Apa yang dimaksud dengan Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Tokenomi Radix (XRD)

Memahami tokenomi Radix (XRD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRD sekarang!

Sumber Daya Radix

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Radix, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Radix Berapa nilai Radix (XRD) hari ini? Harga live XRD dalam USD adalah 0.002291 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XRD ke USD saat ini? $ 0.002291 . Cobalah Harga XRD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Radix? Kapitalisasi pasar XRD adalah $ 30.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XRD? Suplai beredar XRD adalah 13.28B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XRD? XRD mencapai harga ATH sebesar 0.6538178727691196 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XRD? XRD mencapai harga ATL 0.002026165628752727 USD . Berapa volume perdagangan XRD? Volume perdagangan 24 jam live XRD adalah $ 102.86K USD . Akankah harga XRD naik lebih tinggi tahun ini? XRD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

