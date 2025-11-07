BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live YearnFinance hari ini adalah 4799.7 USD. Lacak informasi harga aktual YFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live YearnFinance hari ini adalah 4799.7 USD. Lacak informasi harga aktual YFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YFI

Info Harga YFI

Penjelasan YFI

Situs Web Resmi YFI

Tokenomi YFI

Prakiraan Harga YFI

Riwayat YFI

Panduan Membeli YFI

Konverter YFI ke Mata Uang Fiat

Spot YFI

Futures USDT-M YFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo YearnFinance

Harga YearnFinance(YFI)

Harga Live 1 YFI ke USD:

$4,801.9
$4,801.9$4,801.9
+6.28%1D
USD
Grafik Harga Live YearnFinance (YFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:20 (UTC+8)

Informasi Harga YearnFinance (YFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4,412.2
$ 4,412.2$ 4,412.2
Low 24 Jam
$ 4,869.3
$ 4,869.3$ 4,869.3
High 24 Jam

$ 4,412.2
$ 4,412.2$ 4,412.2

$ 4,869.3
$ 4,869.3$ 4,869.3

$ 93,435.53362241
$ 93,435.53362241$ 93,435.53362241

$ 739.439122489
$ 739.439122489$ 739.439122489

+0.15%

+6.28%

+4.41%

+4.41%

Harga aktual YearnFinance (YFI) adalah $ 4,799.7. Selama 24 jam terakhir, YFI diperdagangkan antara low $ 4,412.2 dan high $ 4,869.3, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYFI adalah $ 93,435.53362241, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 739.439122489.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YFI telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +6.28% selama 24 jam, dan +4.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar YearnFinance (YFI)

No.239

$ 162.95M
$ 162.95M$ 162.95M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 175.89M
$ 175.89M$ 175.89M

33.95K
33.95K 33.95K

36,646.35801769
36,646.35801769 36,646.35801769

ETH

Kapitalisasi Pasar YearnFinance saat ini adalah $ 162.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.54M. Suplai beredar YFI adalah 33.95K, dan total suplainya sebesar 36646.35801769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 175.89M.

Riwayat Harga YearnFinance (YFI) USD

Pantau perubahan harga YearnFinance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +283.74+6.28%
30 Days$ -581.6-10.81%
60 Hari$ -423.9-8.12%
90 Hari$ -786.1-14.08%
Perubahan Harga YearnFinance Hari Ini

Hari ini, YFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +283.74 (+6.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga YearnFinance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -581.6 (-10.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga YearnFinance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YFI terlihat mengalami perubahan $ -423.9 (-8.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga YearnFinance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -786.1 (-14.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari YearnFinance (YFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga YearnFinance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi YearnFinance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang YearnFinance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli YearnFinance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga YearnFinance (USD)

Berapa nilai YearnFinance (YFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda YearnFinance (YFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk YearnFinance.

Cek prediksi harga YearnFinance sekarang!

Tokenomi YearnFinance (YFI)

Memahami tokenomi YearnFinance (YFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YFI sekarang!

Cara membeli YearnFinance (YFI)

Ingin mengetahui cara membeli YearnFinance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli YearnFinance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YFI ke Mata Uang Lokal

1 YearnFinance(YFI) ke VND
126,304,105.5
1 YearnFinance(YFI) ke AUD
A$7,391.538
1 YearnFinance(YFI) ke GBP
3,647.772
1 YearnFinance(YFI) ke EUR
4,127.742
1 YearnFinance(YFI) ke USD
$4,799.7
1 YearnFinance(YFI) ke MYR
RM20,062.746
1 YearnFinance(YFI) ke TRY
202,259.358
1 YearnFinance(YFI) ke JPY
¥734,354.1
1 YearnFinance(YFI) ke ARS
ARS$6,966,140.589
1 YearnFinance(YFI) ke RUB
389,975.625
1 YearnFinance(YFI) ke INR
425,589.399
1 YearnFinance(YFI) ke IDR
Rp79,994,968.002
1 YearnFinance(YFI) ke PHP
283,278.294
1 YearnFinance(YFI) ke EGP
￡E.226,977.813
1 YearnFinance(YFI) ke BRL
R$25,678.395
1 YearnFinance(YFI) ke CAD
C$6,767.577
1 YearnFinance(YFI) ke BDT
585,611.397
1 YearnFinance(YFI) ke NGN
6,906,000.348
1 YearnFinance(YFI) ke COP
$18,389,618.577
1 YearnFinance(YFI) ke ZAR
R.83,418.786
1 YearnFinance(YFI) ke UAH
201,875.382
1 YearnFinance(YFI) ke TZS
T.Sh.11,792,862.9
1 YearnFinance(YFI) ke VES
Bs1,089,531.9
1 YearnFinance(YFI) ke CLP
$4,526,117.1
1 YearnFinance(YFI) ke PKR
Rs1,356,587.208
1 YearnFinance(YFI) ke KZT
2,524,786.191
1 YearnFinance(YFI) ke THB
฿155,510.28
1 YearnFinance(YFI) ke TWD
NT$148,742.703
1 YearnFinance(YFI) ke AED
د.إ17,614.899
1 YearnFinance(YFI) ke CHF
Fr3,839.76
1 YearnFinance(YFI) ke HKD
HK$37,293.669
1 YearnFinance(YFI) ke AMD
֏1,835,405.28
1 YearnFinance(YFI) ke MAD
.د.م44,637.21
1 YearnFinance(YFI) ke MXN
$89,178.426
1 YearnFinance(YFI) ke SAR
ريال17,998.875
1 YearnFinance(YFI) ke ETB
Br738,625.833
1 YearnFinance(YFI) ke KES
KSh619,929.252
1 YearnFinance(YFI) ke JOD
د.أ3,402.9873
1 YearnFinance(YFI) ke PLN
17,662.896
1 YearnFinance(YFI) ke RON
лв21,118.68
1 YearnFinance(YFI) ke SEK
kr45,933.129
1 YearnFinance(YFI) ke BGN
лв8,111.493
1 YearnFinance(YFI) ke HUF
Ft1,604,155.734
1 YearnFinance(YFI) ke CZK
101,129.679
1 YearnFinance(YFI) ke KWD
د.ك1,468.7082
1 YearnFinance(YFI) ke ILS
15,695.019
1 YearnFinance(YFI) ke BOB
Bs33,117.93
1 YearnFinance(YFI) ke AZN
8,159.49
1 YearnFinance(YFI) ke TJS
SM44,253.234
1 YearnFinance(YFI) ke GEL
13,007.187
1 YearnFinance(YFI) ke AOA
Kz4,399,357.023
1 YearnFinance(YFI) ke BHD
.د.ب1,804.6872
1 YearnFinance(YFI) ke BMD
$4,799.7
1 YearnFinance(YFI) ke DKK
kr31,006.062
1 YearnFinance(YFI) ke HNL
L126,424.098
1 YearnFinance(YFI) ke MUR
220,786.2
1 YearnFinance(YFI) ke NAD
$83,370.789
1 YearnFinance(YFI) ke NOK
kr48,956.94
1 YearnFinance(YFI) ke NZD
$8,495.469
1 YearnFinance(YFI) ke PAB
B/.4,799.7
1 YearnFinance(YFI) ke PGK
K20,158.74
1 YearnFinance(YFI) ke QAR
ر.ق17,470.908
1 YearnFinance(YFI) ke RSD
дин.487,169.55
1 YearnFinance(YFI) ke UZS
soʻm57,827,697.543
1 YearnFinance(YFI) ke ALL
L402,454.845
1 YearnFinance(YFI) ke ANG
ƒ8,591.463
1 YearnFinance(YFI) ke AWG
ƒ8,639.46
1 YearnFinance(YFI) ke BBD
$9,599.4
1 YearnFinance(YFI) ke BAM
KM8,111.493
1 YearnFinance(YFI) ke BIF
Fr14,154,315.3
1 YearnFinance(YFI) ke BND
$6,239.61
1 YearnFinance(YFI) ke BSD
$4,799.7
1 YearnFinance(YFI) ke JMD
$769,631.895
1 YearnFinance(YFI) ke KHR
19,275,883.182
1 YearnFinance(YFI) ke KMF
Fr2,015,874
1 YearnFinance(YFI) ke LAK
104,341,302.261
1 YearnFinance(YFI) ke LKR
රු1,463,284.539
1 YearnFinance(YFI) ke MDL
L82,122.867
1 YearnFinance(YFI) ke MGA
Ar21,620,248.65
1 YearnFinance(YFI) ke MOP
P38,397.6
1 YearnFinance(YFI) ke MVR
73,915.38
1 YearnFinance(YFI) ke MWK
MK8,332,807.167
1 YearnFinance(YFI) ke MZN
MT306,940.815
1 YearnFinance(YFI) ke NPR
रु680,117.49
1 YearnFinance(YFI) ke PYG
34,039,472.4
1 YearnFinance(YFI) ke RWF
Fr6,964,364.7
1 YearnFinance(YFI) ke SBD
$39,501.531
1 YearnFinance(YFI) ke SCR
72,235.485
1 YearnFinance(YFI) ke SRD
$184,788.45
1 YearnFinance(YFI) ke SVC
$41,949.378
1 YearnFinance(YFI) ke SZL
L83,322.792
1 YearnFinance(YFI) ke TMT
m16,798.95
1 YearnFinance(YFI) ke TND
د.ت14,202.3123
1 YearnFinance(YFI) ke TTD
$32,493.969
1 YearnFinance(YFI) ke UGX
Sh16,779,751.2
1 YearnFinance(YFI) ke XAF
Fr2,726,229.6
1 YearnFinance(YFI) ke XCD
$12,959.19
1 YearnFinance(YFI) ke XOF
Fr2,726,229.6
1 YearnFinance(YFI) ke XPF
Fr494,369.1
1 YearnFinance(YFI) ke BWP
P64,555.965
1 YearnFinance(YFI) ke BZD
$9,647.397
1 YearnFinance(YFI) ke CVE
$460,003.248
1 YearnFinance(YFI) ke DJF
Fr849,546.9
1 YearnFinance(YFI) ke DOP
$308,668.707
1 YearnFinance(YFI) ke DZD
د.ج626,648.832
1 YearnFinance(YFI) ke FJD
$10,943.316
1 YearnFinance(YFI) ke GNF
Fr41,733,391.5
1 YearnFinance(YFI) ke GTQ
Q36,765.702
1 YearnFinance(YFI) ke GYD
$1,003,905.252
1 YearnFinance(YFI) ke ISK
kr604,762.2

Sumber Daya YearnFinance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai YearnFinance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi YearnFinance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YearnFinance

Berapa nilai YearnFinance (YFI) hari ini?
Harga live YFI dalam USD adalah 4,799.7 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YFI ke USD saat ini?
Harga YFI ke USD saat ini adalah $ 4,799.7. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar YearnFinance?
Kapitalisasi pasar YFI adalah $ 162.95M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YFI?
Suplai beredar YFI adalah 33.95K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YFI?
YFI mencapai harga ATH sebesar 93,435.53362241 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YFI?
YFI mencapai harga ATL 739.439122489 USD.
Berapa volume perdagangan YFI?
Volume perdagangan 24 jam live YFI adalah $ 1.54M USD.
Akankah harga YFI naik lebih tinggi tahun ini?
YFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting YearnFinance (YFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator YFI ke USD

Jumlah

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 4,799.7 USD

Perdagangkan YFI

YFI/USDT
$4,801.9
$4,801.9$4,801.9
+6.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,264.28
$101,264.28$101,264.28

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.28
$3,311.28$3,311.28

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.29
$155.29$155.29

-0.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0967
$1.0967$1.0967

+27.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,264.28
$101,264.28$101,264.28

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.28
$3,311.28$3,311.28

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.29
$155.29$155.29

-0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0099
$1.0099$1.0099

-0.61%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0462
$0.0462$0.0462

-7.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012464
$0.012464$0.012464

+1,146.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.046
$4.046$4.046

+304.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008058
$0.008058$0.008058

+277.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001900
$0.001900$0.001900

+74.63%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002256
$0.0000002256$0.0000002256

+50.40%