Harga Aegis Ai Hari Ini

Harga live Aegis Ai (AEGIS) hari ini adalah $ 0.00089673, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AEGIS ke USD saat ini adalah $ 0.00089673 per AEGIS.

Aegis Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,672, dengan suplai yang beredar 100.00M AEGIS. Selama 24 jam terakhir, AEGIS diperdagangkan antara $ 0.00089583 (low) dan $ 0.0008985 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.574895, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00071115.

Dalam kinerja jangka pendek, AEGIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aegis Ai (AEGIS)

Kapitalisasi Pasar $ 89.67K$ 89.67K $ 89.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 89.67K$ 89.67K $ 89.67K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

