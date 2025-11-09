Tokenomi Agent4X (AGENT4X)

Tokenomi Agent4X (AGENT4X)

Telusuri wawasan utama tentang Agent4X (AGENT4X), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:44:38 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Agent4X (AGENT4X)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Agent4X (AGENT4X), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K
All-Time High:
$ 0.00010717
$ 0.00010717$ 0.00010717
All-Time Low:
$ 0.00000475
$ 0.00000475$ 0.00000475
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi Agent4X (AGENT4X)

Agent4X is a developer-focused toolkit and runtime for building autonomous trading and data-gathering agents that operate across centralized exchanges, DEXs, and prediction markets. The project provides SDKs, a job scheduler, and opinionated reference agents for tasks like market-making, execution, monitoring, and alerting. It emphasizes non-custodial operation, clear auditability, and modular components (strategy, risk, transport). Agent4X also offers optional UX surfaces (CLI, Telegram, and web dashboards) designed for small teams to run agents reliably without bespoke infra.

Situs Web Resmi:
https://agent4x.space

Tokenomi Agent4X (AGENT4X): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Agent4X (AGENT4X) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AGENT4X yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AGENT4X yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AGENT4X, jelajahi harga live token AGENT4X!

Prediksi Harga AGENT4X

Ingin mengetahui arah AGENT4X? Halaman prediksi harga AGENT4X kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi