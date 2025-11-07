BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Venus hari ini adalah 4.2509 USD. Lacak informasi harga aktual XVS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XVS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Venus hari ini adalah 4.2509 USD. Lacak informasi harga aktual XVS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XVS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XVS

Info Harga XVS

Penjelasan XVS

Whitepaper XVS

Situs Web Resmi XVS

Tokenomi XVS

Prakiraan Harga XVS

Riwayat XVS

Panduan Membeli XVS

Konverter XVS ke Mata Uang Fiat

Spot XVS

Futures USDT-M XVS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Venus

Harga Venus(XVS)

Harga Live 1 XVS ke USD:

$4.2509
$4.2509$4.2509
+3.51%1D
USD
Grafik Harga Live Venus (XVS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:50 (UTC+8)

Informasi Harga Venus (XVS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.0795
$ 4.0795$ 4.0795
Low 24 Jam
$ 4.3092
$ 4.3092$ 4.3092
High 24 Jam

$ 4.0795
$ 4.0795$ 4.0795

$ 4.3092
$ 4.3092$ 4.3092

$ 147.01730156
$ 147.01730156$ 147.01730156

$ 2.07012692
$ 2.07012692$ 2.07012692

+0.95%

+3.51%

-4.74%

-4.74%

Harga aktual Venus (XVS) adalah $ 4.2509. Selama 24 jam terakhir, XVS diperdagangkan antara low $ 4.0795 dan high $ 4.3092, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXVS adalah $ 147.01730156, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.07012692.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XVS telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +3.51% selama 24 jam, dan -4.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Venus (XVS)

No.371

$ 69.49M
$ 69.49M$ 69.49M

$ 277.55K
$ 277.55K$ 277.55K

$ 127.53M
$ 127.53M$ 127.53M

16.35M
16.35M 16.35M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Venus saat ini adalah $ 69.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 277.55K. Suplai beredar XVS adalah 16.35M, dan total suplainya sebesar 30000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.53M.

Riwayat Harga Venus (XVS) USD

Pantau perubahan harga Venus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.144147+3.51%
30 Days$ -2.6623-38.52%
60 Hari$ -2.0385-32.42%
90 Hari$ -2.1576-33.67%
Perubahan Harga Venus Hari Ini

Hari ini, XVS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.144147 (+3.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Venus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.6623 (-38.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Venus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XVS terlihat mengalami perubahan $ -2.0385 (-32.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Venus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.1576 (-33.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Venus (XVS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Venus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Venus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XVS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Venus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Venus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Venus (USD)

Berapa nilai Venus (XVS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Venus (XVS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Venus.

Cek prediksi harga Venus sekarang!

Tokenomi Venus (XVS)

Memahami tokenomi Venus (XVS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XVS sekarang!

Cara membeli Venus (XVS)

Ingin mengetahui cara membeli Venus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Venus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XVS ke Mata Uang Lokal

1 Venus(XVS) ke VND
111,862.4335
1 Venus(XVS) ke AUD
A$6.546386
1 Venus(XVS) ke GBP
3.230684
1 Venus(XVS) ke EUR
3.655774
1 Venus(XVS) ke USD
$4.2509
1 Venus(XVS) ke MYR
RM17.768762
1 Venus(XVS) ke TRY
179.345471
1 Venus(XVS) ke JPY
¥646.1368
1 Venus(XVS) ke ARS
ARS$6,169.628733
1 Venus(XVS) ke RUB
345.343116
1 Venus(XVS) ke INR
376.927303
1 Venus(XVS) ke IDR
Rp70,848.304994
1 Venus(XVS) ke PHP
250.505537
1 Venus(XVS) ke EGP
￡E.201.06757
1 Venus(XVS) ke BRL
R$22.742315
1 Venus(XVS) ke CAD
C$5.993769
1 Venus(XVS) ke BDT
518.652309
1 Venus(XVS) ke NGN
6,116.364956
1 Venus(XVS) ke COP
$16,286.940769
1 Venus(XVS) ke ZAR
R.73.838133
1 Venus(XVS) ke UAH
178.792854
1 Venus(XVS) ke TZS
T.Sh.10,444.4613
1 Venus(XVS) ke VES
Bs964.9543
1 Venus(XVS) ke CLP
$4,008.5987
1 Venus(XVS) ke PKR
Rs1,201.474376
1 Venus(XVS) ke KZT
2,236.100927
1 Venus(XVS) ke THB
฿137.72916
1 Venus(XVS) ke TWD
NT$131.735391
1 Venus(XVS) ke AED
د.إ15.600803
1 Venus(XVS) ke CHF
Fr3.40072
1 Venus(XVS) ke HKD
HK$33.029493
1 Venus(XVS) ke AMD
֏1,625.54416
1 Venus(XVS) ke MAD
.د.م39.53337
1 Venus(XVS) ke MXN
$78.939213
1 Venus(XVS) ke SAR
ريال15.940875
1 Venus(XVS) ke ETB
Br654.171001
1 Venus(XVS) ke KES
KSh549.046244
1 Venus(XVS) ke JOD
د.أ3.0138881
1 Venus(XVS) ke PLN
15.643312
1 Venus(XVS) ke RON
лв18.70396
1 Venus(XVS) ke SEK
kr40.681113
1 Venus(XVS) ke BGN
лв7.184021
1 Venus(XVS) ke HUF
Ft1,421.670996
1 Venus(XVS) ke CZK
89.566463
1 Venus(XVS) ke KWD
د.ك1.3007754
1 Venus(XVS) ke ILS
13.900443
1 Venus(XVS) ke BOB
Bs29.33121
1 Venus(XVS) ke AZN
7.22653
1 Venus(XVS) ke TJS
SM39.193298
1 Venus(XVS) ke GEL
11.519939
1 Venus(XVS) ke AOA
Kz3,896.332431
1 Venus(XVS) ke BHD
.د.ب1.5983384
1 Venus(XVS) ke BMD
$4.2509
1 Venus(XVS) ke DKK
kr27.460814
1 Venus(XVS) ke HNL
L111.968706
1 Venus(XVS) ke MUR
195.5414
1 Venus(XVS) ke NAD
$73.838133
1 Venus(XVS) ke NOK
kr43.316671
1 Venus(XVS) ke NZD
$7.524093
1 Venus(XVS) ke PAB
B/.4.2509
1 Venus(XVS) ke PGK
K17.85378
1 Venus(XVS) ke QAR
ر.ق15.473276
1 Venus(XVS) ke RSD
дин.431.551368
1 Venus(XVS) ke UZS
soʻm51,215.650871
1 Venus(XVS) ke ALL
L356.437965
1 Venus(XVS) ke ANG
ƒ7.609111
1 Venus(XVS) ke AWG
ƒ7.65162
1 Venus(XVS) ke BBD
$8.5018
1 Venus(XVS) ke BAM
KM7.184021
1 Venus(XVS) ke BIF
Fr12,535.9041
1 Venus(XVS) ke BND
$5.52617
1 Venus(XVS) ke BSD
$4.2509
1 Venus(XVS) ke JMD
$681.631815
1 Venus(XVS) ke KHR
17,071.869454
1 Venus(XVS) ke KMF
Fr1,785.378
1 Venus(XVS) ke LAK
92,410.867717
1 Venus(XVS) ke LKR
රු1,295.971883
1 Venus(XVS) ke MDL
L72.2653
1 Venus(XVS) ke MGA
Ar19,148.17905
1 Venus(XVS) ke MOP
P34.0072
1 Venus(XVS) ke MVR
65.46386
1 Venus(XVS) ke MWK
MK7,380.029999
1 Venus(XVS) ke MZN
MT271.845055
1 Venus(XVS) ke NPR
रु602.35253
1 Venus(XVS) ke PYG
30,147.3828
1 Venus(XVS) ke RWF
Fr6,168.0559
1 Venus(XVS) ke SBD
$34.984907
1 Venus(XVS) ke SCR
61.340487
1 Venus(XVS) ke SRD
$163.65965
1 Venus(XVS) ke SVC
$37.152866
1 Venus(XVS) ke SZL
L73.795624
1 Venus(XVS) ke TMT
m14.87815
1 Venus(XVS) ke TND
د.ت12.5784131
1 Venus(XVS) ke TTD
$28.778593
1 Venus(XVS) ke UGX
Sh14,861.1464
1 Venus(XVS) ke XAF
Fr2,414.5112
1 Venus(XVS) ke XCD
$11.47743
1 Venus(XVS) ke XOF
Fr2,414.5112
1 Venus(XVS) ke XPF
Fr437.8427
1 Venus(XVS) ke BWP
P57.174605
1 Venus(XVS) ke BZD
$8.544309
1 Venus(XVS) ke CVE
$407.406256
1 Venus(XVS) ke DJF
Fr752.4093
1 Venus(XVS) ke DOP
$273.375379
1 Venus(XVS) ke DZD
د.ج554.997504
1 Venus(XVS) ke FJD
$9.692052
1 Venus(XVS) ke GNF
Fr36,961.5755
1 Venus(XVS) ke GTQ
Q32.561894
1 Venus(XVS) ke GYD
$889.118244
1 Venus(XVS) ke ISK
kr535.6134

Sumber Daya Venus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Venus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Venus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Venus

Berapa nilai Venus (XVS) hari ini?
Harga live XVS dalam USD adalah 4.2509 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XVS ke USD saat ini?
Harga XVS ke USD saat ini adalah $ 4.2509. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Venus?
Kapitalisasi pasar XVS adalah $ 69.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XVS?
Suplai beredar XVS adalah 16.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XVS?
XVS mencapai harga ATH sebesar 147.01730156 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XVS?
XVS mencapai harga ATL 2.07012692 USD.
Berapa volume perdagangan XVS?
Volume perdagangan 24 jam live XVS adalah $ 277.55K USD.
Akankah harga XVS naik lebih tinggi tahun ini?
XVS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XVS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Venus (XVS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XVS ke USD

Jumlah

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 4.2509 USD

Perdagangkan XVS

XVS/USDT
$4.2509
$4.2509$4.2509
+3.48%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,327.05
$101,327.05$101,327.05

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.00
$3,315.00$3,315.00

+0.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0380
$1.0380$1.0380

+20.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,327.05
$101,327.05$101,327.05

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.00
$3,315.00$3,315.00

+0.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2141
$2.2141$2.2141

-0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0228
$1.0228$1.0228

+0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0907
$0.0907$0.0907

+81.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018762
$0.018762$0.018762

+1,776.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008818
$0.008818$0.008818

+313.21%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.136
$4.136$4.136

+313.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0907
$0.0907$0.0907

+81.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002464
$0.0000002464$0.0000002464

+64.26%