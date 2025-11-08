Harga Abuwtiyuw Hari Ini

Harga live Abuwtiyuw (ABU) hari ini adalah $ 0.01310372, dengan perubahan 3.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ABU ke USD saat ini adalah $ 0.01310372 per ABU.

Abuwtiyuw saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,103.72, dengan suplai yang beredar 1.00M ABU. Selama 24 jam terakhir, ABU diperdagangkan antara $ 0.01303938 (low) dan $ 0.01363299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.261831, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00714313.

Dalam kinerja jangka pendek, ABU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Abuwtiyuw (ABU)

Kapitalisasi Pasar $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

