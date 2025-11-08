Harga ACHI INU Hari Ini

Harga live ACHI INU (ACHI) hari ini adalah $ 0.00000699, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ACHI ke USD saat ini adalah $ 0.00000699 per ACHI.

ACHI INU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,986.52, dengan suplai yang beredar 1.00B ACHI. Selama 24 jam terakhir, ACHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00497141, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000624.

Dalam kinerja jangka pendek, ACHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ACHI INU (ACHI)

Kapitalisasi Pasar $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ACHI INU saat ini adalah $ 6.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ACHI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.99K.