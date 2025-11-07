BursaDEX+
Harga live FET hari ini adalah 0.2456 USD. Lacak informasi harga aktual FET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FET dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FET(FET)

Harga Live 1 FET ke USD:

$0.246
$0.246$0.246
+14.31%1D
USD
Grafik Harga Live FET (FET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:41:24 (UTC+8)

Informasi Harga FET (FET) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2107
$ 0.2107$ 0.2107
Low 24 Jam
$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495
High 24 Jam

$ 0.2107
$ 0.2107$ 0.2107

$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

+3.62%

+14.31%

+1.19%

+1.19%

Harga aktual FET (FET) adalah $ 0.2456. Selama 24 jam terakhir, FET diperdagangkan antara low $ 0.2107 dan high $ 0.2495, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFET adalah $ 3.474265080421965, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00827034467596.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FET telah berubah sebesar +3.62% selama 1 jam terakhir, +14.31% selama 24 jam, dan +1.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FET (FET)

No.97

$ 579.75M
$ 579.75M$ 579.75M

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 667.91M
$ 667.91M$ 667.91M

2.36B
2.36B 2.36B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

86.80%

0.01%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

Kapitalisasi Pasar FET saat ini adalah $ 579.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.10M. Suplai beredar FET adalah 2.36B, dan total suplainya sebesar 2714384546.672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 667.91M.

Riwayat Harga FET (FET) USD

Pantau perubahan harga FET untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.030796+14.31%
30 Days$ -0.316-56.27%
60 Hari$ -0.3979-61.84%
90 Hari$ -0.4565-65.02%
Perubahan Harga FET Hari Ini

Hari ini, FET tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.030796 (+14.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FET 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.316 (-56.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FET 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FET terlihat mengalami perubahan $ -0.3979 (-61.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FET 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4565 (-65.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FET (FET)?

Lihat halaman Riwayat Harga FET sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FET Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FET di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FET dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FET (USD)

Berapa nilai FET (FET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FET (FET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FET.

Cek prediksi harga FET sekarang!

Tokenomi FET (FET)

Memahami tokenomi FET (FET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FET sekarang!

Cara membeli FET (FET)

Ingin mengetahui cara membeli FET? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FET di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FET ke Mata Uang Lokal

1 FET(FET) ke VND
6,462.964
1 FET(FET) ke AUD
A$0.378224
1 FET(FET) ke GBP
0.186656
1 FET(FET) ke EUR
0.211216
1 FET(FET) ke USD
$0.2456
1 FET(FET) ke MYR
RM1.024152
1 FET(FET) ke TRY
10.36432
1 FET(FET) ke JPY
¥37.5768
1 FET(FET) ke ARS
ARS$356.456472
1 FET(FET) ke RUB
19.955
1 FET(FET) ke INR
21.777352
1 FET(FET) ke IDR
Rp4,093.331696
1 FET(FET) ke PHP
14.495312
1 FET(FET) ke EGP
￡E.11.614424
1 FET(FET) ke BRL
R$1.31396
1 FET(FET) ke CAD
C$0.346296
1 FET(FET) ke BDT
29.965656
1 FET(FET) ke NGN
353.379104
1 FET(FET) ke COP
$940.994296
1 FET(FET) ke ZAR
R.4.266072
1 FET(FET) ke UAH
10.329936
1 FET(FET) ke TZS
T.Sh.603.4392
1 FET(FET) ke VES
Bs55.7512
1 FET(FET) ke CLP
$231.6008
1 FET(FET) ke PKR
Rs69.416384
1 FET(FET) ke KZT
129.192968
1 FET(FET) ke THB
฿7.952528
1 FET(FET) ke TWD
NT$7.608688
1 FET(FET) ke AED
د.إ0.901352
1 FET(FET) ke CHF
Fr0.19648
1 FET(FET) ke HKD
HK$1.908312
1 FET(FET) ke AMD
֏93.91744
1 FET(FET) ke MAD
.د.م2.28408
1 FET(FET) ke MXN
$4.563248
1 FET(FET) ke SAR
ريال0.921
1 FET(FET) ke ETB
Br37.795384
1 FET(FET) ke KES
KSh31.716784
1 FET(FET) ke JOD
د.أ0.1741304
1 FET(FET) ke PLN
0.903808
1 FET(FET) ke RON
лв1.08064
1 FET(FET) ke SEK
kr2.350392
1 FET(FET) ke BGN
лв0.415064
1 FET(FET) ke HUF
Ft82.221968
1 FET(FET) ke CZK
5.179704
1 FET(FET) ke KWD
د.ك0.0751536
1 FET(FET) ke ILS
0.803112
1 FET(FET) ke BOB
Bs1.69464
1 FET(FET) ke AZN
0.41752
1 FET(FET) ke TJS
SM2.264432
1 FET(FET) ke GEL
0.665576
1 FET(FET) ke AOA
Kz225.114504
1 FET(FET) ke BHD
.د.ب0.0925912
1 FET(FET) ke BMD
$0.2456
1 FET(FET) ke DKK
kr1.589032
1 FET(FET) ke HNL
L6.469104
1 FET(FET) ke MUR
11.282864
1 FET(FET) ke NAD
$4.266072
1 FET(FET) ke NOK
kr2.502664
1 FET(FET) ke NZD
$0.434712
1 FET(FET) ke PAB
B/.0.2456
1 FET(FET) ke PGK
K1.03152
1 FET(FET) ke QAR
ر.ق0.893984
1 FET(FET) ke RSD
дин.24.945592
1 FET(FET) ke UZS
soʻm2,959.035464
1 FET(FET) ke ALL
L20.59356
1 FET(FET) ke ANG
ƒ0.439624
1 FET(FET) ke AWG
ƒ0.44208
1 FET(FET) ke BBD
$0.4912
1 FET(FET) ke BAM
KM0.415064
1 FET(FET) ke BIF
Fr724.2744
1 FET(FET) ke BND
$0.31928
1 FET(FET) ke BSD
$0.2456
1 FET(FET) ke JMD
$39.38196
1 FET(FET) ke KHR
986.344336
1 FET(FET) ke KMF
Fr103.152
1 FET(FET) ke LAK
5,339.130328
1 FET(FET) ke LKR
රු74.876072
1 FET(FET) ke MDL
L4.1752
1 FET(FET) ke MGA
Ar1,106.3052
1 FET(FET) ke MOP
P1.9648
1 FET(FET) ke MVR
3.78224
1 FET(FET) ke MWK
MK426.388616
1 FET(FET) ke MZN
MT15.70612
1 FET(FET) ke NPR
रु34.80152
1 FET(FET) ke PYG
1,741.7952
1 FET(FET) ke RWF
Fr356.3656
1 FET(FET) ke SBD
$2.021288
1 FET(FET) ke SCR
3.4384
1 FET(FET) ke SRD
$9.4556
1 FET(FET) ke SVC
$2.146544
1 FET(FET) ke SZL
L4.263616
1 FET(FET) ke TMT
m0.8596
1 FET(FET) ke TND
د.ت0.7267304
1 FET(FET) ke TTD
$1.662712
1 FET(FET) ke UGX
Sh858.6176
1 FET(FET) ke XAF
Fr139.5008
1 FET(FET) ke XCD
$0.66312
1 FET(FET) ke XOF
Fr139.5008
1 FET(FET) ke XPF
Fr25.2968
1 FET(FET) ke BWP
P3.30332
1 FET(FET) ke BZD
$0.493656
1 FET(FET) ke CVE
$23.538304
1 FET(FET) ke DJF
Fr43.4712
1 FET(FET) ke DOP
$15.794536
1 FET(FET) ke DZD
د.ج32.045888
1 FET(FET) ke FJD
$0.559968
1 FET(FET) ke GNF
Fr2,135.492
1 FET(FET) ke GTQ
Q1.881296
1 FET(FET) ke GYD
$51.369696
1 FET(FET) ke ISK
kr30.9456

Sumber Daya FET

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FET, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FET
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FET

Berapa nilai FET (FET) hari ini?
Harga live FET dalam USD adalah 0.2456 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FET ke USD saat ini?
Harga FET ke USD saat ini adalah $ 0.2456. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FET?
Kapitalisasi pasar FET adalah $ 579.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FET?
Suplai beredar FET adalah 2.36B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FET?
FET mencapai harga ATH sebesar 3.474265080421965 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FET?
FET mencapai harga ATL 0.00827034467596 USD.
Berapa volume perdagangan FET?
Volume perdagangan 24 jam live FET adalah $ 3.10M USD.
Akankah harga FET naik lebih tinggi tahun ini?
FET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:41:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FET ke USD

Jumlah

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.2456 USD

Perdagangkan FET

FET/USDT
$0.246
$0.246$0.246
+14.25%
FET/USDC
$0.2459
$0.2459$0.2459
+14.31%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

