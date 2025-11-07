BursaDEX+
Harga live Zilliqa hari ini adalah 0.00696 USD. Lacak informasi harga aktual ZIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZIL

Info Harga ZIL

Penjelasan ZIL

Whitepaper ZIL

Situs Web Resmi ZIL

Tokenomi ZIL

Prakiraan Harga ZIL

Riwayat ZIL

Panduan Membeli ZIL

Konverter ZIL ke Mata Uang Fiat

Spot ZIL

Futures USDT-M ZIL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zilliqa

Harga Zilliqa(ZIL)

Harga Live 1 ZIL ke USD:

$0.00694
$0.00694$0.00694
+2.20%1D
USD
Grafik Harga Live Zilliqa (ZIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:10 (UTC+8)

Informasi Harga Zilliqa (ZIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00668
$ 0.00668$ 0.00668
Low 24 Jam
$ 0.00703
$ 0.00703$ 0.00703
High 24 Jam

$ 0.00668
$ 0.00668$ 0.00668

$ 0.00703
$ 0.00703$ 0.00703

$ 0.25629331
$ 0.25629331$ 0.25629331

$ 0.00247720674605
$ 0.00247720674605$ 0.00247720674605

0.00%

+2.20%

-3.47%

-3.47%

Harga aktual Zilliqa (ZIL) adalah $ 0.00696. Selama 24 jam terakhir, ZIL diperdagangkan antara low $ 0.00668 dan high $ 0.00703, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZIL adalah $ 0.25629331, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00247720674605.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZIL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.20% selama 24 jam, dan -3.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zilliqa (ZIL)

No.255

$ 136.24M
$ 136.24M$ 136.24M

$ 436.75K
$ 436.75K$ 436.75K

$ 146.16M
$ 146.16M$ 146.16M

19.57B
19.57B 19.57B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,256,108,240.311863
20,256,108,240.311863 20,256,108,240.311863

93.21%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

ZIL

Kapitalisasi Pasar Zilliqa saat ini adalah $ 136.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 436.75K. Suplai beredar ZIL adalah 19.57B, dan total suplainya sebesar 20256108240.311863. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.16M.

Riwayat Harga Zilliqa (ZIL) USD

Pantau perubahan harga Zilliqa untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001494+2.20%
30 Days$ -0.00361-34.16%
60 Hari$ -0.00438-38.63%
90 Hari$ -0.00471-40.36%
Perubahan Harga Zilliqa Hari Ini

Hari ini, ZIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001494 (+2.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zilliqa 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00361 (-34.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zilliqa 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZIL terlihat mengalami perubahan $ -0.00438 (-38.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zilliqa 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00471 (-40.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zilliqa (ZIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zilliqa sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zilliqa Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zilliqa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zilliqa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zilliqa (USD)

Berapa nilai Zilliqa (ZIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zilliqa (ZIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zilliqa.

Cek prediksi harga Zilliqa sekarang!

Tokenomi Zilliqa (ZIL)

Memahami tokenomi Zilliqa (ZIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZIL sekarang!

Cara membeli Zilliqa (ZIL)

Ingin mengetahui cara membeli Zilliqa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zilliqa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZIL ke Mata Uang Lokal

1 Zilliqa(ZIL) ke VND
183.1524
1 Zilliqa(ZIL) ke AUD
A$0.0107184
1 Zilliqa(ZIL) ke GBP
0.0052896
1 Zilliqa(ZIL) ke EUR
0.0059856
1 Zilliqa(ZIL) ke USD
$0.00696
1 Zilliqa(ZIL) ke MYR
RM0.0290928
1 Zilliqa(ZIL) ke TRY
0.2932944
1 Zilliqa(ZIL) ke JPY
¥1.06488
1 Zilliqa(ZIL) ke ARS
ARS$10.1015352
1 Zilliqa(ZIL) ke RUB
0.5655
1 Zilliqa(ZIL) ke INR
0.6171432
1 Zilliqa(ZIL) ke IDR
Rp115.9999536
1 Zilliqa(ZIL) ke PHP
0.4107792
1 Zilliqa(ZIL) ke EGP
￡E.0.3291384
1 Zilliqa(ZIL) ke BRL
R$0.037236
1 Zilliqa(ZIL) ke CAD
C$0.0098136
1 Zilliqa(ZIL) ke BDT
0.8491896
1 Zilliqa(ZIL) ke NGN
10.0143264
1 Zilliqa(ZIL) ke COP
$26.6666136
1 Zilliqa(ZIL) ke ZAR
R.0.1209648
1 Zilliqa(ZIL) ke UAH
0.2927376
1 Zilliqa(ZIL) ke TZS
T.Sh.17.10072
1 Zilliqa(ZIL) ke VES
Bs1.57992
1 Zilliqa(ZIL) ke CLP
$6.56328
1 Zilliqa(ZIL) ke PKR
Rs1.9671744
1 Zilliqa(ZIL) ke KZT
3.6611688
1 Zilliqa(ZIL) ke THB
฿0.225504
1 Zilliqa(ZIL) ke TWD
NT$0.2156904
1 Zilliqa(ZIL) ke AED
د.إ0.0255432
1 Zilliqa(ZIL) ke CHF
Fr0.005568
1 Zilliqa(ZIL) ke HKD
HK$0.0540792
1 Zilliqa(ZIL) ke AMD
֏2.661504
1 Zilliqa(ZIL) ke MAD
.د.م0.064728
1 Zilliqa(ZIL) ke MXN
$0.1293168
1 Zilliqa(ZIL) ke SAR
ريال0.0261
1 Zilliqa(ZIL) ke ETB
Br1.0710744
1 Zilliqa(ZIL) ke KES
KSh0.8989536
1 Zilliqa(ZIL) ke JOD
د.أ0.00493464
1 Zilliqa(ZIL) ke PLN
0.0256128
1 Zilliqa(ZIL) ke RON
лв0.030624
1 Zilliqa(ZIL) ke SEK
kr0.0666072
1 Zilliqa(ZIL) ke BGN
лв0.0117624
1 Zilliqa(ZIL) ke HUF
Ft2.3261712
1 Zilliqa(ZIL) ke CZK
0.1466472
1 Zilliqa(ZIL) ke KWD
د.ك0.00212976
1 Zilliqa(ZIL) ke ILS
0.0227592
1 Zilliqa(ZIL) ke BOB
Bs0.048024
1 Zilliqa(ZIL) ke AZN
0.011832
1 Zilliqa(ZIL) ke TJS
SM0.0641712
1 Zilliqa(ZIL) ke GEL
0.0188616
1 Zilliqa(ZIL) ke AOA
Kz6.3794664
1 Zilliqa(ZIL) ke BHD
.د.ب0.00261696
1 Zilliqa(ZIL) ke BMD
$0.00696
1 Zilliqa(ZIL) ke DKK
kr0.0449616
1 Zilliqa(ZIL) ke HNL
L0.1833264
1 Zilliqa(ZIL) ke MUR
0.32016
1 Zilliqa(ZIL) ke NAD
$0.1208952
1 Zilliqa(ZIL) ke NOK
kr0.070992
1 Zilliqa(ZIL) ke NZD
$0.0123192
1 Zilliqa(ZIL) ke PAB
B/.0.00696
1 Zilliqa(ZIL) ke PGK
K0.029232
1 Zilliqa(ZIL) ke QAR
ر.ق0.0253344
1 Zilliqa(ZIL) ke RSD
дин.0.70644
1 Zilliqa(ZIL) ke UZS
soʻm83.8554024
1 Zilliqa(ZIL) ke ALL
L0.583596
1 Zilliqa(ZIL) ke ANG
ƒ0.0124584
1 Zilliqa(ZIL) ke AWG
ƒ0.012528
1 Zilliqa(ZIL) ke BBD
$0.01392
1 Zilliqa(ZIL) ke BAM
KM0.0117624
1 Zilliqa(ZIL) ke BIF
Fr20.52504
1 Zilliqa(ZIL) ke BND
$0.009048
1 Zilliqa(ZIL) ke BSD
$0.00696
1 Zilliqa(ZIL) ke JMD
$1.116036
1 Zilliqa(ZIL) ke KHR
27.9517776
1 Zilliqa(ZIL) ke KMF
Fr2.9232
1 Zilliqa(ZIL) ke LAK
151.3043448
1 Zilliqa(ZIL) ke LKR
රු2.1218952
1 Zilliqa(ZIL) ke MDL
L0.1190856
1 Zilliqa(ZIL) ke MGA
Ar31.35132
1 Zilliqa(ZIL) ke MOP
P0.05568
1 Zilliqa(ZIL) ke MVR
0.107184
1 Zilliqa(ZIL) ke MWK
MK12.0833256
1 Zilliqa(ZIL) ke MZN
MT0.445092
1 Zilliqa(ZIL) ke NPR
रु0.986232
1 Zilliqa(ZIL) ke PYG
49.36032
1 Zilliqa(ZIL) ke RWF
Fr10.09896
1 Zilliqa(ZIL) ke SBD
$0.0572808
1 Zilliqa(ZIL) ke SCR
0.104748
1 Zilliqa(ZIL) ke SRD
$0.26796
1 Zilliqa(ZIL) ke SVC
$0.0608304
1 Zilliqa(ZIL) ke SZL
L0.1208256
1 Zilliqa(ZIL) ke TMT
m0.02436
1 Zilliqa(ZIL) ke TND
د.ت0.02059464
1 Zilliqa(ZIL) ke TTD
$0.0471192
1 Zilliqa(ZIL) ke UGX
Sh24.33216
1 Zilliqa(ZIL) ke XAF
Fr3.95328
1 Zilliqa(ZIL) ke XCD
$0.018792
1 Zilliqa(ZIL) ke XOF
Fr3.95328
1 Zilliqa(ZIL) ke XPF
Fr0.71688
1 Zilliqa(ZIL) ke BWP
P0.093612
1 Zilliqa(ZIL) ke BZD
$0.0139896
1 Zilliqa(ZIL) ke CVE
$0.6670464
1 Zilliqa(ZIL) ke DJF
Fr1.23192
1 Zilliqa(ZIL) ke DOP
$0.4475976
1 Zilliqa(ZIL) ke DZD
د.ج0.9086976
1 Zilliqa(ZIL) ke FJD
$0.0158688
1 Zilliqa(ZIL) ke GNF
Fr60.5172
1 Zilliqa(ZIL) ke GTQ
Q0.0533136
1 Zilliqa(ZIL) ke GYD
$1.4557536
1 Zilliqa(ZIL) ke ISK
kr0.87696

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zilliqa

Berapa nilai Zilliqa (ZIL) hari ini?
Harga live ZIL dalam USD adalah 0.00696 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZIL ke USD saat ini?
Harga ZIL ke USD saat ini adalah $ 0.00696. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zilliqa?
Kapitalisasi pasar ZIL adalah $ 136.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZIL?
Suplai beredar ZIL adalah 19.57B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZIL?
ZIL mencapai harga ATH sebesar 0.25629331 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZIL?
ZIL mencapai harga ATL 0.00247720674605 USD.
Berapa volume perdagangan ZIL?
Volume perdagangan 24 jam live ZIL adalah $ 436.75K USD.
Akankah harga ZIL naik lebih tinggi tahun ini?
ZIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZIL ke USD

Jumlah

ZIL
ZIL
USD
USD

1 ZIL = 0.00696 USD

Perdagangkan ZIL

ZIL/USDT
$0.00694
$0.00694$0.00694
+2.20%

