Apa yang dimaksud dengan XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XSwap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XSWAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XSwap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XSwap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XSwap Berapa nilai XSwap (XSWAP) hari ini? Harga live XSWAP dalam USD adalah 0.03454 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XSWAP ke USD saat ini? $ 0.03454 . Cobalah Harga XSWAP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XSwap? Kapitalisasi pasar XSWAP adalah $ 10.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XSWAP? Suplai beredar XSWAP adalah 298.26M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XSWAP? XSWAP mencapai harga ATH sebesar 0.19785616341934972 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XSWAP? XSWAP mencapai harga ATL 0.027545014700617133 USD . Berapa volume perdagangan XSWAP? Volume perdagangan 24 jam live XSWAP adalah $ 5.40K USD . Akankah harga XSWAP naik lebih tinggi tahun ini? XSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

