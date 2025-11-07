BursaDEX+
Harga live Zentry hari ini adalah 0.006875 USD. Lacak informasi harga aktual ZENT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZENT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Zentry(ZENT)

Harga Live 1 ZENT ke USD:

$0.006875
+1.70%1D
USD
Grafik Harga Live Zentry (ZENT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:49 (UTC+8)

Informasi Harga Zentry (ZENT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006623
Low 24 Jam
$ 0.007198
High 24 Jam

$ 0.006623
$ 0.007198
$ 0.045346562276934003
$ 0.00590667338565315
-0.27%

+1.70%

+13.48%

+13.48%

Harga aktual Zentry (ZENT) adalah $ 0.006875. Selama 24 jam terakhir, ZENT diperdagangkan antara low $ 0.006623 dan high $ 0.007198, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZENT adalah $ 0.045346562276934003, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00590667338565315.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZENT telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, +1.70% selama 24 jam, dan +13.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zentry (ZENT)

No.443

$ 53.54M
$ 1.19M
$ 68.75M
7.79B
10,000,000,000
9,706,992,814.355925
77.87%

ETH

Kapitalisasi Pasar Zentry saat ini adalah $ 53.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.19M. Suplai beredar ZENT adalah 7.79B, dan total suplainya sebesar 9706992814.355925. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.75M.

Riwayat Harga Zentry (ZENT) USD

Pantau perubahan harga Zentry untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011492+1.70%
30 Days$ -0.001781-20.58%
60 Hari$ -0.006114-47.08%
90 Hari$ -0.001205-14.92%
Perubahan Harga Zentry Hari Ini

Hari ini, ZENT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00011492 (+1.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zentry 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001781 (-20.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zentry 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZENT terlihat mengalami perubahan $ -0.006114 (-47.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zentry 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001205 (-14.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zentry (ZENT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zentry sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Zentry tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zentry Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZENT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zentry di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zentry dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zentry (USD)

Berapa nilai Zentry (ZENT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zentry (ZENT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zentry.

Cek prediksi harga Zentry sekarang!

Tokenomi Zentry (ZENT)

Memahami tokenomi Zentry (ZENT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZENT sekarang!

Cara membeli Zentry (ZENT)

Ingin mengetahui cara membeli Zentry? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zentry di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZENT ke Mata Uang Lokal

1 Zentry(ZENT) ke VND
180.915625
1 Zentry(ZENT) ke AUD
A$0.0105875
1 Zentry(ZENT) ke GBP
0.005225
1 Zentry(ZENT) ke EUR
0.0059125
1 Zentry(ZENT) ke USD
$0.006875
1 Zentry(ZENT) ke MYR
RM0.0287375
1 Zentry(ZENT) ke TRY
0.2897125
1 Zentry(ZENT) ke JPY
¥1.051875
1 Zentry(ZENT) ke ARS
ARS$9.97816875
1 Zentry(ZENT) ke RUB
0.55859375
1 Zentry(ZENT) ke INR
0.60960625
1 Zentry(ZENT) ke IDR
Rp114.5832875
1 Zentry(ZENT) ke PHP
0.4057625
1 Zentry(ZENT) ke EGP
￡E.0.32511875
1 Zentry(ZENT) ke BRL
R$0.03678125
1 Zentry(ZENT) ke CAD
C$0.00969375
1 Zentry(ZENT) ke BDT
0.83881875
1 Zentry(ZENT) ke NGN
9.892025
1 Zentry(ZENT) ke COP
$26.34094375
1 Zentry(ZENT) ke ZAR
R.0.1194875
1 Zentry(ZENT) ke UAH
0.2891625
1 Zentry(ZENT) ke TZS
T.Sh.16.891875
1 Zentry(ZENT) ke VES
Bs1.560625
1 Zentry(ZENT) ke CLP
$6.483125
1 Zentry(ZENT) ke PKR
Rs1.94315
1 Zentry(ZENT) ke KZT
3.61645625
1 Zentry(ZENT) ke THB
฿0.22275
1 Zentry(ZENT) ke TWD
NT$0.21305625
1 Zentry(ZENT) ke AED
د.إ0.02523125
1 Zentry(ZENT) ke CHF
Fr0.0055
1 Zentry(ZENT) ke HKD
HK$0.05341875
1 Zentry(ZENT) ke AMD
֏2.629
1 Zentry(ZENT) ke MAD
.د.م0.0639375
1 Zentry(ZENT) ke MXN
$0.1277375
1 Zentry(ZENT) ke SAR
ريال0.02578125
1 Zentry(ZENT) ke ETB
Br1.05799375
1 Zentry(ZENT) ke KES
KSh0.887975
1 Zentry(ZENT) ke JOD
د.أ0.004874375
1 Zentry(ZENT) ke PLN
0.0253
1 Zentry(ZENT) ke RON
лв0.03025
1 Zentry(ZENT) ke SEK
kr0.06579375
1 Zentry(ZENT) ke BGN
лв0.01161875
1 Zentry(ZENT) ke HUF
Ft2.2977625
1 Zentry(ZENT) ke CZK
0.14485625
1 Zentry(ZENT) ke KWD
د.ك0.00210375
1 Zentry(ZENT) ke ILS
0.02248125
1 Zentry(ZENT) ke BOB
Bs0.0474375
1 Zentry(ZENT) ke AZN
0.0116875
1 Zentry(ZENT) ke TJS
SM0.0633875
1 Zentry(ZENT) ke GEL
0.01863125
1 Zentry(ZENT) ke AOA
Kz6.30155625
1 Zentry(ZENT) ke BHD
.د.ب0.002585
1 Zentry(ZENT) ke BMD
$0.006875
1 Zentry(ZENT) ke DKK
kr0.0444125
1 Zentry(ZENT) ke HNL
L0.1810875
1 Zentry(ZENT) ke MUR
0.31625
1 Zentry(ZENT) ke NAD
$0.11941875
1 Zentry(ZENT) ke NOK
kr0.070125
1 Zentry(ZENT) ke NZD
$0.01216875
1 Zentry(ZENT) ke PAB
B/.0.006875
1 Zentry(ZENT) ke PGK
K0.028875
1 Zentry(ZENT) ke QAR
ر.ق0.025025
1 Zentry(ZENT) ke RSD
дин.0.6978125
1 Zentry(ZENT) ke UZS
soʻm82.83130625
1 Zentry(ZENT) ke ALL
L0.57646875
1 Zentry(ZENT) ke ANG
ƒ0.01230625
1 Zentry(ZENT) ke AWG
ƒ0.012375
1 Zentry(ZENT) ke BBD
$0.01375
1 Zentry(ZENT) ke BAM
KM0.01161875
1 Zentry(ZENT) ke BIF
Fr20.274375
1 Zentry(ZENT) ke BND
$0.0089375
1 Zentry(ZENT) ke BSD
$0.006875
1 Zentry(ZENT) ke JMD
$1.10240625
1 Zentry(ZENT) ke KHR
27.6104125
1 Zentry(ZENT) ke KMF
Fr2.8875
1 Zentry(ZENT) ke LAK
149.45651875
1 Zentry(ZENT) ke LKR
රු2.09598125
1 Zentry(ZENT) ke MDL
L0.11763125
1 Zentry(ZENT) ke MGA
Ar30.9684375
1 Zentry(ZENT) ke MOP
P0.055
1 Zentry(ZENT) ke MVR
0.105875
1 Zentry(ZENT) ke MWK
MK11.93575625
1 Zentry(ZENT) ke MZN
MT0.43965625
1 Zentry(ZENT) ke NPR
रु0.9741875
1 Zentry(ZENT) ke PYG
48.7575
1 Zentry(ZENT) ke RWF
Fr9.975625
1 Zentry(ZENT) ke SBD
$0.05658125
1 Zentry(ZENT) ke SCR
0.10346875
1 Zentry(ZENT) ke SRD
$0.2646875
1 Zentry(ZENT) ke SVC
$0.0600875
1 Zentry(ZENT) ke SZL
L0.11935
1 Zentry(ZENT) ke TMT
m0.0240625
1 Zentry(ZENT) ke TND
د.ت0.020343125
1 Zentry(ZENT) ke TTD
$0.04654375
1 Zentry(ZENT) ke UGX
Sh24.035
1 Zentry(ZENT) ke XAF
Fr3.905
1 Zentry(ZENT) ke XCD
$0.0185625
1 Zentry(ZENT) ke XOF
Fr3.905
1 Zentry(ZENT) ke XPF
Fr0.708125
1 Zentry(ZENT) ke BWP
P0.09246875
1 Zentry(ZENT) ke BZD
$0.01381875
1 Zentry(ZENT) ke CVE
$0.6589
1 Zentry(ZENT) ke DJF
Fr1.216875
1 Zentry(ZENT) ke DOP
$0.44213125
1 Zentry(ZENT) ke DZD
د.ج0.8976
1 Zentry(ZENT) ke FJD
$0.015675
1 Zentry(ZENT) ke GNF
Fr59.778125
1 Zentry(ZENT) ke GTQ
Q0.0526625
1 Zentry(ZENT) ke GYD
$1.437975
1 Zentry(ZENT) ke ISK
kr0.86625

Sumber Daya Zentry

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zentry, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zentry
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zentry

Berapa nilai Zentry (ZENT) hari ini?
Harga live ZENT dalam USD adalah 0.006875 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZENT ke USD saat ini?
Harga ZENT ke USD saat ini adalah $ 0.006875. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zentry?
Kapitalisasi pasar ZENT adalah $ 53.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZENT?
Suplai beredar ZENT adalah 7.79B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZENT?
ZENT mencapai harga ATH sebesar 0.045346562276934003 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZENT?
ZENT mencapai harga ATL 0.00590667338565315 USD.
Berapa volume perdagangan ZENT?
Volume perdagangan 24 jam live ZENT adalah $ 1.19M USD.
Akankah harga ZENT naik lebih tinggi tahun ini?
ZENT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZENT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zentry (ZENT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

