Apa yang dimaksud dengan Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Tokenomi Zebec Network (ZBCN)

Memahami tokenomi Zebec Network (ZBCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zebec Network Berapa nilai Zebec Network (ZBCN) hari ini? Harga live ZBCN dalam USD adalah 0.0031078 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZBCN ke USD saat ini? $ 0.0031078 . Cobalah Harga ZBCN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zebec Network? Kapitalisasi pasar ZBCN adalah $ 291.39M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZBCN? Suplai beredar ZBCN adalah 93.76B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZBCN? ZBCN mencapai harga ATH sebesar 0.007105034498396647 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZBCN? ZBCN mencapai harga ATL 0.000692135609811539 USD . Berapa volume perdagangan ZBCN? Volume perdagangan 24 jam live ZBCN adalah $ 365.94K USD . Akankah harga ZBCN naik lebih tinggi tahun ini? ZBCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZBCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

