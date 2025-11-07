BursaDEX+
Harga live XCAD Network hari ini adalah 0.009702 USD. Lacak informasi harga aktual XCAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XCAD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XCAD

Info Harga XCAD

Penjelasan XCAD

Situs Web Resmi XCAD

Tokenomi XCAD

Prakiraan Harga XCAD

Riwayat XCAD

Panduan Membeli XCAD

Konverter XCAD ke Mata Uang Fiat

Spot XCAD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XCAD Network

Harga XCAD Network(XCAD)

Harga Live 1 XCAD ke USD:

$0.009702
$0.009702$0.009702
+1.34%1D
USD
Grafik Harga Live XCAD Network (XCAD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:56 (UTC+8)

Informasi Harga XCAD Network (XCAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008821
$ 0.008821$ 0.008821
Low 24 Jam
$ 0.01011
$ 0.01011$ 0.01011
High 24 Jam

$ 0.008821
$ 0.008821$ 0.008821

$ 0.01011
$ 0.01011$ 0.01011

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.009444703486288496
$ 0.009444703486288496$ 0.009444703486288496

+4.16%

+1.34%

-26.23%

-26.23%

Harga aktual XCAD Network (XCAD) adalah $ 0.009702. Selama 24 jam terakhir, XCAD diperdagangkan antara low $ 0.008821 dan high $ 0.01011, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXCAD adalah $ 9.064501091879395, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009444703486288496.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XCAD telah berubah sebesar +4.16% selama 1 jam terakhir, +1.34% selama 24 jam, dan -26.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XCAD Network (XCAD)

No.2184

$ 907.85K
$ 907.85K$ 907.85K

$ 63.35K
$ 63.35K$ 63.35K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

93.57M
93.57M 93.57M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

194,817,990.59
194,817,990.59 194,817,990.59

46.78%

ETH

Kapitalisasi Pasar XCAD Network saat ini adalah $ 907.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.35K. Suplai beredar XCAD adalah 93.57M, dan total suplainya sebesar 194817990.59. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.94M.

Riwayat Harga XCAD Network (XCAD) USD

Pantau perubahan harga XCAD Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012829+1.34%
30 Days$ -0.012858-57.00%
60 Hari$ -0.020648-68.04%
90 Hari$ -0.019868-67.19%
Perubahan Harga XCAD Network Hari Ini

Hari ini, XCAD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00012829 (+1.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XCAD Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.012858 (-57.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XCAD Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XCAD terlihat mengalami perubahan $ -0.020648 (-68.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XCAD Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.019868 (-67.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XCAD Network (XCAD)?

Lihat halaman Riwayat Harga XCAD Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XCAD Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XCAD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XCAD Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XCAD Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XCAD Network (USD)

Berapa nilai XCAD Network (XCAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XCAD Network (XCAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XCAD Network.

Cek prediksi harga XCAD Network sekarang!

Tokenomi XCAD Network (XCAD)

Memahami tokenomi XCAD Network (XCAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCAD sekarang!

Cara membeli XCAD Network (XCAD)

Ingin mengetahui cara membeli XCAD Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XCAD Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XCAD ke Mata Uang Lokal

1 XCAD Network(XCAD) ke VND
255.30813
1 XCAD Network(XCAD) ke AUD
A$0.01494108
1 XCAD Network(XCAD) ke GBP
0.00737352
1 XCAD Network(XCAD) ke EUR
0.00834372
1 XCAD Network(XCAD) ke USD
$0.009702
1 XCAD Network(XCAD) ke MYR
RM0.04055436
1 XCAD Network(XCAD) ke TRY
0.40884228
1 XCAD Network(XCAD) ke JPY
¥1.484406
1 XCAD Network(XCAD) ke ARS
ARS$14.08119174
1 XCAD Network(XCAD) ke RUB
0.7882875
1 XCAD Network(XCAD) ke INR
0.86027634
1 XCAD Network(XCAD) ke IDR
Rp161.69993532
1 XCAD Network(XCAD) ke PHP
0.57261204
1 XCAD Network(XCAD) ke EGP
￡E.0.45880758
1 XCAD Network(XCAD) ke BRL
R$0.0519057
1 XCAD Network(XCAD) ke CAD
C$0.01367982
1 XCAD Network(XCAD) ke BDT
1.18374102
1 XCAD Network(XCAD) ke NGN
13.95962568
1 XCAD Network(XCAD) ke COP
$37.17233982
1 XCAD Network(XCAD) ke ZAR
R.0.16862076
1 XCAD Network(XCAD) ke UAH
0.40806612
1 XCAD Network(XCAD) ke TZS
T.Sh.23.837814
1 XCAD Network(XCAD) ke VES
Bs2.202354
1 XCAD Network(XCAD) ke CLP
$9.148986
1 XCAD Network(XCAD) ke PKR
Rs2.74217328
1 XCAD Network(XCAD) ke KZT
5.10354306
1 XCAD Network(XCAD) ke THB
฿0.3143448
1 XCAD Network(XCAD) ke TWD
NT$0.30066498
1 XCAD Network(XCAD) ke AED
د.إ0.03560634
1 XCAD Network(XCAD) ke CHF
Fr0.0077616
1 XCAD Network(XCAD) ke HKD
HK$0.07538454
1 XCAD Network(XCAD) ke AMD
֏3.7100448
1 XCAD Network(XCAD) ke MAD
.د.م0.0902286
1 XCAD Network(XCAD) ke MXN
$0.18026316
1 XCAD Network(XCAD) ke SAR
ريال0.0363825
1 XCAD Network(XCAD) ke ETB
Br1.49304078
1 XCAD Network(XCAD) ke KES
KSh1.25311032
1 XCAD Network(XCAD) ke JOD
د.أ0.006878718
1 XCAD Network(XCAD) ke PLN
0.03570336
1 XCAD Network(XCAD) ke RON
лв0.0426888
1 XCAD Network(XCAD) ke SEK
kr0.09284814
1 XCAD Network(XCAD) ke BGN
лв0.01639638
1 XCAD Network(XCAD) ke HUF
Ft3.24260244
1 XCAD Network(XCAD) ke CZK
0.20442114
1 XCAD Network(XCAD) ke KWD
د.ك0.002968812
1 XCAD Network(XCAD) ke ILS
0.03172554
1 XCAD Network(XCAD) ke BOB
Bs0.0669438
1 XCAD Network(XCAD) ke AZN
0.0164934
1 XCAD Network(XCAD) ke TJS
SM0.08945244
1 XCAD Network(XCAD) ke GEL
0.02629242
1 XCAD Network(XCAD) ke AOA
Kz8.89275618
1 XCAD Network(XCAD) ke BHD
.د.ب0.003647952
1 XCAD Network(XCAD) ke BMD
$0.009702
1 XCAD Network(XCAD) ke DKK
kr0.06267492
1 XCAD Network(XCAD) ke HNL
L0.25555068
1 XCAD Network(XCAD) ke MUR
0.446292
1 XCAD Network(XCAD) ke NAD
$0.16852374
1 XCAD Network(XCAD) ke NOK
kr0.0989604
1 XCAD Network(XCAD) ke NZD
$0.01717254
1 XCAD Network(XCAD) ke PAB
B/.0.009702
1 XCAD Network(XCAD) ke PGK
K0.0407484
1 XCAD Network(XCAD) ke QAR
ر.ق0.03531528
1 XCAD Network(XCAD) ke RSD
дин.0.984753
1 XCAD Network(XCAD) ke UZS
soʻm116.89153938
1 XCAD Network(XCAD) ke ALL
L0.8135127
1 XCAD Network(XCAD) ke ANG
ƒ0.01736658
1 XCAD Network(XCAD) ke AWG
ƒ0.0174636
1 XCAD Network(XCAD) ke BBD
$0.019404
1 XCAD Network(XCAD) ke BAM
KM0.01639638
1 XCAD Network(XCAD) ke BIF
Fr28.611198
1 XCAD Network(XCAD) ke BND
$0.0126126
1 XCAD Network(XCAD) ke BSD
$0.009702
1 XCAD Network(XCAD) ke JMD
$1.5557157
1 XCAD Network(XCAD) ke KHR
38.96381412
1 XCAD Network(XCAD) ke KMF
Fr4.07484
1 XCAD Network(XCAD) ke LAK
210.91303926
1 XCAD Network(XCAD) ke LKR
රු2.95784874
1 XCAD Network(XCAD) ke MDL
L0.16600122
1 XCAD Network(XCAD) ke MGA
Ar43.702659
1 XCAD Network(XCAD) ke MOP
P0.077616
1 XCAD Network(XCAD) ke MVR
0.1494108
1 XCAD Network(XCAD) ke MWK
MK16.84373922
1 XCAD Network(XCAD) ke MZN
MT0.6204429
1 XCAD Network(XCAD) ke NPR
रु1.3747734
1 XCAD Network(XCAD) ke PYG
68.806584
1 XCAD Network(XCAD) ke RWF
Fr14.077602
1 XCAD Network(XCAD) ke SBD
$0.07984746
1 XCAD Network(XCAD) ke SCR
0.1460151
1 XCAD Network(XCAD) ke SRD
$0.373527
1 XCAD Network(XCAD) ke SVC
$0.08479548
1 XCAD Network(XCAD) ke SZL
L0.16842672
1 XCAD Network(XCAD) ke TMT
m0.033957
1 XCAD Network(XCAD) ke TND
د.ت0.028708218
1 XCAD Network(XCAD) ke TTD
$0.06568254
1 XCAD Network(XCAD) ke UGX
Sh33.918192
1 XCAD Network(XCAD) ke XAF
Fr5.510736
1 XCAD Network(XCAD) ke XCD
$0.0261954
1 XCAD Network(XCAD) ke XOF
Fr5.510736
1 XCAD Network(XCAD) ke XPF
Fr0.999306
1 XCAD Network(XCAD) ke BWP
P0.1304919
1 XCAD Network(XCAD) ke BZD
$0.01950102
1 XCAD Network(XCAD) ke CVE
$0.92983968
1 XCAD Network(XCAD) ke DJF
Fr1.717254
1 XCAD Network(XCAD) ke DOP
$0.62393562
1 XCAD Network(XCAD) ke DZD
د.ج1.26669312
1 XCAD Network(XCAD) ke FJD
$0.02212056
1 XCAD Network(XCAD) ke GNF
Fr84.35889
1 XCAD Network(XCAD) ke GTQ
Q0.07431732
1 XCAD Network(XCAD) ke GYD
$2.02927032
1 XCAD Network(XCAD) ke ISK
kr1.222452

Sumber Daya XCAD Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XCAD Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi XCAD Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XCAD Network

Berapa nilai XCAD Network (XCAD) hari ini?
Harga live XCAD dalam USD adalah 0.009702 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XCAD ke USD saat ini?
Harga XCAD ke USD saat ini adalah $ 0.009702. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XCAD Network?
Kapitalisasi pasar XCAD adalah $ 907.85K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XCAD?
Suplai beredar XCAD adalah 93.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XCAD?
XCAD mencapai harga ATH sebesar 9.064501091879395 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XCAD?
XCAD mencapai harga ATL 0.009444703486288496 USD.
Berapa volume perdagangan XCAD?
Volume perdagangan 24 jam live XCAD adalah $ 63.35K USD.
Akankah harga XCAD naik lebih tinggi tahun ini?
XCAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XCAD ke USD

Jumlah

XCAD
XCAD
USD
USD

1 XCAD = 0.009702 USD

Perdagangkan XCAD

XCAD/USDT
$0.009702
$0.009702$0.009702
+1.41%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

