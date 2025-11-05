BursaDEX+
Harga live Warplet hari ini adalah 0.0000162 USD. Lacak informasi harga aktual WARP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WARP dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Warplet

Harga Warplet(WARP)

Harga Live 1 WARP ke USD:

$0.0000162
$0.0000162$0.0000162
+2.98%1D
USD
Grafik Harga Live Warplet (WARP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:38:32 (UTC+8)

Informasi Harga Warplet (WARP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001355
$ 0.00001355$ 0.00001355
Low 24 Jam
$ 0.00001799
$ 0.00001799$ 0.00001799
High 24 Jam

$ 0.00001355
$ 0.00001355$ 0.00001355

$ 0.00001799
$ 0.00001799$ 0.00001799

--
----

--
----

-4.71%

+2.98%

-41.96%

-41.96%

Harga aktual Warplet (WARP) adalah $ 0.0000162. Selama 24 jam terakhir, WARP diperdagangkan antara low $ 0.00001355 dan high $ 0.00001799, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWARP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WARP telah berubah sebesar -4.71% selama 1 jam terakhir, +2.98% selama 24 jam, dan -41.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Warplet (WARP)

--
----

$ 52.65K
$ 52.65K$ 52.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Kapitalisasi Pasar Warplet saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.65K. Suplai beredar WARP adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Warplet (WARP) USD

Pantau perubahan harga Warplet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000004688+2.98%
30 Days$ -0.0000038-19.00%
60 Hari$ -0.0000038-19.00%
90 Hari$ -0.0000038-19.00%
Perubahan Harga Warplet Hari Ini

Hari ini, WARP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000004688 (+2.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Warplet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000038 (-19.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Warplet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WARP terlihat mengalami perubahan $ -0.0000038 (-19.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Warplet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000038 (-19.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Warplet (WARP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Warplet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Warplet (WARP)

WARP adalah maskot Farcaster, memadukan budaya meme Clanker dengan identitas komunitas dan kehadiran obrolan.

Warplet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Warplet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WARP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Warplet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Warplet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Warplet (USD)

Berapa nilai Warplet (WARP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Warplet (WARP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Warplet.

Cek prediksi harga Warplet sekarang!

Tokenomi Warplet (WARP)

Memahami tokenomi Warplet (WARP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WARP sekarang!

Cara membeli Warplet (WARP)

Ingin mengetahui cara membeli Warplet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Warplet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WARP ke Mata Uang Lokal

1 Warplet(WARP) ke VND
0.426303
1 Warplet(WARP) ke AUD
A$0.000024948
1 Warplet(WARP) ke GBP
0.000012312
1 Warplet(WARP) ke EUR
0.000014094
1 Warplet(WARP) ke USD
$0.0000162
1 Warplet(WARP) ke MYR
RM0.000067878
1 Warplet(WARP) ke TRY
0.000681696
1 Warplet(WARP) ke JPY
¥0.0024786
1 Warplet(WARP) ke ARS
ARS$0.023615064
1 Warplet(WARP) ke RUB
0.001312038
1 Warplet(WARP) ke INR
0.001438074
1 Warplet(WARP) ke IDR
Rp0.269999892
1 Warplet(WARP) ke PHP
0.000952074
1 Warplet(WARP) ke EGP
￡E.0.000767232
1 Warplet(WARP) ke BRL
R$0.000087318
1 Warplet(WARP) ke CAD
C$0.000022842
1 Warplet(WARP) ke BDT
0.00197478
1 Warplet(WARP) ke NGN
0.0233766
1 Warplet(WARP) ke COP
$0.0625482
1 Warplet(WARP) ke ZAR
R.0.000283338
1 Warplet(WARP) ke UAH
0.000681696
1 Warplet(WARP) ke TZS
T.Sh.0.0398034
1 Warplet(WARP) ke VES
Bs0.0036126
1 Warplet(WARP) ke CLP
$0.0153252
1 Warplet(WARP) ke PKR
Rs0.004580064
1 Warplet(WARP) ke KZT
0.00849042
1 Warplet(WARP) ke THB
฿0.000527148
1 Warplet(WARP) ke TWD
NT$0.000501066
1 Warplet(WARP) ke AED
د.إ0.000059454
1 Warplet(WARP) ke CHF
Fr0.00001296
1 Warplet(WARP) ke HKD
HK$0.000125874
1 Warplet(WARP) ke AMD
֏0.00619731
1 Warplet(WARP) ke MAD
.د.م0.000150822
1 Warplet(WARP) ke MXN
$0.000302778
1 Warplet(WARP) ke SAR
ريال0.00006075
1 Warplet(WARP) ke ETB
Br0.00247779
1 Warplet(WARP) ke KES
KSh0.002092878
1 Warplet(WARP) ke JOD
د.أ0.0000114858
1 Warplet(WARP) ke PLN
0.00005994
1 Warplet(WARP) ke RON
лв0.000071604
1 Warplet(WARP) ke SEK
kr0.000155034
1 Warplet(WARP) ke BGN
лв0.00002754
1 Warplet(WARP) ke HUF
Ft0.005476572
1 Warplet(WARP) ke CZK
0.000343926
1 Warplet(WARP) ke KWD
د.ك0.0000049734
1 Warplet(WARP) ke ILS
0.000052812
1 Warplet(WARP) ke BOB
Bs0.000111942
1 Warplet(WARP) ke AZN
0.00002754
1 Warplet(WARP) ke TJS
SM0.000149364
1 Warplet(WARP) ke GEL
0.000044064
1 Warplet(WARP) ke AOA
Kz0.01483515
1 Warplet(WARP) ke BHD
.د.ب0.0000060912
1 Warplet(WARP) ke BMD
$0.0000162
1 Warplet(WARP) ke DKK
kr0.000105138
1 Warplet(WARP) ke HNL
L0.000426708
1 Warplet(WARP) ke MUR
0.00074358
1 Warplet(WARP) ke NAD
$0.000281718
1 Warplet(WARP) ke NOK
kr0.00016524
1 Warplet(WARP) ke NZD
$0.000028512
1 Warplet(WARP) ke PAB
B/.0.0000162
1 Warplet(WARP) ke PGK
K0.00006885
1 Warplet(WARP) ke QAR
ر.ق0.000058968
1 Warplet(WARP) ke RSD
дин.0.001653048
1 Warplet(WARP) ke UZS
soʻm0.192857112
1 Warplet(WARP) ke ALL
L0.001362582
1 Warplet(WARP) ke ANG
ƒ0.000028998
1 Warplet(WARP) ke AWG
ƒ0.000028998
1 Warplet(WARP) ke BBD
$0.0000324
1 Warplet(WARP) ke BAM
KM0.00002754
1 Warplet(WARP) ke BIF
Fr0.0477738
1 Warplet(WARP) ke BND
$0.00002106
1 Warplet(WARP) ke BSD
$0.0000162
1 Warplet(WARP) ke JMD
$0.002600586
1 Warplet(WARP) ke KHR
0.065060172
1 Warplet(WARP) ke KMF
Fr0.0069012
1 Warplet(WARP) ke LAK
0.352173906
1 Warplet(WARP) ke LKR
රු0.004937436
1 Warplet(WARP) ke MDL
L0.000274428
1 Warplet(WARP) ke MGA
Ar0.0729729
1 Warplet(WARP) ke MOP
P0.0001296
1 Warplet(WARP) ke MVR
0.00024948
1 Warplet(WARP) ke MWK
MK0.028124982
1 Warplet(WARP) ke MZN
MT0.00103599
1 Warplet(WARP) ke NPR
रु0.002298132
1 Warplet(WARP) ke PYG
0.1148904
1 Warplet(WARP) ke RWF
Fr0.0235062
1 Warplet(WARP) ke SBD
$0.000133326
1 Warplet(WARP) ke SCR
0.000232956
1 Warplet(WARP) ke SRD
$0.0006237
1 Warplet(WARP) ke SVC
$0.00014175
1 Warplet(WARP) ke SZL
L0.00028188
1 Warplet(WARP) ke TMT
m0.000056862
1 Warplet(WARP) ke TND
د.ت0.0000475956
1 Warplet(WARP) ke TTD
$0.000109836
1 Warplet(WARP) ke UGX
Sh0.0564408
1 Warplet(WARP) ke XAF
Fr0.009234
1 Warplet(WARP) ke XCD
$0.00004374
1 Warplet(WARP) ke XOF
Fr0.009234
1 Warplet(WARP) ke XPF
Fr0.0016686
1 Warplet(WARP) ke BWP
P0.0002187
1 Warplet(WARP) ke BZD
$0.000032562
1 Warplet(WARP) ke CVE
$0.001557306
1 Warplet(WARP) ke DJF
Fr0.0028674
1 Warplet(WARP) ke DOP
$0.001041012
1 Warplet(WARP) ke DZD
د.ج0.002115882
1 Warplet(WARP) ke FJD
$0.000036936
1 Warplet(WARP) ke GNF
Fr0.140859
1 Warplet(WARP) ke GTQ
Q0.000124092
1 Warplet(WARP) ke GYD
$0.00338904
1 Warplet(WARP) ke ISK
kr0.0020574

Sumber Daya Warplet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Warplet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Warplet

Berapa nilai Warplet (WARP) hari ini?
Harga live WARP dalam USD adalah 0.0000162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WARP ke USD saat ini?
Harga WARP ke USD saat ini adalah $ 0.0000162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Warplet?
Kapitalisasi pasar WARP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WARP?
Suplai beredar WARP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WARP?
WARP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WARP?
WARP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan WARP?
Volume perdagangan 24 jam live WARP adalah $ 52.65K USD.
Akankah harga WARP naik lebih tinggi tahun ini?
WARP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WARP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:38:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Warplet (WARP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
11-04 15:40:43Kabar Industri Terkini
Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam
11-04 13:21:37Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

