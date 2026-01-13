Harga XPASS Token Hari Ini

Harga live XPASS Token (XPASS) hari ini adalah $ 0.02121, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XPASS ke USD saat ini adalah $ 0.02121 per XPASS.

XPASS Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- XPASS. Selama 24 jam terakhir, XPASS diperdagangkan antara $ 0.02103 (low) dan $ 0.02136 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, XPASS bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan -9.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 141.47K.

Informasi Pasar XPASS Token (XPASS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 141.47K$ 141.47K $ 141.47K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar XPASS Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 141.47K. Suplai beredar XPASS adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.21M.