Web3 Decision adalah platform generasi berikutnya yang didukung AI (Berbasis Logika & Neuron Manusia CL1) untuk audit kontrak pintar waktu nyata, verifikasi token, dan analisis KYC/KYB — semuanya dengan kesederhanaan tanpa kode. Didukung oleh AI berbasis logika, platform ini menghubungkan neuron manusia nyata ke node, memungkinkan kepercayaan, kepatuhan, dan keamanan di seluruh ekosistem EVM, TON, dan Layer-1 yang sedang berkembang.
Tokenomi WEB3D (WEB3D): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi WEB3D (WEB3D) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token WEB3D yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token WEB3D yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi WEB3D, jelajahi harga live token WEB3D!
Riwayat Harga WEB3D (WEB3D)
Menganalisis riwayat harga WEB3D membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga WEB3D
Ingin mengetahui arah WEB3D? Halaman prediksi harga WEB3D kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
