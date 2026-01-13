Harga WALMART Hari Ini

Harga live WALMART (WMTON) hari ini adalah $ 118.21, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WMTON ke USD saat ini adalah $ 118.21 per WMTON.

WALMART saat ini berada di peringkat #1685 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.33M, dengan suplai yang beredar 19.70K WMTON. Selama 24 jam terakhir, WMTON diperdagangkan antara $ 114.93 (low) dan $ 119.66 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 117.66438012408099, sementara all-time low aset ini adalah $ 97.43782298567719.

Dalam kinerja jangka pendek, WMTON bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +4.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.27M.

Informasi Pasar WALMART (WMTON)

Peringkat No.1685 Kapitalisasi Pasar $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volume (24 Jam) $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Suplai Peredaran 19.70K 19.70K 19.70K Total Suplai 19,696.47725734 19,696.47725734 19,696.47725734 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar WALMART saat ini adalah $ 2.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.27M. Suplai beredar WMTON adalah 19.70K, dan total suplainya sebesar 19696.47725734. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.33M.