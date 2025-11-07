Apa yang dimaksud dengan Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zilliqa Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Zilliqa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zilliqa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zilliqa (USD)

Berapa nilai Zilliqa (ZIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zilliqa (ZIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zilliqa.

Tokenomi Zilliqa (ZIL)

Memahami tokenomi Zilliqa (ZIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZIL sekarang!

Cara membeli Zilliqa (ZIL)

Ingin mengetahui cara membeli Zilliqa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zilliqa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZIL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Zilliqa

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zilliqa, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zilliqa Berapa nilai Zilliqa (ZIL) hari ini? Harga live ZIL dalam USD adalah 0.00696 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZIL ke USD saat ini? $ 0.00696 . Cobalah Harga ZIL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zilliqa? Kapitalisasi pasar ZIL adalah $ 136.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZIL? Suplai beredar ZIL adalah 19.57B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZIL? ZIL mencapai harga ATH sebesar 0.25629331 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZIL? ZIL mencapai harga ATL 0.00247720674605 USD . Berapa volume perdagangan ZIL? Volume perdagangan 24 jam live ZIL adalah $ 436.75K USD . Akankah harga ZIL naik lebih tinggi tahun ini? ZIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

