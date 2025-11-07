Apa yang dimaksud dengan XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts. XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XELIS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.



Prediksi Harga XELIS (USD)

Berapa nilai XELIS (XEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XELIS (XEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?



Tokenomi XELIS (XEL)

Memahami tokenomi XELIS (XEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XEL sekarang!

Cara membeli XELIS (XEL)

Ingin mengetahui cara membeli XELIS? Prosesnya mudah dan tidak repot!

XEL ke Mata Uang Lokal



Sumber Daya XELIS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XELIS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XELIS Berapa nilai XELIS (XEL) hari ini? Harga live XEL dalam USD adalah 0.916 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XEL ke USD saat ini? $ 0.916 . Cobalah Harga XEL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XELIS? Kapitalisasi pasar XEL adalah $ 3.71M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XEL? Suplai beredar XEL adalah 4.05M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XEL? XEL mencapai harga ATH sebesar 12.72384266980139 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XEL? XEL mencapai harga ATL 0.6666802703248701 USD . Berapa volume perdagangan XEL? Volume perdagangan 24 jam live XEL adalah $ 113.76K USD . Akankah harga XEL naik lebih tinggi tahun ini? XEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XELIS (XEL)

