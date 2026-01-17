Berapa harga saat ini dari A7A5?

Harga langsung dari A7A5 (A7A5) adalah Rp213.47154479384058000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi A7A5 di pasar?

A7A5 saat ini berada pada peringkat pasar #157, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp8364568598149.666422000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari A7A5?

Jumlah token yang beredar dari A7A5 adalah 39186573928.62073 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari A7A5?

Dalam 24 jam terakhir, A7A5 diperdagangkan dalam kisaran Rp199.32076723026338000 (terendah 24 jam) hingga Rp214.49701979955275000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak A7A5 dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

A7A5 mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp3881.406839240385000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.17713825712648000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan A7A5 hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk A7A5?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.08% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,RUB Stablecoin. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.