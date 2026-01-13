Tokenomi XPASS Token (XPASS)

Telusuri wawasan utama tentang XPASS Token (XPASS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:29:08 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga XPASS Token (XPASS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XPASS Token (XPASS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 21.14M
$ 21.14M$ 21.14M
All-Time High:
$ 0.08038
$ 0.08038$ 0.08038
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.02114
$ 0.02114$ 0.02114

Informasi XPASS Token (XPASS)

X-PASS adalah platform penjualan tiket dan hadiah berbasis Web3 yang mengubah tiket fisik untuk pertunjukan musikal, konser, dan acara langsung menjadi aset on-chain. Dengan menerbitkan NFT dan tiket soulbound melalui sistem TicketStack-nya, X-PASS membantu mencegah praktik calo, meningkatkan keadilan dalam alokasi, dan membuat akses masuk menjadi mudah bagi penggemar. Platform ini menghubungkan penonton, kreator, dan tempat acara dalam satu ekosistem di mana tiket dapat membuka hadiah berkelanjutan, barang koleksi, dan pengalaman komunitas penggemar.

Situs Web Resmi:
https://www.x-pass.io
Whitepaper:
https://x-pass.gitbook.io/_whitepaper
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x9CbF2A763e797D8CdE780D199f63901027eA3b8E

Tokenomi XPASS Token (XPASS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XPASS Token (XPASS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XPASS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XPASS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XPASS, jelajahi harga live token XPASS!

Cara Membeli XPASS

Tertarik untuk menambahkan XPASS Token (XPASS) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli XPASS, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga XPASS Token (XPASS)

Menganalisis riwayat harga XPASS membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga XPASS

Ingin mengetahui arah XPASS? Halaman prediksi harga XPASS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

