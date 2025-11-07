BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Chia Network hari ini adalah 6.632 USD. Lacak informasi harga aktual XCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XCH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Chia Network hari ini adalah 6.632 USD. Lacak informasi harga aktual XCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XCH

Info Harga XCH

Penjelasan XCH

Whitepaper XCH

Situs Web Resmi XCH

Tokenomi XCH

Prakiraan Harga XCH

Riwayat XCH

Panduan Membeli XCH

Konverter XCH ke Mata Uang Fiat

Spot XCH

Futures USDT-M XCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Chia Network

Harga Chia Network(XCH)

Harga Live 1 XCH ke USD:

$6.614
$6.614$6.614
+11.98%1D
USD
Grafik Harga Live Chia Network (XCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:30 (UTC+8)

Informasi Harga Chia Network (XCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.847
$ 5.847$ 5.847
Low 24 Jam
$ 6.732
$ 6.732$ 6.732
High 24 Jam

$ 5.847
$ 5.847$ 5.847

$ 6.732
$ 6.732$ 6.732

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 5.28035852574822
$ 5.28035852574822$ 5.28035852574822

+4.24%

+11.98%

+2.93%

+2.93%

Harga aktual Chia Network (XCH) adalah $ 6.632. Selama 24 jam terakhir, XCH diperdagangkan antara low $ 5.847 dan high $ 6.732, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXCH adalah $ 1,934.50687188, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 5.28035852574822.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XCH telah berubah sebesar +4.24% selama 1 jam terakhir, +11.98% selama 24 jam, dan +2.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chia Network (XCH)

No.326

$ 95.58M
$ 95.58M$ 95.58M

$ 101.15K
$ 101.15K$ 101.15K

$ 220.13M
$ 220.13M$ 220.13M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Kapitalisasi Pasar Chia Network saat ini adalah $ 95.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 101.15K. Suplai beredar XCH adalah 14.41M, dan total suplainya sebesar 33191992. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 220.13M.

Riwayat Harga Chia Network (XCH) USD

Pantau perubahan harga Chia Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.70759+11.98%
30 Days$ -2.15-24.49%
60 Hari$ -3.157-32.26%
90 Hari$ -3.344-33.53%
Perubahan Harga Chia Network Hari Ini

Hari ini, XCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.70759 (+11.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chia Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.15 (-24.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chia Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XCH terlihat mengalami perubahan $ -3.157 (-32.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chia Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.344 (-33.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chia Network (XCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chia Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chia Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chia Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chia Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chia Network (USD)

Berapa nilai Chia Network (XCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chia Network (XCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chia Network.

Cek prediksi harga Chia Network sekarang!

Tokenomi Chia Network (XCH)

Memahami tokenomi Chia Network (XCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCH sekarang!

Cara membeli Chia Network (XCH)

Ingin mengetahui cara membeli Chia Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chia Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XCH ke Mata Uang Lokal

1 Chia Network(XCH) ke VND
174,521.08
1 Chia Network(XCH) ke AUD
A$10.21328
1 Chia Network(XCH) ke GBP
5.04032
1 Chia Network(XCH) ke EUR
5.70352
1 Chia Network(XCH) ke USD
$6.632
1 Chia Network(XCH) ke MYR
RM27.72176
1 Chia Network(XCH) ke TRY
279.80408
1 Chia Network(XCH) ke JPY
¥1,014.696
1 Chia Network(XCH) ke ARS
ARS$9,625.48584
1 Chia Network(XCH) ke RUB
538.85
1 Chia Network(XCH) ke INR
588.05944
1 Chia Network(XCH) ke IDR
Rp110,533.28912
1 Chia Network(XCH) ke PHP
390.89008
1 Chia Network(XCH) ke EGP
￡E.313.62728
1 Chia Network(XCH) ke BRL
R$35.41488
1 Chia Network(XCH) ke CAD
C$9.35112
1 Chia Network(XCH) ke BDT
809.17032
1 Chia Network(XCH) ke NGN
9,542.38688
1 Chia Network(XCH) ke COP
$25,409.91112
1 Chia Network(XCH) ke ZAR
R.115.19784
1 Chia Network(XCH) ke UAH
278.94192
1 Chia Network(XCH) ke TZS
T.Sh.16,294.824
1 Chia Network(XCH) ke VES
Bs1,505.464
1 Chia Network(XCH) ke CLP
$6,253.976
1 Chia Network(XCH) ke PKR
Rs1,874.46848
1 Chia Network(XCH) ke KZT
3,488.63096
1 Chia Network(XCH) ke THB
฿214.74416
1 Chia Network(XCH) ke TWD
NT$205.45936
1 Chia Network(XCH) ke AED
د.إ24.33944
1 Chia Network(XCH) ke CHF
Fr5.3056
1 Chia Network(XCH) ke HKD
HK$51.53064
1 Chia Network(XCH) ke AMD
֏2,536.0768
1 Chia Network(XCH) ke MAD
.د.م61.6776
1 Chia Network(XCH) ke MXN
$123.15624
1 Chia Network(XCH) ke SAR
ريال24.87
1 Chia Network(XCH) ke ETB
Br1,020.59848
1 Chia Network(XCH) ke KES
KSh856.45648
1 Chia Network(XCH) ke JOD
د.أ4.702088
1 Chia Network(XCH) ke PLN
24.40576
1 Chia Network(XCH) ke RON
лв29.1808
1 Chia Network(XCH) ke SEK
kr63.46824
1 Chia Network(XCH) ke BGN
лв11.20808
1 Chia Network(XCH) ke HUF
Ft2,220.26096
1 Chia Network(XCH) ke CZK
139.86888
1 Chia Network(XCH) ke KWD
د.ك2.029392
1 Chia Network(XCH) ke ILS
21.68664
1 Chia Network(XCH) ke BOB
Bs45.7608
1 Chia Network(XCH) ke AZN
11.2744
1 Chia Network(XCH) ke TJS
SM61.14704
1 Chia Network(XCH) ke GEL
17.97272
1 Chia Network(XCH) ke AOA
Kz6,078.82488
1 Chia Network(XCH) ke BHD
.د.ب2.500264
1 Chia Network(XCH) ke BMD
$6.632
1 Chia Network(XCH) ke DKK
kr42.90904
1 Chia Network(XCH) ke HNL
L174.68688
1 Chia Network(XCH) ke MUR
304.67408
1 Chia Network(XCH) ke NAD
$115.19784
1 Chia Network(XCH) ke NOK
kr67.58008
1 Chia Network(XCH) ke NZD
$11.73864
1 Chia Network(XCH) ke PAB
B/.6.632
1 Chia Network(XCH) ke PGK
K27.8544
1 Chia Network(XCH) ke QAR
ر.ق24.14048
1 Chia Network(XCH) ke RSD
дин.673.67856
1 Chia Network(XCH) ke UZS
soʻm79,903.59608
1 Chia Network(XCH) ke ALL
L556.0932
1 Chia Network(XCH) ke ANG
ƒ11.87128
1 Chia Network(XCH) ke AWG
ƒ11.9376
1 Chia Network(XCH) ke BBD
$13.264
1 Chia Network(XCH) ke BAM
KM11.20808
1 Chia Network(XCH) ke BIF
Fr19,557.768
1 Chia Network(XCH) ke BND
$8.6216
1 Chia Network(XCH) ke BSD
$6.632
1 Chia Network(XCH) ke JMD
$1,063.4412
1 Chia Network(XCH) ke KHR
26,634.50992
1 Chia Network(XCH) ke KMF
Fr2,785.44
1 Chia Network(XCH) ke LAK
144,173.91016
1 Chia Network(XCH) ke LKR
රු2,021.89784
1 Chia Network(XCH) ke MDL
L112.744
1 Chia Network(XCH) ke MGA
Ar29,873.844
1 Chia Network(XCH) ke MOP
P53.056
1 Chia Network(XCH) ke MVR
102.1328
1 Chia Network(XCH) ke MWK
MK11,513.88152
1 Chia Network(XCH) ke MZN
MT424.1164
1 Chia Network(XCH) ke NPR
रु939.7544
1 Chia Network(XCH) ke PYG
47,034.144
1 Chia Network(XCH) ke RWF
Fr9,623.032
1 Chia Network(XCH) ke SBD
$54.58136
1 Chia Network(XCH) ke SCR
92.848
1 Chia Network(XCH) ke SRD
$255.332
1 Chia Network(XCH) ke SVC
$57.96368
1 Chia Network(XCH) ke SZL
L115.13152
1 Chia Network(XCH) ke TMT
m23.212
1 Chia Network(XCH) ke TND
د.ت19.624088
1 Chia Network(XCH) ke TTD
$44.89864
1 Chia Network(XCH) ke UGX
Sh23,185.472
1 Chia Network(XCH) ke XAF
Fr3,766.976
1 Chia Network(XCH) ke XCD
$17.9064
1 Chia Network(XCH) ke XOF
Fr3,766.976
1 Chia Network(XCH) ke XPF
Fr683.096
1 Chia Network(XCH) ke BWP
P89.2004
1 Chia Network(XCH) ke BZD
$13.33032
1 Chia Network(XCH) ke CVE
$635.61088
1 Chia Network(XCH) ke DJF
Fr1,173.864
1 Chia Network(XCH) ke DOP
$426.50392
1 Chia Network(XCH) ke DZD
د.ج865.21072
1 Chia Network(XCH) ke FJD
$15.12096
1 Chia Network(XCH) ke GNF
Fr57,665.24
1 Chia Network(XCH) ke GTQ
Q50.80112
1 Chia Network(XCH) ke GYD
$1,387.14912
1 Chia Network(XCH) ke ISK
kr835.632

Sumber Daya Chia Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chia Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chia Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chia Network

Berapa nilai Chia Network (XCH) hari ini?
Harga live XCH dalam USD adalah 6.632 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XCH ke USD saat ini?
Harga XCH ke USD saat ini adalah $ 6.632. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chia Network?
Kapitalisasi pasar XCH adalah $ 95.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XCH?
Suplai beredar XCH adalah 14.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XCH?
XCH mencapai harga ATH sebesar 1,934.50687188 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XCH?
XCH mencapai harga ATL 5.28035852574822 USD.
Berapa volume perdagangan XCH?
Volume perdagangan 24 jam live XCH adalah $ 101.15K USD.
Akankah harga XCH naik lebih tinggi tahun ini?
XCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chia Network (XCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XCH ke USD

Jumlah

XCH
XCH
USD
USD

1 XCH = 6.632 USD

Perdagangkan XCH

XCH/USDT
$6.614
$6.614$6.614
+11.93%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,446.75
$101,446.75$101,446.75

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.37
$3,314.37$3,314.37

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.45
$156.45$156.45

+0.33%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0300
$1.0300$1.0300

+20.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,446.75
$101,446.75$101,446.75

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.37
$3,314.37$3,314.37

+0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2173
$2.2173$2.2173

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.45
$156.45$156.45

+0.33%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0314
$1.0314$1.0314

+1.50%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0906
$0.0906$0.0906

+81.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012000
$0.012000$0.012000

+1,100.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009671
$0.009671$0.009671

+353.18%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.392
$4.392$4.392

+339.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0906
$0.0906$0.0906

+81.20%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001800
$0.001800$0.001800

+65.44%