Harga AI Crystal Node Hari Ini

Harga live AI Crystal Node (AICRYNODE) hari ini adalah $ 0.00002154, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AICRYNODE ke USD saat ini adalah $ 0.00002154 per AICRYNODE.

AI Crystal Node saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,515, dengan suplai yang beredar 998.72M AICRYNODE. Selama 24 jam terakhir, AICRYNODE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00482648, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001503.

Dalam kinerja jangka pendek, AICRYNODE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI Crystal Node (AICRYNODE)

Kapitalisasi Pasar $ 21.52K$ 21.52K $ 21.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.52K$ 21.52K $ 21.52K Suplai Peredaran 998.72M 998.72M 998.72M Total Suplai 998,716,306.278811 998,716,306.278811 998,716,306.278811

Kapitalisasi Pasar AI Crystal Node saat ini adalah $ 21.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AICRYNODE adalah 998.72M, dan total suplainya sebesar 998716306.278811. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.52K.