BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Adshares hari ini adalah 0.739775 USD. Kapitalisasi pasar ADS adalah 28,699,617 USD. Lacak informasi harga aktual ADS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Adshares hari ini adalah 0.739775 USD. Kapitalisasi pasar ADS adalah 28,699,617 USD. Lacak informasi harga aktual ADS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ADS

Info Harga ADS

Penjelasan ADS

Whitepaper ADS

Situs Web Resmi ADS

Tokenomi ADS

Prakiraan Harga ADS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Adshares

Harga Adshares (ADS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ADS ke USD:

$0.739775
$0.739775$0.739775
-1.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Adshares (ADS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:18:28 (UTC+8)

Harga Adshares Hari Ini

Harga live Adshares (ADS) hari ini adalah $ 0.739775, dengan perubahan 1.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ADS ke USD saat ini adalah $ 0.739775 per ADS.

Adshares saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,699,617, dengan suplai yang beredar 38.74M ADS. Selama 24 jam terakhir, ADS diperdagangkan antara $ 0.736499 (low) dan $ 0.758859 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.72, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0102872.

Dalam kinerja jangka pendek, ADS bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan +1.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Adshares (ADS)

$ 28.70M
$ 28.70M$ 28.70M

--
----

$ 28.71M
$ 28.71M$ 28.71M

38.74M
38.74M 38.74M

38,758,203.0
38,758,203.0 38,758,203.0

Kapitalisasi Pasar Adshares saat ini adalah $ 28.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADS adalah 38.74M, dan total suplainya sebesar 38758203.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.71M.

Riwayat Harga Adshares USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.736499
$ 0.736499$ 0.736499
Low 24 Jam
$ 0.758859
$ 0.758859$ 0.758859
High 24 Jam

$ 0.736499
$ 0.736499$ 0.736499

$ 0.758859
$ 0.758859$ 0.758859

$ 5.72
$ 5.72$ 5.72

$ 0.0102872
$ 0.0102872$ 0.0102872

-0.50%

-1.90%

+1.29%

+1.29%

Riwayat Harga Adshares (ADS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Adshares ke USD adalah $ -0.0143634417609792.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Adshares ke USD adalah $ +0.0197941596.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Adshares ke USD adalah $ -0.0391377223.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Adshares ke USD adalah $ -0.0931795863914698.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0143634417609792-1.90%
30 Days$ +0.0197941596+2.68%
60 Hari$ -0.0391377223-5.29%
90 Hari$ -0.0931795863914698-11.18%

Prediksi Harga untuk Adshares

Prediksi Harga Adshares (ADS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ADS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Adshares (ADS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Adshares berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Adshares yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ADS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Adshares.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Adshares (ADS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Adshares

Berapa harga Adshares (ADS) hari ini?

Harga live adalah Rp12503.226490036250000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.90%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token ADS yang beredar?

Suplai beredar ADS adalah 38738369.554428, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Adshares?

Ada perkiraan -- pemegang unik ADS di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Adshares hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp485063447032.266150000, menempatkan Adshares pada peringkat #935 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif ADS diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Adshares?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.90% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Business Services,Decentralized Finance (DeFi),Marketing,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Adshares

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:18:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Adshares (ADS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Adshares Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.005033
$0.005033$0.005033

+1,913.20%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.989
$0.989$0.989

+295.60%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.16
$71.16$71.16

+0.02%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.47
$11.47$11.47

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.005033
$0.005033$0.005033

+1,913.20%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.989
$0.989$0.989

+295.60%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000000040
$0.00000000000040$0.00000000000040

+37.93%

Dusk Network

Dusk Network

DUSK

$0.20229
$0.20229$0.20229

+27.52%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000002623
$0.0000000002623$0.0000000002623

+14.79%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.