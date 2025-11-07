Harga Agio (AGIO)
Harga aktual Agio (AGIO) adalah $0.00720148. Selama 24 jam terakhir, AGIO diperdagangkan antara low $ 0.00717247 dan high $ 0.00720148, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGIO adalah $ 0.02506422, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00389331.
Dalam hal kinerja jangka pendek, AGIO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.40% selama 24 jam, dan -12.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Agio saat ini adalah $ 193.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGIO adalah 26.89M, dan total suplainya sebesar 90409744.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 651.08K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Agio ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Agio ke USD adalah $ -0.0017486151.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Agio ke USD adalah $ -0.0029681439.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Agio ke USD adalah $ -0.004370204548044685.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.40%
|30 Days
|$ -0.0017486151
|-24.28%
|60 Hari
|$ -0.0029681439
|-41.21%
|90 Hari
|$ -0.004370204548044685
|-37.76%
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart.
This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments.
Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements.
Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
