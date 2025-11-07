BursaDEX+
Harga live Radix hari ini adalah 0.002291 USD. Lacak informasi harga aktual XRD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XRD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Radix(XRD)

Harga Live 1 XRD ke USD:

$0.002291
-1.03%1D
USD
Grafik Harga Live Radix (XRD)
Informasi Harga Radix (XRD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002253
Low 24 Jam
$ 0.002375
High 24 Jam

$ 0.002253
$ 0.002375
$ 0.6538178727691196
$ 0.002026165628752727
+0.26%

-1.03%

-9.09%

-9.09%

Harga aktual Radix (XRD) adalah $ 0.002291. Selama 24 jam terakhir, XRD diperdagangkan antara low $ 0.002253 dan high $ 0.002375, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXRD adalah $ 0.6538178727691196, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002026165628752727.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XRD telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, -1.03% selama 24 jam, dan -9.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Radix (XRD)

No.657

$ 30.43M
$ 102.86K
$ 30.43M
13.28B
13,283,420,431.58337
XRD

Kapitalisasi Pasar Radix saat ini adalah $ 30.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.86K. Suplai beredar XRD adalah 13.28B, dan total suplainya sebesar 13283420431.58337. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.43M.

Riwayat Harga Radix (XRD) USD

Pantau perubahan harga Radix untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002384-1.03%
30 Days$ -0.001277-35.80%
60 Hari$ -0.003199-58.27%
90 Hari$ -0.002516-52.35%
Perubahan Harga Radix Hari Ini

Hari ini, XRD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002384 (-1.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Radix 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001277 (-35.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Radix 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XRD terlihat mengalami perubahan $ -0.003199 (-58.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Radix 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002516 (-52.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Radix (XRD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Radix sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Radix Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XRD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Radix di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Radix dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Radix (USD)

Berapa nilai Radix (XRD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Radix (XRD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radix.

Cek prediksi harga Radix sekarang!

Tokenomi Radix (XRD)

Memahami tokenomi Radix (XRD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRD sekarang!

Cara membeli Radix (XRD)

Ingin mengetahui cara membeli Radix? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Radix di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XRD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Radix

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Radix, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Radix
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Radix

Berapa nilai Radix (XRD) hari ini?
Harga live XRD dalam USD adalah 0.002291 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XRD ke USD saat ini?
Harga XRD ke USD saat ini adalah $ 0.002291. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Radix?
Kapitalisasi pasar XRD adalah $ 30.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XRD?
Suplai beredar XRD adalah 13.28B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XRD?
XRD mencapai harga ATH sebesar 0.6538178727691196 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XRD?
XRD mencapai harga ATL 0.002026165628752727 USD.
Berapa volume perdagangan XRD?
Volume perdagangan 24 jam live XRD adalah $ 102.86K USD.
Akankah harga XRD naik lebih tinggi tahun ini?
XRD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

