Harga live Uranium.io hari ini adalah 4.851 USD. Lacak informasi harga aktual XU3O8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XU3O8 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Uranium.io(XU3O8)

Harga Live 1 XU3O8 ke USD:

$4.851
$4.851$4.851
-1.58%1D
USD
Grafik Harga Live Uranium.io (XU3O8)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:20 (UTC+8)

Informasi Harga Uranium.io (XU3O8) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.846
$ 4.846$ 4.846
Low 24 Jam
$ 4.932
$ 4.932$ 4.932
High 24 Jam

$ 4.846
$ 4.846$ 4.846

$ 4.932
$ 4.932$ 4.932

--
----

--
----

+0.02%

-1.58%

-5.44%

-5.44%

Harga aktual Uranium.io (XU3O8) adalah $ 4.851. Selama 24 jam terakhir, XU3O8 diperdagangkan antara low $ 4.846 dan high $ 4.932, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXU3O8 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XU3O8 telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -1.58% selama 24 jam, dan -5.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 299.42K
$ 299.42K$ 299.42K

$ 776.16M
$ 776.16M$ 776.16M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Kapitalisasi Pasar Uranium.io saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 299.42K. Suplai beredar XU3O8 adalah --, dan total suplainya sebesar 160000038. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 776.16M.

Riwayat Harga Uranium.io (XU3O8) USD

Pantau perubahan harga Uranium.io untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.07788-1.58%
30 Days$ -0.144-2.89%
60 Hari$ +0.088+1.84%
90 Hari$ +0.355+7.89%
Perubahan Harga Uranium.io Hari Ini

Hari ini, XU3O8 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.07788 (-1.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Uranium.io 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.144 (-2.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Uranium.io 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XU3O8 terlihat mengalami perubahan $ +0.088 (+1.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Uranium.io 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.355 (+7.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Uranium.io (XU3O8)?

Lihat halaman Riwayat Harga Uranium.io sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) adalah uranium tokenisasi pertama di dunia, dengan setiap token mewakili kepemilikan yang setara atas uranium fisik, yang disimpan dan diverifikasi oleh Cameco. Dibangun sebagai token ERC-20 di atas Etherlink, L2 berkecepatan tinggi yang didukung oleh teknologi Tezos, XU3O8 menggabungkan komposabilitas on-chain yang mendalam dengan infrastruktur berkelas institusional.

Uranium.io tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Uranium.io Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XU3O8 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Uranium.io di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Uranium.io dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Uranium.io (USD)

Berapa nilai Uranium.io (XU3O8) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uranium.io (XU3O8) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uranium.io.

Cek prediksi harga Uranium.io sekarang!

Tokenomi Uranium.io (XU3O8)

Memahami tokenomi Uranium.io (XU3O8) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XU3O8 sekarang!

Cara membeli Uranium.io (XU3O8)

Ingin mengetahui cara membeli Uranium.io? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Uranium.io di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XU3O8 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Uranium.io

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Uranium.io, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Uranium.io
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Uranium.io

Berapa nilai Uranium.io (XU3O8) hari ini?
Harga live XU3O8 dalam USD adalah 4.851 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XU3O8 ke USD saat ini?
Harga XU3O8 ke USD saat ini adalah $ 4.851. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Uranium.io?
Kapitalisasi pasar XU3O8 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XU3O8?
Suplai beredar XU3O8 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XU3O8?
XU3O8 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XU3O8?
XU3O8 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XU3O8?
Volume perdagangan 24 jam live XU3O8 adalah $ 299.42K USD.
Akankah harga XU3O8 naik lebih tinggi tahun ini?
XU3O8 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XU3O8 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Uranium.io (XU3O8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

