BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Frankencoin hari ini adalah 1.2395 USD. Lacak informasi harga aktual ZCHF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCHF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Frankencoin hari ini adalah 1.2395 USD. Lacak informasi harga aktual ZCHF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCHF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZCHF

Info Harga ZCHF

Penjelasan ZCHF

Whitepaper ZCHF

Situs Web Resmi ZCHF

Tokenomi ZCHF

Prakiraan Harga ZCHF

Riwayat ZCHF

Panduan Membeli ZCHF

Konverter ZCHF ke Mata Uang Fiat

Spot ZCHF

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Frankencoin

Harga Frankencoin(ZCHF)

Harga Live 1 ZCHF ke USD:

$1.2395
$1.2395$1.2395
+0.25%1D
USD
Grafik Harga Live Frankencoin (ZCHF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:23 (UTC+8)

Informasi Harga Frankencoin (ZCHF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2343
$ 1.2343$ 1.2343
Low 24 Jam
$ 1.242
$ 1.242$ 1.242
High 24 Jam

$ 1.2343
$ 1.2343$ 1.2343

$ 1.242
$ 1.242$ 1.242

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

+0.25%

-0.73%

-0.73%

Harga aktual Frankencoin (ZCHF) adalah $ 1.2395. Selama 24 jam terakhir, ZCHF diperdagangkan antara low $ 1.2343 dan high $ 1.242, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZCHF adalah $ 1.4867555171082332, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0691543241973427.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZCHF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.25% selama 24 jam, dan -0.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Frankencoin (ZCHF)

No.3956

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 126.51K
$ 126.51K$ 126.51K

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Kapitalisasi Pasar Frankencoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.51K. Suplai beredar ZCHF adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 9569702. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.86M.

Riwayat Harga Frankencoin (ZCHF) USD

Pantau perubahan harga Frankencoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003091+0.25%
30 Days$ -0.0108-0.87%
60 Hari$ -0.0115-0.92%
90 Hari$ +0.6395+106.58%
Perubahan Harga Frankencoin Hari Ini

Hari ini, ZCHF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003091 (+0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Frankencoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0108 (-0.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Frankencoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZCHF terlihat mengalami perubahan $ -0.0115 (-0.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Frankencoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.6395 (+106.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Frankencoin (ZCHF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Frankencoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin adalah stablecoin yang dijaminkan, bebas oracle yang melacak nilai franc Swiss.

Frankencoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Frankencoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZCHF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Frankencoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Frankencoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Frankencoin (USD)

Berapa nilai Frankencoin (ZCHF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Frankencoin (ZCHF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frankencoin.

Cek prediksi harga Frankencoin sekarang!

Tokenomi Frankencoin (ZCHF)

Memahami tokenomi Frankencoin (ZCHF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZCHF sekarang!

Cara membeli Frankencoin (ZCHF)

Ingin mengetahui cara membeli Frankencoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Frankencoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZCHF ke Mata Uang Lokal

1 Frankencoin(ZCHF) ke VND
32,617.4425
1 Frankencoin(ZCHF) ke AUD
A$1.90883
1 Frankencoin(ZCHF) ke GBP
0.94202
1 Frankencoin(ZCHF) ke EUR
1.06597
1 Frankencoin(ZCHF) ke USD
$1.2395
1 Frankencoin(ZCHF) ke MYR
RM5.168715
1 Frankencoin(ZCHF) ke TRY
52.294505
1 Frankencoin(ZCHF) ke JPY
¥189.6435
1 Frankencoin(ZCHF) ke ARS
ARS$1,798.973115
1 Frankencoin(ZCHF) ke RUB
100.69698
1 Frankencoin(ZCHF) ke INR
109.86928
1 Frankencoin(ZCHF) ke IDR
Rp20,658.32507
1 Frankencoin(ZCHF) ke PHP
73.27924
1 Frankencoin(ZCHF) ke EGP
￡E.58.615955
1 Frankencoin(ZCHF) ke BRL
R$6.631325
1 Frankencoin(ZCHF) ke CAD
C$1.747695
1 Frankencoin(ZCHF) ke BDT
151.02068
1 Frankencoin(ZCHF) ke NGN
1,780.88881
1 Frankencoin(ZCHF) ke COP
$4,749.032695
1 Frankencoin(ZCHF) ke ZAR
R.21.530115
1 Frankencoin(ZCHF) ke UAH
52.071395
1 Frankencoin(ZCHF) ke TZS
T.Sh.3,045.4515
1 Frankencoin(ZCHF) ke VES
Bs281.3665
1 Frankencoin(ZCHF) ke CLP
$1,168.8485
1 Frankencoin(ZCHF) ke PKR
Rs349.93564
1 Frankencoin(ZCHF) ke KZT
651.33246
1 Frankencoin(ZCHF) ke THB
฿40.122615
1 Frankencoin(ZCHF) ke TWD
NT$38.37492
1 Frankencoin(ZCHF) ke AED
د.إ4.548965
1 Frankencoin(ZCHF) ke CHF
Fr0.9916
1 Frankencoin(ZCHF) ke HKD
HK$9.630915
1 Frankencoin(ZCHF) ke AMD
֏473.9848
1 Frankencoin(ZCHF) ke MAD
.د.م11.52735
1 Frankencoin(ZCHF) ke MXN
$23.017515
1 Frankencoin(ZCHF) ke SAR
ريال4.648125
1 Frankencoin(ZCHF) ke ETB
Br190.746655
1 Frankencoin(ZCHF) ke KES
KSh159.87071
1 Frankencoin(ZCHF) ke JOD
د.أ0.8788055
1 Frankencoin(ZCHF) ke PLN
4.56136
1 Frankencoin(ZCHF) ke RON
лв5.4538
1 Frankencoin(ZCHF) ke SEK
kr11.862015
1 Frankencoin(ZCHF) ke BGN
лв2.094755
1 Frankencoin(ZCHF) ke HUF
Ft414.823465
1 Frankencoin(ZCHF) ke CZK
26.141055
1 Frankencoin(ZCHF) ke KWD
د.ك0.379287
1 Frankencoin(ZCHF) ke ILS
4.053165
1 Frankencoin(ZCHF) ke BOB
Bs8.55255
1 Frankencoin(ZCHF) ke AZN
2.10715
1 Frankencoin(ZCHF) ke TJS
SM11.42819
1 Frankencoin(ZCHF) ke GEL
3.359045
1 Frankencoin(ZCHF) ke AOA
Kz1,136.113305
1 Frankencoin(ZCHF) ke BHD
.د.ب0.466052
1 Frankencoin(ZCHF) ke BMD
$1.2395
1 Frankencoin(ZCHF) ke DKK
kr8.00717
1 Frankencoin(ZCHF) ke HNL
L32.64843
1 Frankencoin(ZCHF) ke MUR
56.94263
1 Frankencoin(ZCHF) ke NAD
$21.505325
1 Frankencoin(ZCHF) ke NOK
kr12.6429
1 Frankencoin(ZCHF) ke NZD
$2.193915
1 Frankencoin(ZCHF) ke PAB
B/.1.2395
1 Frankencoin(ZCHF) ke PGK
K5.2059
1 Frankencoin(ZCHF) ke QAR
ر.ق4.51178
1 Frankencoin(ZCHF) ke RSD
дин.125.88362
1 Frankencoin(ZCHF) ke UZS
soʻm14,755.95002
1 Frankencoin(ZCHF) ke ALL
L103.808125
1 Frankencoin(ZCHF) ke ANG
ƒ2.218705
1 Frankencoin(ZCHF) ke AWG
ƒ2.2311
1 Frankencoin(ZCHF) ke BBD
$2.479
1 Frankencoin(ZCHF) ke BAM
KM2.094755
1 Frankencoin(ZCHF) ke BIF
Fr3,645.3695
1 Frankencoin(ZCHF) ke BND
$1.61135
1 Frankencoin(ZCHF) ke BSD
$1.2395
1 Frankencoin(ZCHF) ke JMD
$198.505925
1 Frankencoin(ZCHF) ke KHR
4,958
1 Frankencoin(ZCHF) ke KMF
Fr520.59
1 Frankencoin(ZCHF) ke LAK
26,945.651635
1 Frankencoin(ZCHF) ke LKR
රු377.42775
1 Frankencoin(ZCHF) ke MDL
L21.183055
1 Frankencoin(ZCHF) ke MGA
Ar5,583.32775
1 Frankencoin(ZCHF) ke MOP
P9.903605
1 Frankencoin(ZCHF) ke MVR
19.0883
1 Frankencoin(ZCHF) ke MWK
MK2,144.45895
1 Frankencoin(ZCHF) ke MZN
MT79.266025
1 Frankencoin(ZCHF) ke NPR
रु175.63715
1 Frankencoin(ZCHF) ke PYG
8,790.534
1 Frankencoin(ZCHF) ke RWF
Fr1,798.5145
1 Frankencoin(ZCHF) ke SBD
$10.201085
1 Frankencoin(ZCHF) ke SCR
17.353
1 Frankencoin(ZCHF) ke SRD
$47.72075
1 Frankencoin(ZCHF) ke SVC
$10.820835
1 Frankencoin(ZCHF) ke SZL
L21.480535
1 Frankencoin(ZCHF) ke TMT
m4.33825
1 Frankencoin(ZCHF) ke TND
د.ت3.6676805
1 Frankencoin(ZCHF) ke TTD
$8.37902
1 Frankencoin(ZCHF) ke UGX
Sh4,333.292
1 Frankencoin(ZCHF) ke XAF
Fr704.036
1 Frankencoin(ZCHF) ke XCD
$3.34665
1 Frankencoin(ZCHF) ke XOF
Fr704.036
1 Frankencoin(ZCHF) ke XPF
Fr127.6685
1 Frankencoin(ZCHF) ke BWP
P16.646485
1 Frankencoin(ZCHF) ke BZD
$2.479
1 Frankencoin(ZCHF) ke CVE
$118.79368
1 Frankencoin(ZCHF) ke DJF
Fr219.3915
1 Frankencoin(ZCHF) ke DOP
$79.712245
1 Frankencoin(ZCHF) ke DZD
د.ج161.72996
1 Frankencoin(ZCHF) ke FJD
$2.82606
1 Frankencoin(ZCHF) ke GNF
Fr10,777.4525
1 Frankencoin(ZCHF) ke GTQ
Q9.49457
1 Frankencoin(ZCHF) ke GYD
$259.25382
1 Frankencoin(ZCHF) ke ISK
kr156.177

Sumber Daya Frankencoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Frankencoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Frankencoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Frankencoin

Berapa nilai Frankencoin (ZCHF) hari ini?
Harga live ZCHF dalam USD adalah 1.2395 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZCHF ke USD saat ini?
Harga ZCHF ke USD saat ini adalah $ 1.2395. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Frankencoin?
Kapitalisasi pasar ZCHF adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZCHF?
Suplai beredar ZCHF adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZCHF?
ZCHF mencapai harga ATH sebesar 1.4867555171082332 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZCHF?
ZCHF mencapai harga ATL 1.0691543241973427 USD.
Berapa volume perdagangan ZCHF?
Volume perdagangan 24 jam live ZCHF adalah $ 126.51K USD.
Akankah harga ZCHF naik lebih tinggi tahun ini?
ZCHF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZCHF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Frankencoin (ZCHF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZCHF ke USD

Jumlah

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2395 USD

Perdagangkan ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2395
$1.2395$1.2395
+0.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,299.65
$101,299.65$101,299.65

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.89
$3,306.89$3,306.89

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.33
$156.33$156.33

+0.26%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9776
$0.9776$0.9776

+13.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,299.65
$101,299.65$101,299.65

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.89
$3,306.89$3,306.89

+0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.33
$156.33$156.33

+0.26%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0033
$1.0033$1.0033

-1.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010108
$0.010108$0.010108

+152.70%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012233
$0.012233$0.012233

+1,123.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.263
$4.263$4.263

+326.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007788
$0.007788$0.007788

+264.94%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0919
$0.0919$0.0919

+83.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001740
$0.00001740$0.00001740

+61.55%