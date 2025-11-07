Apa yang dimaksud dengan Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin adalah stablecoin yang dijaminkan, bebas oracle yang melacak nilai franc Swiss. Frankencoin adalah stablecoin yang dijaminkan, bebas oracle yang melacak nilai franc Swiss.

Prediksi Harga Frankencoin (USD)

Berapa nilai Frankencoin (ZCHF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Frankencoin (ZCHF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frankencoin.

Tokenomi Frankencoin (ZCHF)

Memahami tokenomi Frankencoin (ZCHF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZCHF sekarang!

Cara membeli Frankencoin (ZCHF)

Sumber Daya Frankencoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Frankencoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Frankencoin Berapa nilai Frankencoin (ZCHF) hari ini? Harga live ZCHF dalam USD adalah 1.2395 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZCHF ke USD saat ini? $ 1.2395 . Cobalah Harga ZCHF ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Frankencoin? Kapitalisasi pasar ZCHF adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZCHF? Suplai beredar ZCHF adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZCHF? ZCHF mencapai harga ATH sebesar 1.4867555171082332 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZCHF? ZCHF mencapai harga ATL 1.0691543241973427 USD . Berapa volume perdagangan ZCHF? Volume perdagangan 24 jam live ZCHF adalah $ 126.51K USD . Akankah harga ZCHF naik lebih tinggi tahun ini? ZCHF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZCHF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

