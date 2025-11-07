BursaDEX+
Harga live Common Wealth hari ini adalah 0.004146 USD. Lacak informasi harga aktual WLTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WLTH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Common Wealth(WLTH)

Harga Live 1 WLTH ke USD:

$0.004146
+0.07%1D
USD
Grafik Harga Live Common Wealth (WLTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:05 (UTC+8)

Informasi Harga Common Wealth (WLTH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003982
Low 24 Jam
$ 0.004472
High 24 Jam

$ 0.003982
$ 0.004472
$ 0.21845549779906134
$ 0.002104944606864166
-3.05%

+0.07%

-11.96%

-11.96%

Harga aktual Common Wealth (WLTH) adalah $ 0.004146. Selama 24 jam terakhir, WLTH diperdagangkan antara low $ 0.003982 dan high $ 0.004472, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWLTH adalah $ 0.21845549779906134, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002104944606864166.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WLTH telah berubah sebesar -3.05% selama 1 jam terakhir, +0.07% selama 24 jam, dan -11.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Common Wealth (WLTH)

No.1536

$ 3.71M
$ 44.86K
$ 4.15M
893.91M
1,000,000,000
977,905,558.827318
89.39%

BASE

Kapitalisasi Pasar Common Wealth saat ini adalah $ 3.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 44.86K. Suplai beredar WLTH adalah 893.91M, dan total suplainya sebesar 977905558.827318. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.15M.

Riwayat Harga Common Wealth (WLTH) USD

Pantau perubahan harga Common Wealth untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000029+0.07%
30 Days$ -0.002365-36.33%
60 Hari$ -0.002245-35.13%
90 Hari$ -0.002419-36.85%
Perubahan Harga Common Wealth Hari Ini

Hari ini, WLTH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000029 (+0.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Common Wealth 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002365 (-36.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Common Wealth 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WLTH terlihat mengalami perubahan $ -0.002245 (-35.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Common Wealth 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002419 (-36.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Common Wealth (WLTH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Common Wealth sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Common Wealth (WLTH)

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Common Wealth tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Common Wealth Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WLTH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Common Wealth di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Common Wealth dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Common Wealth (USD)

Berapa nilai Common Wealth (WLTH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Common Wealth (WLTH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Common Wealth.

Cek prediksi harga Common Wealth sekarang!

Tokenomi Common Wealth (WLTH)

Memahami tokenomi Common Wealth (WLTH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WLTH sekarang!

Cara membeli Common Wealth (WLTH)

Ingin mengetahui cara membeli Common Wealth? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Common Wealth di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Common Wealth

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Common Wealth, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Common Wealth
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Common Wealth

Berapa nilai Common Wealth (WLTH) hari ini?
Harga live WLTH dalam USD adalah 0.004146 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WLTH ke USD saat ini?
Harga WLTH ke USD saat ini adalah $ 0.004146. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Common Wealth?
Kapitalisasi pasar WLTH adalah $ 3.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WLTH?
Suplai beredar WLTH adalah 893.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WLTH?
WLTH mencapai harga ATH sebesar 0.21845549779906134 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WLTH?
WLTH mencapai harga ATL 0.002104944606864166 USD.
Berapa volume perdagangan WLTH?
Volume perdagangan 24 jam live WLTH adalah $ 44.86K USD.
Akankah harga WLTH naik lebih tinggi tahun ini?
WLTH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WLTH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Common Wealth (WLTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WLTH ke USD

Jumlah

1 WLTH = 0.004146 USD

Perdagangkan WLTH

WLTH/USDT
$0.004146
+0.02%

