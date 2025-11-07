BursaDEX+
Harga live WEB3D hari ini adalah 0.0318 USD. Lacak informasi harga aktual WEB3D ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WEB3D dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 WEB3D ke USD:

$0.0318
-35.75%1D
USD
Grafik Harga Live WEB3D (WEB3D)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:25 (UTC+8)

Informasi Harga WEB3D (WEB3D) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02601
Low 24 Jam
$ 0.05188
High 24 Jam

$ 0.02601
$ 0.05188
--
--
+0.34%

-35.75%

-58.27%

-58.27%

Harga aktual WEB3D (WEB3D) adalah $ 0.0318. Selama 24 jam terakhir, WEB3D diperdagangkan antara low $ 0.02601 dan high $ 0.05188, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWEB3D adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WEB3D telah berubah sebesar +0.34% selama 1 jam terakhir, -35.75% selama 24 jam, dan -58.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WEB3D (WEB3D)

$ 159.00K
$ 29.61K
$ 6.36M
5.00M
200,000,000
200,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar WEB3D saat ini adalah $ 159.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 29.61K. Suplai beredar WEB3D adalah 5.00M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.36M.

Riwayat Harga WEB3D (WEB3D) USD

Pantau perubahan harga WEB3D untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0176942-35.75%
30 Days$ -0.0032-9.15%
60 Hari$ -0.0032-9.15%
90 Hari$ -0.0032-9.15%
Perubahan Harga WEB3D Hari Ini

Hari ini, WEB3D tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0176942 (-35.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WEB3D 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0032 (-9.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WEB3D 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WEB3D terlihat mengalami perubahan $ -0.0032 (-9.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WEB3D 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0032 (-9.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WEB3D (WEB3D)?

Lihat halaman Riwayat Harga WEB3D sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision adalah platform generasi berikutnya yang didukung AI (Berbasis Logika & Neuron Manusia CL1) untuk audit kontrak pintar waktu nyata, verifikasi token, dan analisis KYC/KYB — semuanya dengan kesederhanaan tanpa kode. Didukung oleh AI berbasis logika, platform ini menghubungkan neuron manusia nyata ke node, memungkinkan kepercayaan, kepatuhan, dan keamanan di seluruh ekosistem EVM, TON, dan Layer-1 yang sedang berkembang.

WEB3D tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WEB3D Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WEB3D ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WEB3D di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WEB3D dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WEB3D (USD)

Berapa nilai WEB3D (WEB3D) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WEB3D (WEB3D) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WEB3D.

Cek prediksi harga WEB3D sekarang!

Tokenomi WEB3D (WEB3D)

Memahami tokenomi WEB3D (WEB3D) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WEB3D sekarang!

Cara membeli WEB3D (WEB3D)

Ingin mengetahui cara membeli WEB3D? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WEB3D di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WEB3D ke Mata Uang Lokal

1 WEB3D(WEB3D) ke VND
836.817
1 WEB3D(WEB3D) ke AUD
A$0.048972
1 WEB3D(WEB3D) ke GBP
0.024168
1 WEB3D(WEB3D) ke EUR
0.027348
1 WEB3D(WEB3D) ke USD
$0.0318
1 WEB3D(WEB3D) ke MYR
RM0.132924
1 WEB3D(WEB3D) ke TRY
1.341642
1 WEB3D(WEB3D) ke JPY
¥4.8654
1 WEB3D(WEB3D) ke ARS
ARS$46.153566
1 WEB3D(WEB3D) ke RUB
2.58375
1 WEB3D(WEB3D) ke INR
2.819706
1 WEB3D(WEB3D) ke IDR
Rp529.999788
1 WEB3D(WEB3D) ke PHP
1.874292
1 WEB3D(WEB3D) ke EGP
￡E.1.503822
1 WEB3D(WEB3D) ke BRL
R$0.169812
1 WEB3D(WEB3D) ke CAD
C$0.044838
1 WEB3D(WEB3D) ke BDT
3.879918
1 WEB3D(WEB3D) ke NGN
45.755112
1 WEB3D(WEB3D) ke COP
$121.838838
1 WEB3D(WEB3D) ke ZAR
R.0.552366
1 WEB3D(WEB3D) ke UAH
1.337508
1 WEB3D(WEB3D) ke TZS
T.Sh.78.1326
1 WEB3D(WEB3D) ke VES
Bs7.2186
1 WEB3D(WEB3D) ke CLP
$29.9874
1 WEB3D(WEB3D) ke PKR
Rs8.987952
1 WEB3D(WEB3D) ke KZT
16.727754
1 WEB3D(WEB3D) ke THB
฿1.029684
1 WEB3D(WEB3D) ke TWD
NT$0.985164
1 WEB3D(WEB3D) ke AED
د.إ0.116706
1 WEB3D(WEB3D) ke CHF
Fr0.02544
1 WEB3D(WEB3D) ke HKD
HK$0.247086
1 WEB3D(WEB3D) ke AMD
֏12.16032
1 WEB3D(WEB3D) ke MAD
.د.م0.29574
1 WEB3D(WEB3D) ke MXN
$0.590526
1 WEB3D(WEB3D) ke SAR
ريال0.11925
1 WEB3D(WEB3D) ke ETB
Br4.893702
1 WEB3D(WEB3D) ke KES
KSh4.106652
1 WEB3D(WEB3D) ke JOD
د.أ0.0225462
1 WEB3D(WEB3D) ke PLN
0.117024
1 WEB3D(WEB3D) ke RON
лв0.13992
1 WEB3D(WEB3D) ke SEK
kr0.304326
1 WEB3D(WEB3D) ke BGN
лв0.053742
1 WEB3D(WEB3D) ke HUF
Ft10.646004
1 WEB3D(WEB3D) ke CZK
0.670662
1 WEB3D(WEB3D) ke KWD
د.ك0.0097308
1 WEB3D(WEB3D) ke ILS
0.103986
1 WEB3D(WEB3D) ke BOB
Bs0.21942
1 WEB3D(WEB3D) ke AZN
0.05406
1 WEB3D(WEB3D) ke TJS
SM0.293196
1 WEB3D(WEB3D) ke GEL
0.086178
1 WEB3D(WEB3D) ke AOA
Kz29.147562
1 WEB3D(WEB3D) ke BHD
.د.ب0.0119886
1 WEB3D(WEB3D) ke BMD
$0.0318
1 WEB3D(WEB3D) ke DKK
kr0.205746
1 WEB3D(WEB3D) ke HNL
L0.837612
1 WEB3D(WEB3D) ke MUR
1.460892
1 WEB3D(WEB3D) ke NAD
$0.552366
1 WEB3D(WEB3D) ke NOK
kr0.324042
1 WEB3D(WEB3D) ke NZD
$0.056286
1 WEB3D(WEB3D) ke PAB
B/.0.0318
1 WEB3D(WEB3D) ke PGK
K0.13356
1 WEB3D(WEB3D) ke QAR
ر.ق0.115752
1 WEB3D(WEB3D) ke RSD
дин.3.230244
1 WEB3D(WEB3D) ke UZS
soʻm383.132442
1 WEB3D(WEB3D) ke ALL
L2.66643
1 WEB3D(WEB3D) ke ANG
ƒ0.056922
1 WEB3D(WEB3D) ke AWG
ƒ0.05724
1 WEB3D(WEB3D) ke BBD
$0.0636
1 WEB3D(WEB3D) ke BAM
KM0.053742
1 WEB3D(WEB3D) ke BIF
Fr93.7782
1 WEB3D(WEB3D) ke BND
$0.04134
1 WEB3D(WEB3D) ke BSD
$0.0318
1 WEB3D(WEB3D) ke JMD
$5.09913
1 WEB3D(WEB3D) ke KHR
127.710708
1 WEB3D(WEB3D) ke KMF
Fr13.356
1 WEB3D(WEB3D) ke LAK
691.304334
1 WEB3D(WEB3D) ke LKR
රු9.694866
1 WEB3D(WEB3D) ke MDL
L0.5406
1 WEB3D(WEB3D) ke MGA
Ar143.2431
1 WEB3D(WEB3D) ke MOP
P0.2544
1 WEB3D(WEB3D) ke MVR
0.48972
1 WEB3D(WEB3D) ke MWK
MK55.208298
1 WEB3D(WEB3D) ke MZN
MT2.03361
1 WEB3D(WEB3D) ke NPR
रु4.50606
1 WEB3D(WEB3D) ke PYG
225.5256
1 WEB3D(WEB3D) ke RWF
Fr46.1418
1 WEB3D(WEB3D) ke SBD
$0.261714
1 WEB3D(WEB3D) ke SCR
0.4452
1 WEB3D(WEB3D) ke SRD
$1.2243
1 WEB3D(WEB3D) ke SVC
$0.277932
1 WEB3D(WEB3D) ke SZL
L0.552048
1 WEB3D(WEB3D) ke TMT
m0.1113
1 WEB3D(WEB3D) ke TND
د.ت0.0940962
1 WEB3D(WEB3D) ke TTD
$0.215286
1 WEB3D(WEB3D) ke UGX
Sh111.1728
1 WEB3D(WEB3D) ke XAF
Fr18.0624
1 WEB3D(WEB3D) ke XCD
$0.08586
1 WEB3D(WEB3D) ke XOF
Fr18.0624
1 WEB3D(WEB3D) ke XPF
Fr3.2754
1 WEB3D(WEB3D) ke BWP
P0.42771
1 WEB3D(WEB3D) ke BZD
$0.063918
1 WEB3D(WEB3D) ke CVE
$3.047712
1 WEB3D(WEB3D) ke DJF
Fr5.6286
1 WEB3D(WEB3D) ke DOP
$2.045058
1 WEB3D(WEB3D) ke DZD
د.ج4.148628
1 WEB3D(WEB3D) ke FJD
$0.072504
1 WEB3D(WEB3D) ke GNF
Fr276.501
1 WEB3D(WEB3D) ke GTQ
Q0.243588
1 WEB3D(WEB3D) ke GYD
$6.651288
1 WEB3D(WEB3D) ke ISK
kr4.0068

Sumber Daya WEB3D

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WEB3D, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WEB3D
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WEB3D

Berapa nilai WEB3D (WEB3D) hari ini?
Harga live WEB3D dalam USD adalah 0.0318 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WEB3D ke USD saat ini?
Harga WEB3D ke USD saat ini adalah $ 0.0318. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WEB3D?
Kapitalisasi pasar WEB3D adalah $ 159.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WEB3D?
Suplai beredar WEB3D adalah 5.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WEB3D?
WEB3D mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WEB3D?
WEB3D mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan WEB3D?
Volume perdagangan 24 jam live WEB3D adalah $ 29.61K USD.
Akankah harga WEB3D naik lebih tinggi tahun ini?
WEB3D mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WEB3D untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

