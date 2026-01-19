Harga AI Power Grid Hari Ini

Harga live AI Power Grid (AIPG) hari ini adalah $ 0.00139751, dengan perubahan 0.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIPG ke USD saat ini adalah $ 0.00139751 per AIPG.

AI Power Grid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,013, dengan suplai yang beredar 104.48M AIPG. Selama 24 jam terakhir, AIPG diperdagangkan antara $ 0.00139764 (low) dan $ 0.0014136 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.779463, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIPG bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -17.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI Power Grid (AIPG)

Kapitalisasi Pasar $ 146.01K$ 146.01K $ 146.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 146.01K$ 146.01K $ 146.01K Suplai Peredaran 104.48M 104.48M 104.48M Total Suplai 104,480,893.7102018 104,480,893.7102018 104,480,893.7102018

