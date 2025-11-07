BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zerebro hari ini adalah 0.0453 USD. Lacak informasi harga aktual ZEREBRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEREBRO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zerebro hari ini adalah 0.0453 USD. Lacak informasi harga aktual ZEREBRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEREBRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZEREBRO

Info Harga ZEREBRO

Penjelasan ZEREBRO

Whitepaper ZEREBRO

Situs Web Resmi ZEREBRO

Tokenomi ZEREBRO

Prakiraan Harga ZEREBRO

Riwayat ZEREBRO

Panduan Membeli ZEREBRO

Konverter ZEREBRO ke Mata Uang Fiat

Spot ZEREBRO

Futures USDT-M ZEREBRO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zerebro

Harga Zerebro(ZEREBRO)

Harga Live 1 ZEREBRO ke USD:

$0.0453
$0.0453$0.0453
-0.39%1D
USD
Grafik Harga Live Zerebro (ZEREBRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:47 (UTC+8)

Informasi Harga Zerebro (ZEREBRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04434
$ 0.04434$ 0.04434
Low 24 Jam
$ 0.04738
$ 0.04738$ 0.04738
High 24 Jam

$ 0.04434
$ 0.04434$ 0.04434

$ 0.04738
$ 0.04738$ 0.04738

$ 0.7873182648277265
$ 0.7873182648277265$ 0.7873182648277265

$ 0.000044985990236046
$ 0.000044985990236046$ 0.000044985990236046

+0.51%

-0.38%

+24.38%

+24.38%

Harga aktual Zerebro (ZEREBRO) adalah $ 0.0453. Selama 24 jam terakhir, ZEREBRO diperdagangkan antara low $ 0.04434 dan high $ 0.04738, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEREBRO adalah $ 0.7873182648277265, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000044985990236046.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEREBRO telah berubah sebesar +0.51% selama 1 jam terakhir, -0.38% selama 24 jam, dan +24.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zerebro (ZEREBRO)

No.507

$ 45.30M
$ 45.30M$ 45.30M

$ 243.54K
$ 243.54K$ 243.54K

$ 45.30M
$ 45.30M$ 45.30M

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,952,640.580751
999,952,640.580751 999,952,640.580751

99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Zerebro saat ini adalah $ 45.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 243.54K. Suplai beredar ZEREBRO adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999952640.580751. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.30M.

Riwayat Harga Zerebro (ZEREBRO) USD

Pantau perubahan harga Zerebro untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001774-0.38%
30 Days$ +0.02719+150.13%
60 Hari$ +0.0238+110.69%
90 Hari$ +0.01607+54.97%
Perubahan Harga Zerebro Hari Ini

Hari ini, ZEREBRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001774 (-0.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zerebro 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02719 (+150.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zerebro 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEREBRO terlihat mengalami perubahan $ +0.0238 (+110.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zerebro 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01607 (+54.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zerebro (ZEREBRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zerebro sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zerebro (ZEREBRO)

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Zerebro tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zerebro Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZEREBRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zerebro di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zerebro dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zerebro (USD)

Berapa nilai Zerebro (ZEREBRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zerebro (ZEREBRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zerebro.

Cek prediksi harga Zerebro sekarang!

Tokenomi Zerebro (ZEREBRO)

Memahami tokenomi Zerebro (ZEREBRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEREBRO sekarang!

Cara membeli Zerebro (ZEREBRO)

Ingin mengetahui cara membeli Zerebro? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zerebro di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZEREBRO ke Mata Uang Lokal

1 Zerebro(ZEREBRO) ke VND
1,192.0695
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AUD
A$0.069762
1 Zerebro(ZEREBRO) ke GBP
0.034428
1 Zerebro(ZEREBRO) ke EUR
0.038958
1 Zerebro(ZEREBRO) ke USD
$0.0453
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MYR
RM0.189354
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TRY
1.911207
1 Zerebro(ZEREBRO) ke JPY
¥6.8856
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ARS
ARS$65.747061
1 Zerebro(ZEREBRO) ke RUB
3.680172
1 Zerebro(ZEREBRO) ke INR
4.016751
1 Zerebro(ZEREBRO) ke IDR
Rp754.999698
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PHP
2.669529
1 Zerebro(ZEREBRO) ke EGP
￡E.2.14269
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BRL
R$0.242355
1 Zerebro(ZEREBRO) ke CAD
C$0.063873
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BDT
5.527053
1 Zerebro(ZEREBRO) ke NGN
65.179452
1 Zerebro(ZEREBRO) ke COP
$173.562873
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ZAR
R.0.786861
1 Zerebro(ZEREBRO) ke UAH
1.905318
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TZS
T.Sh.111.3021
1 Zerebro(ZEREBRO) ke VES
Bs10.2831
1 Zerebro(ZEREBRO) ke CLP
$42.7179
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PKR
Rs12.803592
1 Zerebro(ZEREBRO) ke KZT
23.829159
1 Zerebro(ZEREBRO) ke THB
฿1.46772
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TWD
NT$1.403847
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AED
د.إ0.166251
1 Zerebro(ZEREBRO) ke CHF
Fr0.03624
1 Zerebro(ZEREBRO) ke HKD
HK$0.351981
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AMD
֏17.32272
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MAD
.د.م0.42129
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MXN
$0.841221
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SAR
ريال0.169875
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ETB
Br6.971217
1 Zerebro(ZEREBRO) ke KES
KSh5.850948
1 Zerebro(ZEREBRO) ke JOD
د.أ0.0321177
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PLN
0.166704
1 Zerebro(ZEREBRO) ke RON
лв0.19932
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SEK
kr0.433521
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BGN
лв0.076557
1 Zerebro(ZEREBRO) ke HUF
Ft15.150132
1 Zerebro(ZEREBRO) ke CZK
0.954471
1 Zerebro(ZEREBRO) ke KWD
د.ك0.0138618
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ILS
0.148131
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BOB
Bs0.31257
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AZN
0.07701
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TJS
SM0.417666
1 Zerebro(ZEREBRO) ke GEL
0.122763
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AOA
Kz41.521527
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BHD
.د.ب0.0170328
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BMD
$0.0453
1 Zerebro(ZEREBRO) ke DKK
kr0.292638
1 Zerebro(ZEREBRO) ke HNL
L1.193202
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MUR
2.0838
1 Zerebro(ZEREBRO) ke NAD
$0.786861
1 Zerebro(ZEREBRO) ke NOK
kr0.461607
1 Zerebro(ZEREBRO) ke NZD
$0.080181
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PAB
B/.0.0453
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PGK
K0.19026
1 Zerebro(ZEREBRO) ke QAR
ر.ق0.164892
1 Zerebro(ZEREBRO) ke RSD
дин.4.598856
1 Zerebro(ZEREBRO) ke UZS
soʻm545.783007
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ALL
L3.798405
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ANG
ƒ0.081087
1 Zerebro(ZEREBRO) ke AWG
ƒ0.08154
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BBD
$0.0906
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BAM
KM0.076557
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BIF
Fr133.5897
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BND
$0.05889
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BSD
$0.0453
1 Zerebro(ZEREBRO) ke JMD
$7.263855
1 Zerebro(ZEREBRO) ke KHR
181.927518
1 Zerebro(ZEREBRO) ke KMF
Fr19.026
1 Zerebro(ZEREBRO) ke LAK
984.782589
1 Zerebro(ZEREBRO) ke LKR
රු13.810611
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MDL
L0.7701
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MGA
Ar204.05385
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MOP
P0.3624
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MVR
0.69762
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MWK
MK78.645783
1 Zerebro(ZEREBRO) ke MZN
MT2.896935
1 Zerebro(ZEREBRO) ke NPR
रु6.41901
1 Zerebro(ZEREBRO) ke PYG
321.2676
1 Zerebro(ZEREBRO) ke RWF
Fr65.7303
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SBD
$0.372819
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SCR
0.653679
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SRD
$1.74405
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SVC
$0.395922
1 Zerebro(ZEREBRO) ke SZL
L0.786408
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TMT
m0.15855
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TND
د.ت0.1340427
1 Zerebro(ZEREBRO) ke TTD
$0.306681
1 Zerebro(ZEREBRO) ke UGX
Sh158.3688
1 Zerebro(ZEREBRO) ke XAF
Fr25.7304
1 Zerebro(ZEREBRO) ke XCD
$0.12231
1 Zerebro(ZEREBRO) ke XOF
Fr25.7304
1 Zerebro(ZEREBRO) ke XPF
Fr4.6659
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BWP
P0.609285
1 Zerebro(ZEREBRO) ke BZD
$0.091053
1 Zerebro(ZEREBRO) ke CVE
$4.341552
1 Zerebro(ZEREBRO) ke DJF
Fr8.0181
1 Zerebro(ZEREBRO) ke DOP
$2.913243
1 Zerebro(ZEREBRO) ke DZD
د.ج5.914368
1 Zerebro(ZEREBRO) ke FJD
$0.103284
1 Zerebro(ZEREBRO) ke GNF
Fr393.8835
1 Zerebro(ZEREBRO) ke GTQ
Q0.346998
1 Zerebro(ZEREBRO) ke GYD
$9.474948
1 Zerebro(ZEREBRO) ke ISK
kr5.7078

Sumber Daya Zerebro

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zerebro, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zerebro
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zerebro

Berapa nilai Zerebro (ZEREBRO) hari ini?
Harga live ZEREBRO dalam USD adalah 0.0453 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEREBRO ke USD saat ini?
Harga ZEREBRO ke USD saat ini adalah $ 0.0453. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zerebro?
Kapitalisasi pasar ZEREBRO adalah $ 45.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEREBRO?
Suplai beredar ZEREBRO adalah 999.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEREBRO?
ZEREBRO mencapai harga ATH sebesar 0.7873182648277265 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEREBRO?
ZEREBRO mencapai harga ATL 0.000044985990236046 USD.
Berapa volume perdagangan ZEREBRO?
Volume perdagangan 24 jam live ZEREBRO adalah $ 243.54K USD.
Akankah harga ZEREBRO naik lebih tinggi tahun ini?
ZEREBRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEREBRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zerebro (ZEREBRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZEREBRO ke USD

Jumlah

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0.0453 USD

Perdagangkan ZEREBRO

ZEREBRO/USDT
$0.0453
$0.0453$0.0453
+0.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,225.53
$101,225.53$101,225.53

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.62
$3,312.62$3,312.62

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0470
$1.0470$1.0470

+22.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,225.53
$101,225.53$101,225.53

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.62
$3,312.62$3,312.62

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2114
$2.2114$2.2114

-1.03%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0240
$1.0240$1.0240

+0.77%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0881
$0.0881$0.0881

+76.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017793
$0.017793$0.017793

+1,679.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008794
$0.008794$0.008794

+312.08%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.134
$4.134$4.134

+313.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0881
$0.0881$0.0881

+76.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002430
$0.0000002430$0.0000002430

+62.00%