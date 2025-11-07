BursaDEX+
Harga live A2DAO hari ini adalah 0.01909732 USD. Lacak informasi harga aktual ATD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATD

Info Harga ATD

Penjelasan ATD

Situs Web Resmi ATD

Tokenomi ATD

Prakiraan Harga ATD

Logo A2DAO

Harga A2DAO (ATD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATD ke USD:

$0.01909732
-0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live A2DAO (ATD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:42:09 (UTC+8)

Informasi Harga A2DAO (ATD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01739334
Low 24 Jam
$ 0.0194281
High 24 Jam

$ 0.01739334
$ 0.0194281
$ 12.72
$ 0.01312618
+1.34%

-0.33%

+0.17%

+0.17%

Harga aktual A2DAO (ATD) adalah $0.01909732. Selama 24 jam terakhir, ATD diperdagangkan antara low $ 0.01739334 dan high $ 0.0194281, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATD adalah $ 12.72, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01312618.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATD telah berubah sebesar +1.34% selama 1 jam terakhir, -0.33% selama 24 jam, dan +0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar A2DAO (ATD)

$ 173.27K
--
$ 327.03K
9.07M
17,124,457.0
Kapitalisasi Pasar A2DAO saat ini adalah $ 173.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATD adalah 9.07M, dan total suplainya sebesar 17124457.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 327.03K.

Riwayat Harga A2DAO (ATD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga A2DAO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga A2DAO ke USD adalah $ -0.0086785746.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga A2DAO ke USD adalah $ -0.0059440866.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga A2DAO ke USD adalah $ -0.02121491885071083.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.33%
30 Days$ -0.0086785746-45.44%
60 Hari$ -0.0059440866-31.12%
90 Hari$ -0.02121491885071083-52.62%

Apa yang dimaksud dengan A2DAO (ATD)

A2DAO - Project accelerator & Investment platform for people.

A2DAO aims to connect startups with smart capital while simultaneously helping to cultivate a passionate community for each individual project.

Our team of experts will assist projects in marketing, development, tokenomics, and other critical areas of growth. We have reshaped the old fundraising model by distributing allocation to our community members rather than to close-knit VCs and institutions.

The A2DAO (ATD) connects promising crypto projects and retail investors. Holding the ATD allows to get the opportunity to invest in crypto startups, both at an early and public stage. Depending on the type of project, each member of the A2DAO community will have guaranteed allocation based on their current tier level.

Accelerator program — A2Jump

A2Jump acts as a bridge between early-stage blockchain projects and the A2DAO community before a project goes fully public. Accelerator program is an excellent opportunity for early-stage ventures but it also gives ATD holders lucrative investment opportunities.

Each project that applies to enter the accelerator program will be required to purchase a certain number of tokens in order to pass further audit by our team. When projects receive the status of “accelerator project” they will receive the status of “partner” and have access to all of our marketing tools.

Chosen projects will receive expertise as part of the A2Jump accelerator program. We believe that the blockchain movement is a fully democratic one and projects that reflect this value deserve to receive the best global expertise and adequate funding.

The success of blockchain models applied to solve real-world problems has popularized the technology. In addition, the massive potential of digital assets has caused traditional financial institutions to take notice and the current market rally is largely attributed to an inflow of institutional capital. This has also attracted millions of retail investors and crypto enthusiasts.

However many of these new investors are setting foot into the world of crypto for the first time. They lack the expertise, financial knowledge, and technical capabilities to approach the market with confidence and truly succeed. A2DAO will provide its community investment opportunities with a clear and thorough understanding of each respective project’s strengths and weaknesses.

Projects will be rated through the A2DAO voting system and internal audit by founders, team members, and our community. This means that all projects selected by the A2DAO community represent a great opportunity for retail investors, which wouldn’t have been possible without an adequate understanding of core fundamentals.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya A2DAO (ATD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga A2DAO (USD)

Berapa nilai A2DAO (ATD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda A2DAO (ATD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk A2DAO.

Cek prediksi harga A2DAO sekarang!

ATD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi A2DAO (ATD)

Memahami tokenomi A2DAO (ATD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang A2DAO (ATD)

Berapa nilai A2DAO (ATD) hari ini?
Harga live ATD dalam USD adalah 0.01909732 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATD ke USD saat ini?
Harga ATD ke USD saat ini adalah $ 0.01909732. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar A2DAO?
Kapitalisasi pasar ATD adalah $ 173.27K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATD?
Suplai beredar ATD adalah 9.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATD?
ATD mencapai harga ATH sebesar 12.72 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATD?
ATD mencapai harga ATL 0.01312618 USD.
Berapa volume perdagangan ATD?
Volume perdagangan 24 jam live ATD adalah -- USD.
Akankah harga ATD naik lebih tinggi tahun ini?
ATD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting A2DAO (ATD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

