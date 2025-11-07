BursaDEX+
Harga live Xrp Classic hari ini adalah 0.00065 USD. Lacak informasi harga aktual XRPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XRPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Xrp Classic(XRPC)

$0.00065
+2.42%1D
Grafik Harga Live Xrp Classic (XRPC)
Informasi Harga Xrp Classic (XRPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005788
Low 24 Jam
$ 0.0006602
High 24 Jam

$ 0.0005788
$ 0.0006602
$ 0.008002395959442863
$ 0.000264305997304428
0.00%

+2.42%

-21.78%

-21.78%

Harga aktual Xrp Classic (XRPC) adalah $ 0.00065. Selama 24 jam terakhir, XRPC diperdagangkan antara low $ 0.0005788 dan high $ 0.0006602, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXRPC adalah $ 0.008002395959442863, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000264305997304428.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XRPC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.42% selama 24 jam, dan -21.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Xrp Classic (XRPC)

No.5508

$ 0.00
$ 1.48K
$ 433.33K
0.00
666,666,666
666,666,666
0.00%

XRP

Kapitalisasi Pasar Xrp Classic saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.48K. Suplai beredar XRPC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 666666666. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 433.33K.

Riwayat Harga Xrp Classic (XRPC) USD

Pantau perubahan harga Xrp Classic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000015358+2.42%
30 Days$ -0.0003139-32.57%
60 Hari$ -0.0002553-28.21%
90 Hari$ -0.0005566-46.13%
Perubahan Harga Xrp Classic Hari Ini

Hari ini, XRPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000015358 (+2.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Xrp Classic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003139 (-32.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Xrp Classic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XRPC terlihat mengalami perubahan $ -0.0002553 (-28.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Xrp Classic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0005566 (-46.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Xrp Classic (XRPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Xrp Classic sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Xrp Classic (XRPC)

Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.

Xrp Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Xrp Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XRPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Xrp Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Xrp Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Xrp Classic (USD)

Berapa nilai Xrp Classic (XRPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xrp Classic (XRPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xrp Classic.

Cek prediksi harga Xrp Classic sekarang!

Tokenomi Xrp Classic (XRPC)

Memahami tokenomi Xrp Classic (XRPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRPC sekarang!

Cara membeli Xrp Classic (XRPC)

Ingin mengetahui cara membeli Xrp Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Xrp Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XRPC ke Mata Uang Lokal

1 Xrp Classic(XRPC) ke VND
17.10475
1 Xrp Classic(XRPC) ke AUD
A$0.001001
1 Xrp Classic(XRPC) ke GBP
0.000494
1 Xrp Classic(XRPC) ke EUR
0.000559
1 Xrp Classic(XRPC) ke USD
$0.00065
1 Xrp Classic(XRPC) ke MYR
RM0.002717
1 Xrp Classic(XRPC) ke TRY
0.0274235
1 Xrp Classic(XRPC) ke JPY
¥0.09945
1 Xrp Classic(XRPC) ke ARS
ARS$0.9433905
1 Xrp Classic(XRPC) ke RUB
0.0528125
1 Xrp Classic(XRPC) ke INR
0.0576355
1 Xrp Classic(XRPC) ke IDR
Rp10.833329
1 Xrp Classic(XRPC) ke PHP
0.038311
1 Xrp Classic(XRPC) ke EGP
￡E.0.0307385
1 Xrp Classic(XRPC) ke BRL
R$0.003471
1 Xrp Classic(XRPC) ke CAD
C$0.0009165
1 Xrp Classic(XRPC) ke BDT
0.0793065
1 Xrp Classic(XRPC) ke NGN
0.935246
1 Xrp Classic(XRPC) ke COP
$2.4904165
1 Xrp Classic(XRPC) ke ZAR
R.0.0112905
1 Xrp Classic(XRPC) ke UAH
0.027339
1 Xrp Classic(XRPC) ke TZS
T.Sh.1.59705
1 Xrp Classic(XRPC) ke VES
Bs0.14755
1 Xrp Classic(XRPC) ke CLP
$0.61295
1 Xrp Classic(XRPC) ke PKR
Rs0.183716
1 Xrp Classic(XRPC) ke KZT
0.3419195
1 Xrp Classic(XRPC) ke THB
฿0.021047
1 Xrp Classic(XRPC) ke TWD
NT$0.020137
1 Xrp Classic(XRPC) ke AED
د.إ0.0023855
1 Xrp Classic(XRPC) ke CHF
Fr0.00052
1 Xrp Classic(XRPC) ke HKD
HK$0.0050505
1 Xrp Classic(XRPC) ke AMD
֏0.24856
1 Xrp Classic(XRPC) ke MAD
.د.م0.006045
1 Xrp Classic(XRPC) ke MXN
$0.0120705
1 Xrp Classic(XRPC) ke SAR
ريال0.0024375
1 Xrp Classic(XRPC) ke ETB
Br0.1000285
1 Xrp Classic(XRPC) ke KES
KSh0.083941
1 Xrp Classic(XRPC) ke JOD
د.أ0.00046085
1 Xrp Classic(XRPC) ke PLN
0.002392
1 Xrp Classic(XRPC) ke RON
лв0.00286
1 Xrp Classic(XRPC) ke SEK
kr0.0062205
1 Xrp Classic(XRPC) ke BGN
лв0.0010985
1 Xrp Classic(XRPC) ke HUF
Ft0.217607
1 Xrp Classic(XRPC) ke CZK
0.0137085
1 Xrp Classic(XRPC) ke KWD
د.ك0.0001989
1 Xrp Classic(XRPC) ke ILS
0.0021255
1 Xrp Classic(XRPC) ke BOB
Bs0.004485
1 Xrp Classic(XRPC) ke AZN
0.001105
1 Xrp Classic(XRPC) ke TJS
SM0.005993
1 Xrp Classic(XRPC) ke GEL
0.0017615
1 Xrp Classic(XRPC) ke AOA
Kz0.5957835
1 Xrp Classic(XRPC) ke BHD
.د.ب0.00024505
1 Xrp Classic(XRPC) ke BMD
$0.00065
1 Xrp Classic(XRPC) ke DKK
kr0.0042055
1 Xrp Classic(XRPC) ke HNL
L0.017121
1 Xrp Classic(XRPC) ke MUR
0.029861
1 Xrp Classic(XRPC) ke NAD
$0.0112905
1 Xrp Classic(XRPC) ke NOK
kr0.0066235
1 Xrp Classic(XRPC) ke NZD
$0.0011505
1 Xrp Classic(XRPC) ke PAB
B/.0.00065
1 Xrp Classic(XRPC) ke PGK
K0.00273
1 Xrp Classic(XRPC) ke QAR
ر.ق0.002366
1 Xrp Classic(XRPC) ke RSD
дин.0.066027
1 Xrp Classic(XRPC) ke UZS
soʻm7.8313235
1 Xrp Classic(XRPC) ke ALL
L0.0545025
1 Xrp Classic(XRPC) ke ANG
ƒ0.0011635
1 Xrp Classic(XRPC) ke AWG
ƒ0.00117
1 Xrp Classic(XRPC) ke BBD
$0.0013
1 Xrp Classic(XRPC) ke BAM
KM0.0010985
1 Xrp Classic(XRPC) ke BIF
Fr1.91685
1 Xrp Classic(XRPC) ke BND
$0.000845
1 Xrp Classic(XRPC) ke BSD
$0.00065
1 Xrp Classic(XRPC) ke JMD
$0.1042275
1 Xrp Classic(XRPC) ke KHR
2.610439
1 Xrp Classic(XRPC) ke KMF
Fr0.273
1 Xrp Classic(XRPC) ke LAK
14.1304345
1 Xrp Classic(XRPC) ke LKR
රු0.1981655
1 Xrp Classic(XRPC) ke MDL
L0.01105
1 Xrp Classic(XRPC) ke MGA
Ar2.927925
1 Xrp Classic(XRPC) ke MOP
P0.0052
1 Xrp Classic(XRPC) ke MVR
0.01001
1 Xrp Classic(XRPC) ke MWK
MK1.1284715
1 Xrp Classic(XRPC) ke MZN
MT0.0415675
1 Xrp Classic(XRPC) ke NPR
रु0.092105
1 Xrp Classic(XRPC) ke PYG
4.6098
1 Xrp Classic(XRPC) ke RWF
Fr0.94315
1 Xrp Classic(XRPC) ke SBD
$0.0053495
1 Xrp Classic(XRPC) ke SCR
0.0091
1 Xrp Classic(XRPC) ke SRD
$0.025025
1 Xrp Classic(XRPC) ke SVC
$0.005681
1 Xrp Classic(XRPC) ke SZL
L0.011284
1 Xrp Classic(XRPC) ke TMT
m0.002275
1 Xrp Classic(XRPC) ke TND
د.ت0.00192335
1 Xrp Classic(XRPC) ke TTD
$0.0044005
1 Xrp Classic(XRPC) ke UGX
Sh2.2724
1 Xrp Classic(XRPC) ke XAF
Fr0.3692
1 Xrp Classic(XRPC) ke XCD
$0.001755
1 Xrp Classic(XRPC) ke XOF
Fr0.3692
1 Xrp Classic(XRPC) ke XPF
Fr0.06695
1 Xrp Classic(XRPC) ke BWP
P0.0087425
1 Xrp Classic(XRPC) ke BZD
$0.0013065
1 Xrp Classic(XRPC) ke CVE
$0.062296
1 Xrp Classic(XRPC) ke DJF
Fr0.11505
1 Xrp Classic(XRPC) ke DOP
$0.0418015
1 Xrp Classic(XRPC) ke DZD
د.ج0.084799
1 Xrp Classic(XRPC) ke FJD
$0.001482
1 Xrp Classic(XRPC) ke GNF
Fr5.65175
1 Xrp Classic(XRPC) ke GTQ
Q0.004979
1 Xrp Classic(XRPC) ke GYD
$0.135954
1 Xrp Classic(XRPC) ke ISK
kr0.0819

Sumber Daya Xrp Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Xrp Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Xrp Classic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Xrp Classic

Berapa nilai Xrp Classic (XRPC) hari ini?
Harga live XRPC dalam USD adalah 0.00065 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XRPC ke USD saat ini?
Harga XRPC ke USD saat ini adalah $ 0.00065. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Xrp Classic?
Kapitalisasi pasar XRPC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XRPC?
Suplai beredar XRPC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XRPC?
XRPC mencapai harga ATH sebesar 0.008002395959442863 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XRPC?
XRPC mencapai harga ATL 0.000264305997304428 USD.
Berapa volume perdagangan XRPC?
Volume perdagangan 24 jam live XRPC adalah $ 1.48K USD.
Akankah harga XRPC naik lebih tinggi tahun ini?
XRPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:19:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Xrp Classic (XRPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

