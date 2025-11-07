BursaDEX+
Harga live Zebec Network hari ini adalah 0.0031078 USD. Lacak informasi harga aktual ZBCN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZBCN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZBCN

Info Harga ZBCN

Penjelasan ZBCN

Whitepaper ZBCN

Situs Web Resmi ZBCN

Tokenomi ZBCN

Prakiraan Harga ZBCN

Riwayat ZBCN

Panduan Membeli ZBCN

Konverter ZBCN ke Mata Uang Fiat

Spot ZBCN

Futures USDT-M ZBCN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zebec Network

Harga Zebec Network(ZBCN)

Harga Live 1 ZBCN ke USD:

$0.0031038
$0.0031038$0.0031038
-4.70%1D
USD
Grafik Harga Live Zebec Network (ZBCN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:16 (UTC+8)

Informasi Harga Zebec Network (ZBCN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301
Low 24 Jam
$ 0.0033788
$ 0.0033788$ 0.0033788
High 24 Jam

$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301

$ 0.0033788
$ 0.0033788$ 0.0033788

$ 0.007105034498396647
$ 0.007105034498396647$ 0.007105034498396647

$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539

+1.68%

-4.70%

-15.99%

-15.99%

Harga aktual Zebec Network (ZBCN) adalah $ 0.0031078. Selama 24 jam terakhir, ZBCN diperdagangkan antara low $ 0.00301 dan high $ 0.0033788, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZBCN adalah $ 0.007105034498396647, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000692135609811539.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZBCN telah berubah sebesar +1.68% selama 1 jam terakhir, -4.70% selama 24 jam, dan -15.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zebec Network (ZBCN)

No.135

$ 291.39M
$ 291.39M$ 291.39M

$ 365.94K
$ 365.94K$ 365.94K

$ 310.78M
$ 310.78M$ 310.78M

93.76B
93.76B 93.76B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,998,825,513.99963
99,998,825,513.99963 99,998,825,513.99963

93.76%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Zebec Network saat ini adalah $ 291.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 365.94K. Suplai beredar ZBCN adalah 93.76B, dan total suplainya sebesar 99998825513.99963. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 310.78M.

Riwayat Harga Zebec Network (ZBCN) USD

Pantau perubahan harga Zebec Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000153073-4.70%
30 Days$ -0.0014817-32.29%
60 Hari$ -0.0007129-18.66%
90 Hari$ -0.0024045-43.63%
Perubahan Harga Zebec Network Hari Ini

Hari ini, ZBCN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000153073 (-4.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zebec Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0014817 (-32.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zebec Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZBCN terlihat mengalami perubahan $ -0.0007129 (-18.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zebec Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0024045 (-43.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zebec Network (ZBCN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zebec Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zebec Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZBCN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zebec Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zebec Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zebec Network (USD)

Berapa nilai Zebec Network (ZBCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zebec Network (ZBCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zebec Network.

Cek prediksi harga Zebec Network sekarang!

Tokenomi Zebec Network (ZBCN)

Memahami tokenomi Zebec Network (ZBCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZBCN sekarang!

Cara membeli Zebec Network (ZBCN)

Ingin mengetahui cara membeli Zebec Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zebec Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZBCN ke Mata Uang Lokal

1 Zebec Network(ZBCN) ke VND
81.781757
1 Zebec Network(ZBCN) ke AUD
A$0.004786012
1 Zebec Network(ZBCN) ke GBP
0.002361928
1 Zebec Network(ZBCN) ke EUR
0.002672708
1 Zebec Network(ZBCN) ke USD
$0.0031078
1 Zebec Network(ZBCN) ke MYR
RM0.012990604
1 Zebec Network(ZBCN) ke TRY
0.131118082
1 Zebec Network(ZBCN) ke JPY
¥0.4754934
1 Zebec Network(ZBCN) ke ARS
ARS$4.510567686
1 Zebec Network(ZBCN) ke RUB
0.25250875
1 Zebec Network(ZBCN) ke INR
0.275568626
1 Zebec Network(ZBCN) ke IDR
Rp51.796645948
1 Zebec Network(ZBCN) ke PHP
0.183173732
1 Zebec Network(ZBCN) ke EGP
￡E.0.146967862
1 Zebec Network(ZBCN) ke BRL
R$0.016595652
1 Zebec Network(ZBCN) ke CAD
C$0.004381998
1 Zebec Network(ZBCN) ke BDT
0.379182678
1 Zebec Network(ZBCN) ke NGN
4.471626952
1 Zebec Network(ZBCN) ke COP
$11.907255998
1 Zebec Network(ZBCN) ke ZAR
R.0.053982486
1 Zebec Network(ZBCN) ke UAH
0.130714068
1 Zebec Network(ZBCN) ke TZS
T.Sh.7.6358646
1 Zebec Network(ZBCN) ke VES
Bs0.7054706
1 Zebec Network(ZBCN) ke CLP
$2.9306554
1 Zebec Network(ZBCN) ke PKR
Rs0.878388592
1 Zebec Network(ZBCN) ke KZT
1.634796034
1 Zebec Network(ZBCN) ke THB
฿0.100630564
1 Zebec Network(ZBCN) ke TWD
NT$0.096279644
1 Zebec Network(ZBCN) ke AED
د.إ0.011405626
1 Zebec Network(ZBCN) ke CHF
Fr0.00248624
1 Zebec Network(ZBCN) ke HKD
HK$0.024147606
1 Zebec Network(ZBCN) ke AMD
֏1.18842272
1 Zebec Network(ZBCN) ke MAD
.د.م0.02890254
1 Zebec Network(ZBCN) ke MXN
$0.057711846
1 Zebec Network(ZBCN) ke SAR
ريال0.01165425
1 Zebec Network(ZBCN) ke ETB
Br0.478259342
1 Zebec Network(ZBCN) ke KES
KSh0.401341292
1 Zebec Network(ZBCN) ke JOD
د.أ0.0022034302
1 Zebec Network(ZBCN) ke PLN
0.011436704
1 Zebec Network(ZBCN) ke RON
лв0.01367432
1 Zebec Network(ZBCN) ke SEK
kr0.029741646
1 Zebec Network(ZBCN) ke BGN
лв0.005252182
1 Zebec Network(ZBCN) ke HUF
Ft1.040429284
1 Zebec Network(ZBCN) ke CZK
0.065543502
1 Zebec Network(ZBCN) ke KWD
د.ك0.0009509868
1 Zebec Network(ZBCN) ke ILS
0.010162506
1 Zebec Network(ZBCN) ke BOB
Bs0.02144382
1 Zebec Network(ZBCN) ke AZN
0.00528326
1 Zebec Network(ZBCN) ke TJS
SM0.028653916
1 Zebec Network(ZBCN) ke GEL
0.008422138
1 Zebec Network(ZBCN) ke AOA
Kz2.848578402
1 Zebec Network(ZBCN) ke BHD
.د.ب0.0011716406
1 Zebec Network(ZBCN) ke BMD
$0.0031078
1 Zebec Network(ZBCN) ke DKK
kr0.020107466
1 Zebec Network(ZBCN) ke HNL
L0.081859452
1 Zebec Network(ZBCN) ke MUR
0.142772332
1 Zebec Network(ZBCN) ke NAD
$0.053982486
1 Zebec Network(ZBCN) ke NOK
kr0.031668482
1 Zebec Network(ZBCN) ke NZD
$0.005500806
1 Zebec Network(ZBCN) ke PAB
B/.0.0031078
1 Zebec Network(ZBCN) ke PGK
K0.01305276
1 Zebec Network(ZBCN) ke QAR
ر.ق0.011312392
1 Zebec Network(ZBCN) ke RSD
дин.0.315690324
1 Zebec Network(ZBCN) ke UZS
soʻm37.443364882
1 Zebec Network(ZBCN) ke ALL
L0.26058903
1 Zebec Network(ZBCN) ke ANG
ƒ0.005562962
1 Zebec Network(ZBCN) ke AWG
ƒ0.00559404
1 Zebec Network(ZBCN) ke BBD
$0.0062156
1 Zebec Network(ZBCN) ke BAM
KM0.005252182
1 Zebec Network(ZBCN) ke BIF
Fr9.1649022
1 Zebec Network(ZBCN) ke BND
$0.00404014
1 Zebec Network(ZBCN) ke BSD
$0.0031078
1 Zebec Network(ZBCN) ke JMD
$0.49833573
1 Zebec Network(ZBCN) ke KHR
12.481111268
1 Zebec Network(ZBCN) ke KMF
Fr1.305276
1 Zebec Network(ZBCN) ke LAK
67.560868214
1 Zebec Network(ZBCN) ke LKR
රු0.947474986
1 Zebec Network(ZBCN) ke MDL
L0.0528326
1 Zebec Network(ZBCN) ke MGA
Ar13.9990851
1 Zebec Network(ZBCN) ke MOP
P0.0248624
1 Zebec Network(ZBCN) ke MVR
0.04786012
1 Zebec Network(ZBCN) ke MWK
MK5.395482658
1 Zebec Network(ZBCN) ke MZN
MT0.19874381
1 Zebec Network(ZBCN) ke NPR
रु0.44037526
1 Zebec Network(ZBCN) ke PYG
22.0405176
1 Zebec Network(ZBCN) ke RWF
Fr4.5094178
1 Zebec Network(ZBCN) ke SBD
$0.025577194
1 Zebec Network(ZBCN) ke SCR
0.0435092
1 Zebec Network(ZBCN) ke SRD
$0.1196503
1 Zebec Network(ZBCN) ke SVC
$0.027162172
1 Zebec Network(ZBCN) ke SZL
L0.053951408
1 Zebec Network(ZBCN) ke TMT
m0.0108773
1 Zebec Network(ZBCN) ke TND
د.ت0.0091959802
1 Zebec Network(ZBCN) ke TTD
$0.021039806
1 Zebec Network(ZBCN) ke UGX
Sh10.8648688
1 Zebec Network(ZBCN) ke XAF
Fr1.7652304
1 Zebec Network(ZBCN) ke XCD
$0.00839106
1 Zebec Network(ZBCN) ke XOF
Fr1.7652304
1 Zebec Network(ZBCN) ke XPF
Fr0.3201034
1 Zebec Network(ZBCN) ke BWP
P0.04179991
1 Zebec Network(ZBCN) ke BZD
$0.006246678
1 Zebec Network(ZBCN) ke CVE
$0.297851552
1 Zebec Network(ZBCN) ke DJF
Fr0.5500806
1 Zebec Network(ZBCN) ke DOP
$0.199862618
1 Zebec Network(ZBCN) ke DZD
د.ج0.405443588
1 Zebec Network(ZBCN) ke FJD
$0.007085784
1 Zebec Network(ZBCN) ke GNF
Fr27.022321
1 Zebec Network(ZBCN) ke GTQ
Q0.023805748
1 Zebec Network(ZBCN) ke GYD
$0.650027448
1 Zebec Network(ZBCN) ke ISK
kr0.3915828

Sumber Daya Zebec Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zebec Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zebec Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zebec Network

Berapa nilai Zebec Network (ZBCN) hari ini?
Harga live ZBCN dalam USD adalah 0.0031078 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZBCN ke USD saat ini?
Harga ZBCN ke USD saat ini adalah $ 0.0031078. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zebec Network?
Kapitalisasi pasar ZBCN adalah $ 291.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZBCN?
Suplai beredar ZBCN adalah 93.76B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZBCN?
ZBCN mencapai harga ATH sebesar 0.007105034498396647 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZBCN?
ZBCN mencapai harga ATL 0.000692135609811539 USD.
Berapa volume perdagangan ZBCN?
Volume perdagangan 24 jam live ZBCN adalah $ 365.94K USD.
Akankah harga ZBCN naik lebih tinggi tahun ini?
ZBCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZBCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zebec Network (ZBCN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZBCN ke USD

Jumlah

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0.0031078 USD

Perdagangkan ZBCN

ZBCN/USDC
$0.0030971
$0.0030971$0.0030971
-4.81%
ZBCN/USDT
$0.0031038
$0.0031038$0.0031038
-4.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

