Informasi Harga Agent Arena by Masa (SN59) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.747438 $ 0.747438 $ 0.747438 Low 24 Jam $ 0.804584 $ 0.804584 $ 0.804584 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.747438$ 0.747438 $ 0.747438 High 24 Jam $ 0.804584$ 0.804584 $ 0.804584 All Time High $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Harga Terendah $ 0.370143$ 0.370143 $ 0.370143 Perubahan Harga (1 Jam) -1.42% Perubahan Harga (1 Hari) -1.23% Perubahan Harga (7H) -13.95% Perubahan Harga (7H) -13.95%

Harga aktual Agent Arena by Masa (SN59) adalah $0.755199. Selama 24 jam terakhir, SN59 diperdagangkan antara low $ 0.747438 dan high $ 0.804584, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSN59 adalah $ 1.64, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.370143.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SN59 telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -1.23% selama 24 jam, dan -13.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Agent Arena by Masa (SN59)

Kapitalisasi Pasar $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Suplai Peredaran 3.20M 3.20M 3.20M Total Suplai 3,202,045.0923739 3,202,045.0923739 3,202,045.0923739

Kapitalisasi Pasar Agent Arena by Masa saat ini adalah $ 2.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN59 adalah 3.20M, dan total suplainya sebesar 3202045.0923739. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.42M.