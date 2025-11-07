BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XSwap hari ini adalah 0.03454 USD. Lacak informasi harga aktual XSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XSwap hari ini adalah 0.03454 USD. Lacak informasi harga aktual XSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XSWAP

Info Harga XSWAP

Penjelasan XSWAP

Whitepaper XSWAP

Situs Web Resmi XSWAP

Tokenomi XSWAP

Prakiraan Harga XSWAP

Riwayat XSWAP

Panduan Membeli XSWAP

Konverter XSWAP ke Mata Uang Fiat

Spot XSWAP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XSwap

Harga XSwap(XSWAP)

Harga Live 1 XSWAP ke USD:

$0.03454
$0.03454$0.03454
-1.45%1D
USD
Grafik Harga Live XSwap (XSWAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:35 (UTC+8)

Informasi Harga XSwap (XSWAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03401
$ 0.03401$ 0.03401
Low 24 Jam
$ 0.03746
$ 0.03746$ 0.03746
High 24 Jam

$ 0.03401
$ 0.03401$ 0.03401

$ 0.03746
$ 0.03746$ 0.03746

$ 0.19785616341934972
$ 0.19785616341934972$ 0.19785616341934972

$ 0.027545014700617133
$ 0.027545014700617133$ 0.027545014700617133

+0.75%

-1.45%

-2.32%

-2.32%

Harga aktual XSwap (XSWAP) adalah $ 0.03454. Selama 24 jam terakhir, XSWAP diperdagangkan antara low $ 0.03401 dan high $ 0.03746, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXSWAP adalah $ 0.19785616341934972, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.027545014700617133.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XSWAP telah berubah sebesar +0.75% selama 1 jam terakhir, -1.45% selama 24 jam, dan -2.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XSwap (XSWAP)

No.1068

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

$ 5.40K
$ 5.40K$ 5.40K

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

298.26M
298.26M 298.26M

350,000,000
350,000,000 350,000,000

345,362,377.78968024
345,362,377.78968024 345,362,377.78968024

85.21%

ETH

Kapitalisasi Pasar XSwap saat ini adalah $ 10.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.40K. Suplai beredar XSWAP adalah 298.26M, dan total suplainya sebesar 345362377.78968024. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.09M.

Riwayat Harga XSwap (XSWAP) USD

Pantau perubahan harga XSwap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005082-1.45%
30 Days$ +0.0003+0.87%
60 Hari$ -0.00268-7.21%
90 Hari$ -0.00859-19.92%
Perubahan Harga XSwap Hari Ini

Hari ini, XSWAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0005082 (-1.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XSwap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0003 (+0.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XSwap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XSWAP terlihat mengalami perubahan $ -0.00268 (-7.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XSwap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00859 (-19.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XSwap (XSWAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga XSwap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XSwap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XSWAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XSwap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XSwap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XSwap (USD)

Berapa nilai XSwap (XSWAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XSwap (XSWAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XSwap.

Cek prediksi harga XSwap sekarang!

Tokenomi XSwap (XSWAP)

Memahami tokenomi XSwap (XSWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XSWAP sekarang!

Cara membeli XSwap (XSWAP)

Ingin mengetahui cara membeli XSwap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XSwap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XSWAP ke Mata Uang Lokal

1 XSwap(XSWAP) ke VND
908.9201
1 XSwap(XSWAP) ke AUD
A$0.0531916
1 XSwap(XSWAP) ke GBP
0.0262504
1 XSwap(XSWAP) ke EUR
0.0297044
1 XSwap(XSWAP) ke USD
$0.03454
1 XSwap(XSWAP) ke MYR
RM0.1443772
1 XSwap(XSWAP) ke TRY
1.4572426
1 XSwap(XSWAP) ke JPY
¥5.25008
1 XSwap(XSWAP) ke ARS
ARS$50.1303198
1 XSwap(XSWAP) ke RUB
2.8060296
1 XSwap(XSWAP) ke INR
3.0626618
1 XSwap(XSWAP) ke IDR
Rp575.6664364
1 XSwap(XSWAP) ke PHP
2.0354422
1 XSwap(XSWAP) ke EGP
￡E.1.633742
1 XSwap(XSWAP) ke BRL
R$0.184789
1 XSwap(XSWAP) ke CAD
C$0.0487014
1 XSwap(XSWAP) ke BDT
4.2142254
1 XSwap(XSWAP) ke NGN
49.6975336
1 XSwap(XSWAP) ke COP
$132.3369014
1 XSwap(XSWAP) ke ZAR
R.0.5999598
1 XSwap(XSWAP) ke UAH
1.4527524
1 XSwap(XSWAP) ke TZS
T.Sh.84.86478
1 XSwap(XSWAP) ke VES
Bs7.84058
1 XSwap(XSWAP) ke CLP
$32.57122
1 XSwap(XSWAP) ke PKR
Rs9.7623856
1 XSwap(XSWAP) ke KZT
18.1690762
1 XSwap(XSWAP) ke THB
฿1.119096
1 XSwap(XSWAP) ke TWD
NT$1.0703946
1 XSwap(XSWAP) ke AED
د.إ0.1267618
1 XSwap(XSWAP) ke CHF
Fr0.027632
1 XSwap(XSWAP) ke HKD
HK$0.2683758
1 XSwap(XSWAP) ke AMD
֏13.208096
1 XSwap(XSWAP) ke MAD
.د.م0.321222
1 XSwap(XSWAP) ke MXN
$0.6414078
1 XSwap(XSWAP) ke SAR
ريال0.129525
1 XSwap(XSWAP) ke ETB
Br5.3153606
1 XSwap(XSWAP) ke KES
KSh4.4611864
1 XSwap(XSWAP) ke JOD
د.أ0.02448886
1 XSwap(XSWAP) ke PLN
0.1271072
1 XSwap(XSWAP) ke RON
лв0.151976
1 XSwap(XSWAP) ke SEK
kr0.3305478
1 XSwap(XSWAP) ke BGN
лв0.0583726
1 XSwap(XSWAP) ke HUF
Ft11.5515576
1 XSwap(XSWAP) ke CZK
0.7277578
1 XSwap(XSWAP) ke KWD
د.ك0.01056924
1 XSwap(XSWAP) ke ILS
0.1129458
1 XSwap(XSWAP) ke BOB
Bs0.238326
1 XSwap(XSWAP) ke AZN
0.058718
1 XSwap(XSWAP) ke TJS
SM0.3184588
1 XSwap(XSWAP) ke GEL
0.0936034
1 XSwap(XSWAP) ke AOA
Kz31.6590186
1 XSwap(XSWAP) ke BHD
.د.ب0.01298704
1 XSwap(XSWAP) ke BMD
$0.03454
1 XSwap(XSWAP) ke DKK
kr0.2231284
1 XSwap(XSWAP) ke HNL
L0.9097836
1 XSwap(XSWAP) ke MUR
1.58884
1 XSwap(XSWAP) ke NAD
$0.5999598
1 XSwap(XSWAP) ke NOK
kr0.3519626
1 XSwap(XSWAP) ke NZD
$0.0611358
1 XSwap(XSWAP) ke PAB
B/.0.03454
1 XSwap(XSWAP) ke PGK
K0.145068
1 XSwap(XSWAP) ke QAR
ر.ق0.1257256
1 XSwap(XSWAP) ke RSD
дин.3.5065008
1 XSwap(XSWAP) ke UZS
soʻm416.1444826
1 XSwap(XSWAP) ke ALL
L2.896179
1 XSwap(XSWAP) ke ANG
ƒ0.0618266
1 XSwap(XSWAP) ke AWG
ƒ0.062172
1 XSwap(XSWAP) ke BBD
$0.06908
1 XSwap(XSWAP) ke BAM
KM0.0583726
1 XSwap(XSWAP) ke BIF
Fr101.85846
1 XSwap(XSWAP) ke BND
$0.044902
1 XSwap(XSWAP) ke BSD
$0.03454
1 XSwap(XSWAP) ke JMD
$5.538489
1 XSwap(XSWAP) ke KHR
138.7147124
1 XSwap(XSWAP) ke KMF
Fr14.5068
1 XSwap(XSWAP) ke LAK
750.8695502
1 XSwap(XSWAP) ke LKR
රු10.5302098
1 XSwap(XSWAP) ke MDL
L0.58718
1 XSwap(XSWAP) ke MGA
Ar155.58543
1 XSwap(XSWAP) ke MOP
P0.27632
1 XSwap(XSWAP) ke MVR
0.531916
1 XSwap(XSWAP) ke MWK
MK59.9652394
1 XSwap(XSWAP) ke MZN
MT2.208833
1 XSwap(XSWAP) ke NPR
रु4.894318
1 XSwap(XSWAP) ke PYG
244.95768
1 XSwap(XSWAP) ke RWF
Fr50.11754
1 XSwap(XSWAP) ke SBD
$0.2842642
1 XSwap(XSWAP) ke SCR
0.4984122
1 XSwap(XSWAP) ke SRD
$1.32979
1 XSwap(XSWAP) ke SVC
$0.3018796
1 XSwap(XSWAP) ke SZL
L0.5996144
1 XSwap(XSWAP) ke TMT
m0.12089
1 XSwap(XSWAP) ke TND
د.ت0.10220386
1 XSwap(XSWAP) ke TTD
$0.2338358
1 XSwap(XSWAP) ke UGX
Sh120.75184
1 XSwap(XSWAP) ke XAF
Fr19.61872
1 XSwap(XSWAP) ke XCD
$0.093258
1 XSwap(XSWAP) ke XOF
Fr19.61872
1 XSwap(XSWAP) ke XPF
Fr3.55762
1 XSwap(XSWAP) ke BWP
P0.464563
1 XSwap(XSWAP) ke BZD
$0.0694254
1 XSwap(XSWAP) ke CVE
$3.3103136
1 XSwap(XSWAP) ke DJF
Fr6.11358
1 XSwap(XSWAP) ke DOP
$2.2212674
1 XSwap(XSWAP) ke DZD
د.ج4.5095424
1 XSwap(XSWAP) ke FJD
$0.0787512
1 XSwap(XSWAP) ke GNF
Fr300.3253
1 XSwap(XSWAP) ke GTQ
Q0.2645764
1 XSwap(XSWAP) ke GYD
$7.2243864
1 XSwap(XSWAP) ke ISK
kr4.35204

Sumber Daya XSwap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XSwap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XSwap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XSwap

Berapa nilai XSwap (XSWAP) hari ini?
Harga live XSWAP dalam USD adalah 0.03454 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XSWAP ke USD saat ini?
Harga XSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.03454. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XSwap?
Kapitalisasi pasar XSWAP adalah $ 10.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XSWAP?
Suplai beredar XSWAP adalah 298.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XSWAP?
XSWAP mencapai harga ATH sebesar 0.19785616341934972 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XSWAP?
XSWAP mencapai harga ATL 0.027545014700617133 USD.
Berapa volume perdagangan XSWAP?
Volume perdagangan 24 jam live XSWAP adalah $ 5.40K USD.
Akankah harga XSWAP naik lebih tinggi tahun ini?
XSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XSwap (XSWAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XSWAP ke USD

Jumlah

XSWAP
XSWAP
USD
USD

1 XSWAP = 0.03454 USD

Perdagangkan XSWAP

XSWAP/USDT
$0.03454
$0.03454$0.03454
-1.45%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,434.89
$101,434.89$101,434.89

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.92
$3,320.92$3,320.92

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.14
$156.14$156.14

+0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0301
$1.0301$1.0301

+20.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,434.89
$101,434.89$101,434.89

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.92
$3,320.92$3,320.92

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.14
$156.14$156.14

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2169
$2.2169$2.2169

-0.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0235
$1.0235$1.0235

+0.72%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0904
$0.0904$0.0904

+80.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018762
$0.018762$0.018762

+1,776.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.136
$4.136$4.136

+313.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008830
$0.008830$0.008830

+313.77%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0904
$0.0904$0.0904

+80.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002484
$0.0000002484$0.0000002484

+65.60%