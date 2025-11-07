BursaDEX+
Harga live XELIS hari ini adalah 0.916 USD. Lacak informasi harga aktual XEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XEL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XELIS hari ini adalah 0.916 USD. Lacak informasi harga aktual XEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XEL

Info Harga XEL

Penjelasan XEL

Whitepaper XEL

Situs Web Resmi XEL

Tokenomi XEL

Prakiraan Harga XEL

Riwayat XEL

Panduan Membeli XEL

Konverter XEL ke Mata Uang Fiat

Spot XEL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XELIS

Harga XELIS(XEL)

Harga Live 1 XEL ke USD:

$0.916
-12.59%1D
USD
Grafik Harga Live XELIS (XEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:00:17 (UTC+8)

Informasi Harga XELIS (XEL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.832
Low 24 Jam
$ 1.35
High 24 Jam

$ 0.832
$ 1.35
$ 12.72384266980139
$ 0.6666802703248701
-3.48%

-12.59%

+12.94%

+12.94%

Harga aktual XELIS (XEL) adalah $ 0.916. Selama 24 jam terakhir, XEL diperdagangkan antara low $ 0.832 dan high $ 1.35, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXEL adalah $ 12.72384266980139, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6666802703248701.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XEL telah berubah sebesar -3.48% selama 1 jam terakhir, -12.59% selama 24 jam, dan +12.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XELIS (XEL)

No.1562

$ 3.71M
$ 113.76K
$ 16.85M
4.05M
18,400,000
4,045,869.05961765
21.98%

XELIS

Kapitalisasi Pasar XELIS saat ini adalah $ 3.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 113.76K. Suplai beredar XEL adalah 4.05M, dan total suplainya sebesar 4045869.05961765. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.85M.

Riwayat Harga XELIS (XEL) USD

Pantau perubahan harga XELIS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.13194-12.59%
30 Days$ -0.012-1.30%
60 Hari$ -0.401-30.45%
90 Hari$ -0.663-41.99%
Perubahan Harga XELIS Hari Ini

Hari ini, XEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.13194 (-12.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XELIS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.012 (-1.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XELIS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XEL terlihat mengalami perubahan $ -0.401 (-30.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XELIS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.663 (-41.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XELIS (XEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga XELIS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XELIS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XELIS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XELIS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XELIS (USD)

Berapa nilai XELIS (XEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XELIS (XEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XELIS.

Cek prediksi harga XELIS sekarang!

Tokenomi XELIS (XEL)

Memahami tokenomi XELIS (XEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XEL sekarang!

Cara membeli XELIS (XEL)

Ingin mengetahui cara membeli XELIS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XELIS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XEL ke Mata Uang Lokal

1 XELIS(XEL) ke VND
24,104.54
1 XELIS(XEL) ke AUD
A$1.41064
1 XELIS(XEL) ke GBP
0.69616
1 XELIS(XEL) ke EUR
0.78776
1 XELIS(XEL) ke USD
$0.916
1 XELIS(XEL) ke MYR
RM3.82888
1 XELIS(XEL) ke TRY
38.60024
1 XELIS(XEL) ke JPY
¥140.148
1 XELIS(XEL) ke ARS
ARS$1,329.45492
1 XELIS(XEL) ke RUB
74.425
1 XELIS(XEL) ke INR
81.22172
1 XELIS(XEL) ke IDR
Rp15,266.66056
1 XELIS(XEL) ke PHP
54.06232
1 XELIS(XEL) ke EGP
￡E.43.31764
1 XELIS(XEL) ke BRL
R$4.9006
1 XELIS(XEL) ke CAD
C$1.29156
1 XELIS(XEL) ke BDT
111.76116
1 XELIS(XEL) ke NGN
1,317.97744
1 XELIS(XEL) ke COP
$3,509.57156
1 XELIS(XEL) ke ZAR
R.15.92008
1 XELIS(XEL) ke UAH
38.52696
1 XELIS(XEL) ke TZS
T.Sh.2,250.612
1 XELIS(XEL) ke VES
Bs207.932
1 XELIS(XEL) ke CLP
$863.788
1 XELIS(XEL) ke PKR
Rs258.89824
1 XELIS(XEL) ke KZT
481.84348
1 XELIS(XEL) ke THB
฿29.6784
1 XELIS(XEL) ke TWD
NT$28.38684
1 XELIS(XEL) ke AED
د.إ3.36172
1 XELIS(XEL) ke CHF
Fr0.7328
1 XELIS(XEL) ke HKD
HK$7.11732
1 XELIS(XEL) ke AMD
֏350.2784
1 XELIS(XEL) ke MAD
.د.م8.5188
1 XELIS(XEL) ke MXN
$17.01928
1 XELIS(XEL) ke SAR
ريال3.435
1 XELIS(XEL) ke ETB
Br140.96324
1 XELIS(XEL) ke KES
KSh118.31056
1 XELIS(XEL) ke JOD
د.أ0.649444
1 XELIS(XEL) ke PLN
3.37088
1 XELIS(XEL) ke RON
лв4.0304
1 XELIS(XEL) ke SEK
kr8.76612
1 XELIS(XEL) ke BGN
лв1.54804
1 XELIS(XEL) ke HUF
Ft306.14552
1 XELIS(XEL) ke CZK
19.30012
1 XELIS(XEL) ke KWD
د.ك0.280296
1 XELIS(XEL) ke ILS
2.99532
1 XELIS(XEL) ke BOB
Bs6.3204
1 XELIS(XEL) ke AZN
1.5572
1 XELIS(XEL) ke TJS
SM8.44552
1 XELIS(XEL) ke GEL
2.48236
1 XELIS(XEL) ke AOA
Kz839.59644
1 XELIS(XEL) ke BHD
.د.ب0.344416
1 XELIS(XEL) ke BMD
$0.916
1 XELIS(XEL) ke DKK
kr5.91736
1 XELIS(XEL) ke HNL
L24.12744
1 XELIS(XEL) ke MUR
42.136
1 XELIS(XEL) ke NAD
$15.91092
1 XELIS(XEL) ke NOK
kr9.3432
1 XELIS(XEL) ke NZD
$1.62132
1 XELIS(XEL) ke PAB
B/.0.916
1 XELIS(XEL) ke PGK
K3.8472
1 XELIS(XEL) ke QAR
ر.ق3.33424
1 XELIS(XEL) ke RSD
дин.92.974
1 XELIS(XEL) ke UZS
soʻm11,036.14204
1 XELIS(XEL) ke ALL
L76.8066
1 XELIS(XEL) ke ANG
ƒ1.63964
1 XELIS(XEL) ke AWG
ƒ1.6488
1 XELIS(XEL) ke BBD
$1.832
1 XELIS(XEL) ke BAM
KM1.54804
1 XELIS(XEL) ke BIF
Fr2,701.284
1 XELIS(XEL) ke BND
$1.1908
1 XELIS(XEL) ke BSD
$0.916
1 XELIS(XEL) ke JMD
$146.8806
1 XELIS(XEL) ke KHR
3,678.71096
1 XELIS(XEL) ke KMF
Fr384.72
1 XELIS(XEL) ke LAK
19,913.04308
1 XELIS(XEL) ke LKR
රු279.26092
1 XELIS(XEL) ke MDL
L15.67276
1 XELIS(XEL) ke MGA
Ar4,126.122
1 XELIS(XEL) ke MOP
P7.328
1 XELIS(XEL) ke MVR
14.1064
1 XELIS(XEL) ke MWK
MK1,590.27676
1 XELIS(XEL) ke MZN
MT58.5782
1 XELIS(XEL) ke NPR
रु129.7972
1 XELIS(XEL) ke PYG
6,496.272
1 XELIS(XEL) ke RWF
Fr1,329.116
1 XELIS(XEL) ke SBD
$7.53868
1 XELIS(XEL) ke SCR
13.7858
1 XELIS(XEL) ke SRD
$35.266
1 XELIS(XEL) ke SVC
$8.00584
1 XELIS(XEL) ke SZL
L15.90176
1 XELIS(XEL) ke TMT
m3.206
1 XELIS(XEL) ke TND
د.ت2.710444
1 XELIS(XEL) ke TTD
$6.20132
1 XELIS(XEL) ke UGX
Sh3,202.336
1 XELIS(XEL) ke XAF
Fr520.288
1 XELIS(XEL) ke XCD
$2.4732
1 XELIS(XEL) ke XOF
Fr520.288
1 XELIS(XEL) ke XPF
Fr94.348
1 XELIS(XEL) ke BWP
P12.3202
1 XELIS(XEL) ke BZD
$1.84116
1 XELIS(XEL) ke CVE
$87.78944
1 XELIS(XEL) ke DJF
Fr162.132
1 XELIS(XEL) ke DOP
$58.90796
1 XELIS(XEL) ke DZD
د.ج119.59296
1 XELIS(XEL) ke FJD
$2.08848
1 XELIS(XEL) ke GNF
Fr7,964.62
1 XELIS(XEL) ke GTQ
Q7.01656
1 XELIS(XEL) ke GYD
$191.59056
1 XELIS(XEL) ke ISK
kr115.416

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XELIS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XELIS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XELIS

Berapa nilai XELIS (XEL) hari ini?
Harga live XEL dalam USD adalah 0.916 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XEL ke USD saat ini?
Harga XEL ke USD saat ini adalah $ 0.916. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XELIS?
Kapitalisasi pasar XEL adalah $ 3.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XEL?
Suplai beredar XEL adalah 4.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XEL?
XEL mencapai harga ATH sebesar 12.72384266980139 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XEL?
XEL mencapai harga ATL 0.6666802703248701 USD.
Berapa volume perdagangan XEL?
Volume perdagangan 24 jam live XEL adalah $ 113.76K USD.
Akankah harga XEL naik lebih tinggi tahun ini?
XEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:00:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XELIS (XEL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

