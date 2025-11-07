BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ZIGCOIN hari ini adalah 0.070308 USD. Lacak informasi harga aktual ZIG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZIG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ZIGCOIN hari ini adalah 0.070308 USD. Lacak informasi harga aktual ZIG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZIG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZIG

Info Harga ZIG

Penjelasan ZIG

Whitepaper ZIG

Situs Web Resmi ZIG

Tokenomi ZIG

Prakiraan Harga ZIG

Riwayat ZIG

Panduan Membeli ZIG

Konverter ZIG ke Mata Uang Fiat

Spot ZIG

Futures USDT-M ZIG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ZIGCOIN

Harga ZIGCOIN(ZIG)

Harga Live 1 ZIG ke USD:

$0.070324
$0.070324$0.070324
-3.84%1D
USD
Grafik Harga Live ZIGCOIN (ZIG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:30:00 (UTC+8)

Informasi Harga ZIGCOIN (ZIG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.068614
$ 0.068614$ 0.068614
Low 24 Jam
$ 0.077768
$ 0.077768$ 0.077768
High 24 Jam

$ 0.068614
$ 0.068614$ 0.068614

$ 0.077768
$ 0.077768$ 0.077768

$ 0.2128548
$ 0.2128548$ 0.2128548

$ 0.00431462744251162
$ 0.00431462744251162$ 0.00431462744251162

-1.42%

-3.84%

-19.61%

-19.61%

Harga aktual ZIGCOIN (ZIG) adalah $ 0.070308. Selama 24 jam terakhir, ZIG diperdagangkan antara low $ 0.068614 dan high $ 0.077768, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZIG adalah $ 0.2128548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00431462744251162.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZIG telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -3.84% selama 24 jam, dan -19.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZIGCOIN (ZIG)

No.304

$ 99.06M
$ 99.06M$ 99.06M

$ 340.88K
$ 340.88K$ 340.88K

$ 137.38M
$ 137.38M$ 137.38M

1.41B
1.41B 1.41B

1,953,940,796
1,953,940,796 1,953,940,796

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.10%

ETH

Kapitalisasi Pasar ZIGCOIN saat ini adalah $ 99.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 340.88K. Suplai beredar ZIG adalah 1.41B, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.38M.

Riwayat Harga ZIGCOIN (ZIG) USD

Pantau perubahan harga ZIGCOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00280828-3.84%
30 Days$ -0.040479-36.54%
60 Hari$ -0.024768-26.06%
90 Hari$ -0.0295-29.56%
Perubahan Harga ZIGCOIN Hari Ini

Hari ini, ZIG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00280828 (-3.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZIGCOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.040479 (-36.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZIGCOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZIG terlihat mengalami perubahan $ -0.024768 (-26.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZIGCOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0295 (-29.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZIGCOIN (ZIG)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZIGCOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation.

Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities.

Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZIGCOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZIG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZIGCOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZIGCOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZIGCOIN (USD)

Berapa nilai ZIGCOIN (ZIG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZIGCOIN (ZIG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZIGCOIN.

Cek prediksi harga ZIGCOIN sekarang!

Tokenomi ZIGCOIN (ZIG)

Memahami tokenomi ZIGCOIN (ZIG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZIG sekarang!

Cara membeli ZIGCOIN (ZIG)

Ingin mengetahui cara membeli ZIGCOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZIGCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZIG ke Mata Uang Lokal

1 ZIGCOIN(ZIG) ke VND
1,850.15502
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AUD
A$0.10827432
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GBP
0.05343408
1 ZIGCOIN(ZIG) ke EUR
0.06046488
1 ZIGCOIN(ZIG) ke USD
$0.070308
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MYR
RM0.29318436
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TRY
2.96629452
1 ZIGCOIN(ZIG) ke JPY
¥10.757124
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ARS
ARS$102.04292196
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RUB
5.71182192
1 ZIGCOIN(ZIG) ke INR
6.23210112
1 ZIGCOIN(ZIG) ke IDR
Rp1,171.79953128
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PHP
4.15660896
1 ZIGCOIN(ZIG) ke EGP
￡E.3.32486532
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BRL
R$0.3761478
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CAD
C$0.09913428
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BDT
8.56632672
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NGN
101.01712824
1 ZIGCOIN(ZIG) ke COP
$269.37877428
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ZAR
R.1.22124996
1 ZIGCOIN(ZIG) ke UAH
2.95363908
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TZS
T.Sh.172.746756
1 ZIGCOIN(ZIG) ke VES
Bs15.959916
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CLP
$66.300444
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PKR
Rs19.84935456
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KZT
36.94544784
1 ZIGCOIN(ZIG) ke THB
฿2.27586996
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TWD
NT$2.17673568
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AED
د.إ0.25803036
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CHF
Fr0.0562464
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HKD
HK$0.54629316
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AMD
֏26.8857792
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MAD
.د.م0.6538644
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MXN
$1.30561956
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SAR
ريال0.263655
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ETB
Br10.81969812
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KES
KSh9.06832584
1 ZIGCOIN(ZIG) ke JOD
د.أ0.049848372
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PLN
0.25873344
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RON
лв0.3093552
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SEK
kr0.67284756
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BGN
лв0.11882052
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HUF
Ft23.52997836
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CZK
1.48279572
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KWD
د.ك0.021514248
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ILS
0.22990716
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BOB
Bs0.4851252
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AZN
0.1195236
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TJS
SM0.64823976
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GEL
0.19053468
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AOA
Kz64.44360972
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BHD
.د.ب0.026435808
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BMD
$0.070308
1 ZIGCOIN(ZIG) ke DKK
kr0.45418968
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HNL
L1.85191272
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MUR
3.22994952
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NAD
$1.2198438
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NOK
kr0.7171416
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NZD
$0.12444516
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PAB
B/.0.070308
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PGK
K0.2952936
1 ZIGCOIN(ZIG) ke QAR
ر.ق0.25592112
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RSD
дин.7.14048048
1 ZIGCOIN(ZIG) ke UZS
soʻm836.99986608
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ALL
L5.888295
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ANG
ƒ0.12585132
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AWG
ƒ0.1265544
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BBD
$0.140616
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BAM
KM0.11882052
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BIF
Fr206.775828
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BND
$0.0914004
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BSD
$0.070308
1 ZIGCOIN(ZIG) ke JMD
$11.2598262
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KHR
281.232
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KMF
Fr29.52936
1 ZIGCOIN(ZIG) ke LAK
1,528.43475204
1 ZIGCOIN(ZIG) ke LKR
රු21.408786
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MDL
L1.20156372
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MGA
Ar316.702386
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MOP
P0.56176092
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MVR
1.0827432
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MWK
MK121.6398708
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MZN
MT4.4961966
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NPR
रु9.9626436
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PYG
498.624336
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RWF
Fr102.016908
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SBD
$0.57863484
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SCR
0.984312
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SRD
$2.706858
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SVC
$0.61378884
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SZL
L1.21843764
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TMT
m0.246078
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TND
د.ت0.208041372
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TTD
$0.47528208
1 ZIGCOIN(ZIG) ke UGX
Sh245.796768
1 ZIGCOIN(ZIG) ke XAF
Fr39.934944
1 ZIGCOIN(ZIG) ke XCD
$0.1898316
1 ZIGCOIN(ZIG) ke XOF
Fr39.934944
1 ZIGCOIN(ZIG) ke XPF
Fr7.241724
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BWP
P0.94423644
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BZD
$0.140616
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CVE
$6.73831872
1 ZIGCOIN(ZIG) ke DJF
Fr12.444516
1 ZIGCOIN(ZIG) ke DOP
$4.52150748
1 ZIGCOIN(ZIG) ke DZD
د.ج9.17378784
1 ZIGCOIN(ZIG) ke FJD
$0.16030224
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GNF
Fr611.32806
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GTQ
Q0.53855928
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GYD
$14.70562128
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ISK
kr8.858808

Sumber Daya ZIGCOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZIGCOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZIGCOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZIGCOIN

Berapa nilai ZIGCOIN (ZIG) hari ini?
Harga live ZIG dalam USD adalah 0.070308 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZIG ke USD saat ini?
Harga ZIG ke USD saat ini adalah $ 0.070308. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZIGCOIN?
Kapitalisasi pasar ZIG adalah $ 99.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZIG?
Suplai beredar ZIG adalah 1.41B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZIG?
ZIG mencapai harga ATH sebesar 0.2128548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZIG?
ZIG mencapai harga ATL 0.00431462744251162 USD.
Berapa volume perdagangan ZIG?
Volume perdagangan 24 jam live ZIG adalah $ 340.88K USD.
Akankah harga ZIG naik lebih tinggi tahun ini?
ZIG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZIG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:30:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZIGCOIN (ZIG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZIG ke USD

Jumlah

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0.070308 USD

Perdagangkan ZIG

ZIG/USDT
$0.070324
$0.070324$0.070324
-3.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,263.57
$101,263.57$101,263.57

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.02
$3,305.02$3,305.02

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9905
$0.9905$0.9905

+15.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,263.57
$101,263.57$101,263.57

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.02
$3,305.02$3,305.02

+0.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2070
$2.2070$2.2070

-1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0033
$1.0033$1.0033

-1.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008875
$0.008875$0.008875

+121.87%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012233
$0.012233$0.012233

+1,123.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.273
$4.273$4.273

+327.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007801
$0.007801$0.007801

+265.55%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0901
$0.0901$0.0901

+80.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001753
$0.00001753$0.00001753

+62.76%