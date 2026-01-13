BursaDEX+
Harga live aarna atvPTmax hari ini adalah 1.015 USD. Kapitalisasi pasar ATVPTMAX adalah 447,501 USD. Lacak informasi harga aktual ATVPTMAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live aarna atvPTmax hari ini adalah 1.015 USD. Kapitalisasi pasar ATVPTMAX adalah 447,501 USD. Lacak informasi harga aktual ATVPTMAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATVPTMAX ke USD:

$1.015
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live aarna atvPTmax (ATVPTMAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:45:15 (UTC+8)

Harga aarna atvPTmax Hari Ini

Harga live aarna atvPTmax (ATVPTMAX) hari ini adalah $ 1.015, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATVPTMAX ke USD saat ini adalah $ 1.015 per ATVPTMAX.

aarna atvPTmax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 447,501, dengan suplai yang beredar 440.89K ATVPTMAX. Selama 24 jam terakhir, ATVPTMAX diperdagangkan antara $ 1.015 (low) dan $ 1.015 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.015, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.006.

Dalam kinerja jangka pendek, ATVPTMAX bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 0.00.

Informasi Pasar aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

$ 447.50K
$ 0.00
$ 447.50K
440.89K
440,885.9489960046
Kapitalisasi Pasar aarna atvPTmax saat ini adalah $ 447.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar ATVPTMAX adalah 440.89K, dan total suplainya sebesar 440885.9489960046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 447.50K.

Riwayat Harga aarna atvPTmax USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.015
Low 24 Jam
$ 1.015
High 24 Jam

$ 1.015
$ 1.015
$ 1.015
$ 1.006
+0.00%

+0.03%

+0.14%

+0.14%

Riwayat Harga aarna atvPTmax (ATVPTMAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga aarna atvPTmax ke USD adalah $ +0.00035019.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga aarna atvPTmax ke USD adalah $ +0.0070510020.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga aarna atvPTmax ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga aarna atvPTmax ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00035019+0.03%
30 Days$ +0.0070510020+0.69%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk aarna atvPTmax

Prediksi Harga aarna atvPTmax (ATVPTMAX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ATVPTMAX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga aarna atvPTmax (ATVPTMAX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga aarna atvPTmax berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga aarna atvPTmax yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ATVPTMAX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga aarna atvPTmax.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang aarna atvPTmax

Berapa harga saat ini dari aarna atvPTmax?

Harga langsung dari aarna atvPTmax (ATVPTMAX) adalah Rp17124.0650 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi aarna atvPTmax di pasar?

aarna atvPTmax saat ini berada pada peringkat pasar #4811, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp7549789371.0. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ATVPTMAX?

Jumlah token yang beredar dari ATVPTMAX adalah 440885.9489960046 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari aarna atvPTmax?

Dalam 24 jam terakhir, aarna atvPTmax diperdagangkan dalam kisaran Rp17124.0650 (terendah 24 jam) hingga Rp17124.0650 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak aarna atvPTmax dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

aarna atvPTmax mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp17124.0650, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp16972.2260. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ATVPTMAX hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk aarna atvPTmax?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.03% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing,aarna Vault Tokens. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang aarna atvPTmax

Perkembangan Industri Penting aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi aarna atvPTmax Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.