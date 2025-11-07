Apa yang dimaksud dengan Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world's 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Zentry tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zentry Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZENT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Zentry di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zentry dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zentry (USD)

Berapa nilai Zentry (ZENT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zentry (ZENT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zentry.

Cek prediksi harga Zentry sekarang!

Tokenomi Zentry (ZENT)

Memahami tokenomi Zentry (ZENT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZENT sekarang!

Cara membeli Zentry (ZENT)

Ingin mengetahui cara membeli Zentry? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zentry di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZENT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Zentry

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zentry, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zentry Berapa nilai Zentry (ZENT) hari ini? Harga live ZENT dalam USD adalah 0.006875 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZENT ke USD saat ini? $ 0.006875 . Cobalah Harga ZENT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zentry? Kapitalisasi pasar ZENT adalah $ 53.54M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZENT? Suplai beredar ZENT adalah 7.79B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZENT? ZENT mencapai harga ATH sebesar 0.045346562276934003 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZENT? ZENT mencapai harga ATL 0.00590667338565315 USD . Berapa volume perdagangan ZENT? Volume perdagangan 24 jam live ZENT adalah $ 1.19M USD . Akankah harga ZENT naik lebih tinggi tahun ini? ZENT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZENT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Zentry (ZENT)

