Berapa harga Adshares (ADS) hari ini?

Harga live adalah Rp12503.226490036250000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.90%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token ADS yang beredar?

Suplai beredar ADS adalah 38738369.554428, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Adshares?

Ada perkiraan -- pemegang unik ADS di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Adshares hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp485063447032.266150000, menempatkan Adshares pada peringkat #935 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif ADS diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Adshares?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.90% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Business Services,Decentralized Finance (DeFi),Marketing,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.