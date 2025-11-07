Apa yang dimaksud dengan XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XCAD Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XCAD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XCAD Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XCAD Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XCAD Network (USD)

Berapa nilai XCAD Network (XCAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XCAD Network (XCAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XCAD Network.

Cek prediksi harga XCAD Network sekarang!

Tokenomi XCAD Network (XCAD)

Memahami tokenomi XCAD Network (XCAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCAD sekarang!

Cara membeli XCAD Network (XCAD)

Ingin mengetahui cara membeli XCAD Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XCAD Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XCAD ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya XCAD Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XCAD Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XCAD Network Berapa nilai XCAD Network (XCAD) hari ini? Harga live XCAD dalam USD adalah 0.009702 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XCAD ke USD saat ini? $ 0.009702 . Cobalah Harga XCAD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XCAD Network? Kapitalisasi pasar XCAD adalah $ 907.85K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XCAD? Suplai beredar XCAD adalah 93.57M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XCAD? XCAD mencapai harga ATH sebesar 9.064501091879395 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XCAD? XCAD mencapai harga ATL 0.009444703486288496 USD . Berapa volume perdagangan XCAD? Volume perdagangan 24 jam live XCAD adalah $ 63.35K USD . Akankah harga XCAD naik lebih tinggi tahun ini? XCAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XCAD Network (XCAD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi