Dasha tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dasha Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VVAIFU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Dasha di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dasha dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dasha (USD)

Berapa nilai Dasha (VVAIFU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dasha (VVAIFU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dasha.

Cek prediksi harga Dasha sekarang!

Tokenomi Dasha (VVAIFU)

Memahami tokenomi Dasha (VVAIFU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VVAIFU sekarang!

Cara membeli Dasha (VVAIFU)

Ingin mengetahui cara membeli Dasha? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dasha di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Dasha

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dasha, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dasha Berapa nilai Dasha (VVAIFU) hari ini? Harga live VVAIFU dalam USD adalah 0.0005938 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VVAIFU ke USD saat ini? $ 0.0005938 . Cobalah Harga VVAIFU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dasha? Kapitalisasi pasar VVAIFU adalah $ 589.81K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VVAIFU? Suplai beredar VVAIFU adalah 993.28M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VVAIFU? VVAIFU mencapai harga ATH sebesar 0.21126701735659592 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VVAIFU? VVAIFU mencapai harga ATL 0.00002140115072816 USD . Berapa volume perdagangan VVAIFU? Volume perdagangan 24 jam live VVAIFU adalah $ 54.55K USD . Akankah harga VVAIFU naik lebih tinggi tahun ini? VVAIFU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VVAIFU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

