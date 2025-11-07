Apa yang dimaksud dengan YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming. Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi YearnFinance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa YFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang YearnFinance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli YearnFinance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga YearnFinance (USD)

Berapa nilai YearnFinance (YFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda YearnFinance (YFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk YearnFinance.

Cek prediksi harga YearnFinance sekarang!

Tokenomi YearnFinance (YFI)

Memahami tokenomi YearnFinance (YFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YFI sekarang!

Cara membeli YearnFinance (YFI)

Ingin mengetahui cara membeli YearnFinance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli YearnFinance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YFI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya YearnFinance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai YearnFinance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YearnFinance Berapa nilai YearnFinance (YFI) hari ini? Harga live YFI dalam USD adalah 4,799.7 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga YFI ke USD saat ini? $ 4,799.7 . Cobalah Harga YFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar YearnFinance? Kapitalisasi pasar YFI adalah $ 162.95M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar YFI? Suplai beredar YFI adalah 33.95K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) YFI? YFI mencapai harga ATH sebesar 93,435.53362241 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) YFI? YFI mencapai harga ATL 739.439122489 USD . Berapa volume perdagangan YFI? Volume perdagangan 24 jam live YFI adalah $ 1.54M USD . Akankah harga YFI naik lebih tinggi tahun ini? YFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting YearnFinance (YFI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi