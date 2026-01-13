Berapa harga saat ini dari aarna atvPTmax?

Harga langsung dari aarna atvPTmax (ATVPTMAX) adalah Rp17124.0650 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi aarna atvPTmax di pasar?

aarna atvPTmax saat ini berada pada peringkat pasar #4811, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp7549789371.0. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ATVPTMAX?

Jumlah token yang beredar dari ATVPTMAX adalah 440885.9489960046 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari aarna atvPTmax?

Dalam 24 jam terakhir, aarna atvPTmax diperdagangkan dalam kisaran Rp17124.0650 (terendah 24 jam) hingga Rp17124.0650 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak aarna atvPTmax dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

aarna atvPTmax mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp17124.0650, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp16972.2260. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ATVPTMAX hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk aarna atvPTmax?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.03% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing,aarna Vault Tokens. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.